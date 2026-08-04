La Capital | Política | ley de tierras

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom

La vicepresidenta aceptó un pedido de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de riesgo. Deberá aprobarlo el pleno

4 de agosto 2026 · 20:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
Victoria Villarruel hizo una jugada que subió la tensión en la previa de la votación de la ley de tierras. 

Fotos Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Victoria Villarruel hizo una jugada que subió la tensión en la previa de la votación de la ley de tierras. 

La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó este martes de modo excepcional a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti a participar de forma remota en la sesión en la que se debatirá la reforma de la ley de tierras.

La decisión, que todavía deberá ser ratificada por el pleno de la Cámara alta, agregó tensión en el escenario político porque la legisladora mendocina rechaza el proyecto y su voto puede resultar decisivo en una definición muy ajustada.

Villarruel firmó el decreto 66/26 de la Presidencia del Senado después de analizar la presentación realizada por Fernández Sagasti. La referente peronista cursa la semana 32 de embarazo y tiene una indicación médica que le impide viajar desde Mendoza hasta Buenos Aires, tanto por vía terrestre como aérea.

La resolución autoriza a la senadora de Unión por la Patria (UP) a intervenir “con voz y voto” mediante el sistema de videoconferencia mientras se mantenga la restricción médica.

Sin embargo, establece que la medida queda “ad referéndum” del Senado: al comienzo de la sesión, los legisladores deberán aprobar o rechazar la participación virtual.

El decreto aclara que se trata de una autorización “individual, excepcional y transitoria”, que no modifica el reglamento de la Cámara ni establece un régimen general de sesiones remotas.

De ese modo, Villarruel buscó evitar que el pedido deba pasar previamente por una comisión y trasladó la decisión definitiva al recinto.

La Libertad Avanza, con los números justos en el Senado

La medida incomodó a sectores del gobierno porque Fernández Sagasti forma parte del bloque que se opone a los cambios promovidos por la Casa Rosada. El oficialismo llega a la sesión de este jueves con los números al límite y cualquier presencia o ausencia puede alterar el resultado.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, admitió la fragilidad del escenario al señalar que el proyecto podría aprobarse “por un voto”.

La intervención de Villarruel reavivó, además, las diferencias que mantiene con el núcleo presidencial. En la Casa Rosada interpretaron que la vicepresidenta facilitó la participación de una senadora opositora en una votación crítica, aunque la resolución no garantiza por sí sola que Fernández Sagasti pueda sufragar: la mayoría del cuerpo tendrá la última palabra.

La legisladora mendocina había argumentado que impedirle participar afectaría tanto sus derechos políticos como la representación de su provincia. “¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó en sus redes sociales.

También aclaró que no pidió una licencia ni se encuentra impedida para leer expedientes, debatir o emitir su voto, sino únicamente para recorrer los más de mil kilómetros que separan Mendoza de la ciudad de Buenos Aires.

Fernández Sagasti recordó que el Congreso utilizó mecanismos virtuales durante la pandemia y adelantó que, si su solicitud era rechazada, recurriría a la Justicia federal. “La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo”, sostuvo.

El debate sobre la ley de propiedad privada

La discusión se produce en la antesala del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Después de varias negociaciones con bloques dialoguistas, el oficialismo aceptó conservar un límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque propone elevarlo del 15 % vigente al 25 %.

También eliminaría los topes parciales establecidos por provincia, municipio o departamento e incorporaría controles especiales para operaciones en zonas fronterizas.

Unión por la Patria rechaza la reforma por considerar que flexibiliza la extranjerización del territorio y compromete el control sobre recursos estratégicos. El gobierno sostiene, en cambio, que las modificaciones darán seguridad jurídica y favorecerán las inversiones.

>> Leer más: Se volvió a reunir la mesa política del gobierno con la ley de tierras como telón de fondo

Antes de ingresar en ese debate, el Senado deberá resolver el caso Fernández Sagasti. Esa primera votación anticipará la relación de fuerzas del recinto.

Noticias relacionadas
Por prescripción médica a causa de su semana 32 de embarazo, Anabel Fernández Sagasti (centro) no puede movilizarse en grandes distancias. 

Una senadora pidió votar virtualmente la ley de tierras por estar embarazada

El oficialismo realizó varias modiificaciones al texto con el fin de obtener los votos necesarios en el Congreso.

De qué se trata la ley de tierras que se debatirá en el Senado: las claves del proyecto

El oficialismo modifica la ley de tierras en busca de votos para aprobarla el jueves en el Senado

El oficialismo modifica la ley de tierras en busca de votos para aprobarla el jueves en el Senado

La jefe del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, explicará mañana en conferencia de prensa las modificaciones al polémico proyecto

El oficialismo modifica la ley de tierras en busca de votos para aprobarla el jueves en el Senado

Ver comentarios

Las más leídas

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado: Está todo aclarado

Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado: "Está todo aclarado"

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Bárbara Cantero, condenada a cuatro años por su papel en una organización dedicada al narcomenudeo, había pedido ir este miércoles al Portal Rosario con su hijo
Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping
Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina
Política

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat
Información general

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom
Política

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto
Política

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur
La Ciudad

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

Sorpresa por el departamento donde vive Facundo Moyano: de quién sería la propiedad

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

Ovación
Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Primera C: pobre cosecha de Central Córdoba y Leones FC en los partidos reprogramados de la fecha 20º

Murió una joven promesa del atletismo mundial: tenía 21 años: no se sabe qué le pasó

Murió una joven promesa del atletismo mundial: tenía 21 años: no se sabe qué le pasó

Semillas, jardineros: la insólita oferta de un modesto club de Paraguay para solucionarle un problema a Boca

"Semillas, jardineros": la insólita oferta de un modesto club de Paraguay para solucionarle un problema a Boca

Policiales
Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping
Policiales

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

Condena final para una banda que robó transformadores de la EPE para comercializarlos

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio

Le gatilló en la cara a su ex, se trabó el arma y la apuñaló: quedó preso por intento de femicidio

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

El enigmático mensaje del joven acusado de cometer el femicidio en barrio Agote

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Javkin: Volvió Rosario, volvió Aapresid

Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá

Rosario vuelve a ser el epicentro del agro: comienza el Congreso Aapresid 2026
Agro

Rosario vuelve a ser el epicentro del agro: comienza el Congreso Aapresid 2026

Microtráfico: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron
Policiales

Microtráfico: arrestaron a una pareja en un búnker con ayuda de un dron

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Por Patricia Martino
Agro

Argentina suma 300 agtech y el desafío sigue siendo conseguir capital

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad
La Ciudad

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Caso Caro Trippar: ¿puede la lactancia esconder los síntomas de un cáncer de mama?

Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube
Información General

Plataformas de streaming: cuánto cuestan Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y YouTube

Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito
Información General

Día del Panadero: por qué las facturas se llaman vigilante, bola de fraile y cañoncito

Balearon a un hombre y su hijo se salvo porque el disparo dió en su billetera
Policiales

Balearon a un hombre y su hijo se salvo porque el disparo dió en su billetera

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos
La Ciudad

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas
Policiales

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros
Política

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras
Economía

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches
Información General

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches

Bandera contra la ley de tierras en Newells: por qué se decidió retirarla de la tribuna
Ovación

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre
La Ciudad

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó
Salud

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta
Economía

Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste
Policiales

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste