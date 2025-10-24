Milo J y Silvio Rodriguez donarán las ganancias de su canción a las Abuelas de Plaza de Mayo

La dupla había colaborado en “Luciérnagas”, uno de los temas del último álbum del argentino. El fin de semana la interpretaron juntos en el show de Silvio en el Movistar Arena.

Con tan solo 18 años, Milo J sigue abriéndose paso en el mundo de la música y marcando su compromiso social desde su arte. Esta semana se subió al escenario del Movistar Arena invitado por el emblemático cubano Silvio Rodriguez y juntos interpretaron “Luciérnagas”, cuyas ganancias anunciaron que irán directo a las Madres de Plaza de Mayo.

La canción de la dupla forma parte del último álbum del joven, “La vida era más corta”, lanzado el 25 de septiembre. Este tema no pudo faltar durante estas semanas ya que el cantante cubano se presentó en el Movistar Arena el 11,12 y 21 de octubre. En su despedida de Argentina, invitó al joven artista a cantar con él.

Fue en ese escenario que ambos anunciaron que las regalías de la canción serían directamente para la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo , anuncio festejado eufóricamente por el público. La canción es una pieza sensible y emotiva que combina el compromiso de ambos cantantes en una fusión de sus estilos. Tanto el referente de la Trova como el insurgente artista han demostrado un verdadero compromiso con este tipo de causas sociales.

“Luciérnagas”, un encuentro generacional

La canción de Silvio Rodriguez y Milo J representa un encuentro generacional más que poderoso. En la historia de la música latinoamericana, el trovador cubano ha legitimado ampliamente su voz, su poesía y su guitarra como emblema. Para un artista nuevo como Milo J, la invitación de Silvio a un Movistar Arena lleno de gente simboliza la unión y el compromiso con el arte.

También, de alguna manera, es un encuentro en el que la generación más antigua le marca el camino a las nuevas. El trap y la música urbana de Milo y la trova de Silvio no son géneros parecidos, pero existe un compromiso social y político que los unifica en una canción tan sensible como necesaria.

“Luciérnagas” habla de la figura ausente recordada con pasión. Combina las voces tan distintivas de ambos artistas en una pieza folklórica. Con esta canción Milo quiso homenajear a su abuela y es por eso que no había mejor pieza para dedicar a las Abuelas de la Plaza.