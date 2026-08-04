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Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

El animal había desaparecido hace tres días de su casa y lo hallaron en un pozo de bulevar Seguí y Chacabuco

4 de agosto 2026 · 21:56hs
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El perro se reencontró con su dueña.

El perro se reencontró con su dueña.

Una dotación de Bomberos Zapadores acudió al rescate de un perro que había caído en un pozo. Nano, tal el nombre del animal, había desaparecido el fin de semana y su dueña lo buscaba desesperadamente en la zona sur.

Hasta que este martes los vecinos escucharon ladridos que provenían de un pozo de unos cinco metros de profundidad ubicado en bulevar Seguí y Chacabuco.

Operativo en la zona sur

Bomberos Zapadores y agentes municipales acudieron al lugar y lograron subir al perro con sogas y un arnés. Según las imágenes difundidas esta tarde, Nano se encontraba en buen estado de salud y de inmediato se reencontró con su dueña.

Según contó la mujer, unos albañiles que trabajan en su casa dejaron la puerta abierta y el perro aprovechó el descuido y salió a la calle. "Hace tres días que lo buscaba", resumió.

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