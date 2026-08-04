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El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

El Congreso Aapresid, que se desarrolla en Rosario, inició con un fuerte reclamo del sector agropecuario por la presión impositiva del 62% y la necesidad de políticas claras. Pullaro, Javkin, Iraeta y Torres en el acto de apertura

Álvaro Torriglia y Lucía Cuffia

Por Álvaro Torriglia y Lucía Cuffia

4 de agosto 2026 · 16:23hs
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El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

El Congreso Aapresid abrió este martes su edición número 34 en el Salón Metropolitano de Rosario con un pedido de su presidente, Marcelo Torres, de reglas claras, menor presión impositiva y un trabajo articulado entre el sector público y privado para aumentar la producción, generar valor y salir al mundo de forma inteligente.

"Entendemos que hay que acomodar lo macro, pero el 62% de la renta va a impuestos. Tenemos que reducir e ir a valores normales", sostuvo Torres, ante un auditorio colmado de productores, empresarios, representantes de entidades del agro, funcionarios, entre otros.

Del acto participaron también el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, la directora de Prospectiva de Aapresid, Carolina Meiller, y Martín "Chino" Schvartzman, director y CEO de Exponenciar. Bajo el lema "Nuestro suelo, nuestra voz", el encuentro que organizan Aapresid junto a Expoagro se extenderá hasta el jueves en el Salón Metropolitano de Rosario.

El planteo de menor presión fiscal tuvo eco inmediato en el gobernador Pullaro, que retomó el número y le agregó la discusión sobre el origen de esa carga. "El 63% de la renta del agro se va en impuestos, pero más del 80% de esos impuestos son nacionales", señaló, y precisó que más del 60% de esos tributos no son coparticipables. Su conclusión fue en la misma dirección: "Hay que eliminar las retenciones".

Marcelo Torres, presidente de Aapresid

Marcelo Torres, presidente de Aapresid

"El año pasado decíamos que se venía un escenario cambiante, desafiante; nos quedamos cortos", dijo Torres, y describió un contexto internacional atravesado por los conflictos geopolíticos, la disputa por el liderazgo global y la aceleración de los cambios tecnológicos.

Frente a ese cuadro, el directivo llamó a enfrentar el desafío con acuerdos básicos a nivel país, y puso como ejemplo a Brasil, que en pocos años multiplicó su producción sosteniendo las mismas políticas más allá del color de los gobiernos. En esa línea, insistió con la necesidad de reglas claras y de una articulación estable entre el sector público y el privado para agregar valor y ganar mercados.

El pedido de baja de la carga impositiva convivió con una defensa de las instituciones tecnológicas y del ecosistema que vincula ciencia y producción,.

Pullaro: "Hay que hablar de crecimiento económico pero también de distribución"

El gobernador de Santa Fe, Pullaro planteó que Argentina entendió que hay que cuidar las cuentas públicas, pero que también hay que producir más. Señaló que la energía y la minería llegan a acompañar al campo como proveedores de dólares e invitó a discutir qué se hace con esas divisas.

Sostuvo que en 30 meses Santa Fe invirtió 2.300 millones de dólares en infraestructura, en medio de la caída de la recaudación y de la coparticipación, y destacó que el modelo santafesino pone sobre la mesa una combinación de austeridad y honestidad. "El Estado interviene donde tiene que invertir", dijo, en referencia a rutas y obra pública.

"Queremos hablar de crecimiento económico, pero también de distribución", destacó Pullaro.

También destacó la vuelta al Congreso Aapresid a Rosario: "Muchos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

La bienvenida "nuevamente" a Rosario

El intendente Pablo Javkin dio la bienvenida "nuevamente" al congreso, que vuelve a Rosario después de dos años de ausencia (las últimas ediciones se hicieron en Buenos Aires) y puso el eje en la discusión federal: cómo se distribuyen territorialmente los recursos y la necesidad de invertir en infraestructura en el interior.

Javkin recordó además que Rosario -que este miércoles cumple un nuevo aniversario de su declaración como ciudad- creció como puerto de la Confederación. "Nos sentimos capital de este sistema productivo. Queremos más ciencia e inversión", sostuvo.

Retenciones: "Hay un sendero de baja" hasta el 15% en 2028

En representación del gobierno nacional, Iraeta ratificó el cronograma de reducción de los derechos de exportación. "Redujimos del 33 al 24% las retenciones en soja, hay un sendero de baja para llevarlas al 15% para enero de 2028. El objetivo es eliminar de forma definitiva las retenciones", afirmó el funcionario. Y aclaró que ese objetivo depende de sostener el superávit fiscal.

El secretario de Agricultura de la Nación sostuvo que la baja de la inflación y el equilibrio fiscal generaron estabilidad para producir, además de la baja de retenciones y desregulación del sector que impulsaron desde el Gobierno Nacional. "Desde fines de 2023 las condiciones del campo cambiaron radicalmente", aseguró.

En ese marco, destacó que el país está levantando una cosecha récord de 164 millones de toneladas, resultado, dijo, de la estabilidad macroeconómica, del trabajo de los productores y de un régimen de lluvias favorable.

Tres días con 350 disertantes

El congreso se extiende hasta el jueves con más de 100 paneles distribuidos en diez auditorios en simultáneo. Entre los expositores internacionales estarán Christine Morgan, referente mundial en salud del suelo; Chad Lee, de la Universidad de Kentucky; Dwayne Beck, pionero de la agricultura regenerativa en Estados Unidos; el brasileño Celso Omoto, especialista en manejo de plagas; y Muhammed Ibrahim, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entre otros.

La innovación tecnológica vuelve a ocupar un lugar central durante las tres jornadas. Dentro del Congreso habilitaron un Espacio Agtech de 150 metros cuadrados, donde empresas emergentes exhiben desarrollos vinculados con agricultura de precisión, digitalización, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al agro.

El congreso de Aapresid reunirá hasta el jueves a productores, investigadores, empresarios, funcionarios, startups y especialistas de Argentina y del exterior para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la producción agropecuaria.

El congreso de Aapresid reunirá hasta el jueves a productores, investigadores, empresarios, funcionarios, startups y especialistas de Argentina y del exterior para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la producción agropecuaria.

Uno de los momentos más esperados será el Agtech Demo Day, previsto para el miércoles por la tarde, cuando diez startups argentinas presentarán sus proyectos ante un jurado especializado.

Más allá de las conferencias, el congreso busca consolidarse como un ámbito para generar oportunidades comerciales. Participan más de cien empresas vinculadas a semillas, genética, protección de cultivos, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, exportación de granos, seguros y servicios financieros.

La ganadería vuelve a tener un espacio destacado dentro del Congreso, con remates televisados y por streaming con más de 7500 cabezas, a cargo de las consignatarias Jáuregui Lorda, Agricultores Federados Argentinos (AFA) y Rosgan, a través de la firma Pastore y Cía.

Entre las actividades especiales, mañana miércoles se realizarán las Charlas Aaprender, abiertas al público, coordinadas por el biólogo y divulgador científico Diego Golombek, con la participación del enólogo Sebastián Zuccardi y el especialista en inteligencia artificial Fredi Vivas, entre otros.

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