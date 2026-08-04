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Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

La banda la integraban tres personas, los otros dos ya fueron condenados. Los equipos los guardaban en un depósito de Avellaneda al 4800.

4 de agosto 2026 · 19:14hs
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Uno de los camiones con los que transportaban los Transormadores

Uno de los camiones con los que transportaban los Transormadores

El juez Nicolás Vico Jimena homologó el juicio abreviado por el que se condenó a Kevin Astudillo a la pena de 4 años de prisión por ser parte de una asociación ilícita destinada al robo de transformadores de Empresa Provincial de la Energía (EPE) y a la reducción del metal no ferroso obtenido de éstos.

En audiencia del lunes 3 de agosto se homologó el procedimiento presentado por la Fiscalía representada por el fiscal César Pierantoni, aceptado por la Defensa, convalidado por las partes, condenando a Astudillo por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro, y por Robo calificado por ser cometido en poblado y banda en concurso ideal con afectación al servicio de energía eléctrica (3 hechos) y por un cuarto hecho de robo calificado en tentativa.

Los roles

La Fiscalía les atribuyó a Astudillo, junto a ESpíndola y Romero, integrar una asociación ilícita con permanencia y estabilidad en el tiempo, que operó como mínimo desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2024, destinada a planificar y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada, los que estuvieron destinados al robo de transformadores de la Empresa Provincial de la Energía y a la reducción del metal no ferroso como el cobre que obtenían de estos.

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El rol de Astudillo consistió en encargarse de los transformadores inmediatamente después de haber sido robados para reducirlos y en algunos casos tuvieron como destino el depósito contiguo a su domicilio en calle Avellaneda al 4800, y que es de su propiedad. Justamente por tener un depósito que recibe y luego comercia metales no ferrosos, tiene conocimiento en la materia, en la reducción como así también donde colocar el cobre provecho del delito.

A la organización en sí el fiscal les atribuyó que el 30 de noviembre de 2023 robaron un transformador Fohama 630KVA, cuyo peso oscila los 2000kg, ubicado en la intersección de calles Virasoro y Río de Janeiro de la ciudad de Rosario; El 20 de enero de robaron un transformador Leninteg cuyo peso oscila los 2000 kg de Sarmiento al 3000.

En tanto en marzo de 2024 se hicieron con un equipo INELPA de un peso aproximado de 2000 kilogramos, cuyo valor asciende a USD 52.000, el cual estaba montado a una altura de suspensorio de estructura en montaje, ubicado en Tomás de la Torre esquina los Gladiolos de Funes, perteneciente a la Empresa Provincial de la Energía.

Leer más. Un empleado de una cooperativa eléctrica, el cerebro detrás del robo de transformadores de la EPE

En abril de 2024 planificaron un robo del transformador ubicado en Chubut y Guatemala, que finalmente no se concretó porque la fiscalía tomó conocimiento de la planificación, se colocó custodia en la zona y luego el transformador fue retirado por la EPE para evitar el robo. El 2 de mayo de 2024 intentaron robar un transformados Faraday 4445 ubicado en Cepeda al 400, ya que la policía logró detectar el hecho y realizar un seguimiento de la grúa que montaba el transformador y se logró la aprehensión de otros 3 hombres en un depósito de calle Echeverría al 200 de la localidad de Pérez.

Los cómplices

Los otros cómplices fueron; Leandro Andrés Romero, condenado en enero de 2025 a la pena de 5 años y 2 meses de prisión efectiva como jefe de la banda, fue la persona encargada de organizar los hechos a perpetrar, en primer lugar definir cuáles eran los transformadores aptos para sustraer, porque el denominador común es que ninguno estaba conectado al momento de su apoderamiento.

Este conocimiento lo tenía por tratarse de una persona que trabaja en la Cooperativa de Trabajo de Servicios Generales y de Mantenimiento -Cotraser-, que es una Cooperativa que le presta servicios de mantenimiento a la EPE, incluso Romero muchas veces es nombrado como trabajador de EPE. Romero, además es hermanastro de José Espíndola, el otro implicado.

Además tuvo a su cargo el planeamiento de los hechos y de coordinar el pago del transporte de grúa y cuál iba a ser el destino final de los transformadores para su reducción. Por otro lado aporta elementos como escaleras las que son necesarias porque todos los transformadores estaban suspendidos a una altura mínima de 2 metros, y aportaba el dinero para pagarles a los choferes de grúa. Por todas estas circunstancias, es considerado jefe y organizador de la asociación ilícita.

Joel Andrés Espíndola fue el encargado de coordinar los hechos de robos, su rol era contactar a los choferes de distintas empresas de hidrogrúa, se hacía pasar por empleado de la EPE, confeccionaba órdenes falsas de retiro de los transformadores y contrataba el servicio de grúa necesario para la sustracción, en ocasiones iba personalmente a los sitios donde se encontraban los transformadores y en otras enviaba a otras personas.∏

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