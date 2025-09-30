La Capital | Zoom | tango

Tango en el CCPE: la Orquesta Utópica se presenta junto a Astillero

La premiada formación rosarina dará un concierto este sábado, en el marco del ciclo “Encuentros utópicos”

30 de septiembre 2025 · 10:58hs
La Orquesta Utópica

La Orquesta Utópica, formación rosarina de tango, se presenta este sábado junto a la formación porteña Astillero 

La Orquesta Utópica, premiada formación rosarina de tango, se presenta junto a Astillero en el marco del ciclo “Encuentros Utópicos”. El concierto tendrá lugar este sábado 4 de octubre, a las 20.30, en el Teatro del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río).

“Encuentros utópicos” es un ciclo que busca generar reuniones entre músicos de distintas generaciones y géneros. En tiempos de virtualidad, es una invitación a reconectar con el hacer en comunidad.

En el encuentro del sábado, se podrá escuchar tango nuevo del siglo XXI. Habrá música de compositores rosarinos y alrededores, y Astillero compartirá su música compuesta por Julián Peralta.

Ambas agrupaciones desarrollan un repertorio que, con mucho respeto y humildad, intentan una renovación del tango en una clave generacional distinta, tomando todos los elementos técnicos y reconociendo el recorrido y la historia cultural del género.

>> Leer más: El quinteto rosarino Madreselva presentó su segundo disco "Fronda"

Orquesta Utópica

Con una formación de orquesta típica, integrada por voz, 3 bandoneones, 4 violines, viola, violonchelo, guitarra, piano y contrabajo, Orquesta Utópica interpreta música de autoras y autores rosarinos contemporáneos. Once años de trayectoria, tres producciones discográficas y una miniserie audiovisual, hacen de Orquesta Utópica una de las agrupaciones más distinguidas del Nuevo Tango del país.

La orquesta está conformada por: Gustavo Di Giannantonio, Gabriela Cocilovo, Inés Dotto, Albertina Conde en violines, María Jesús Bonel en viola, Romina Vega Soto en violoncello, Sebastián Jarupkin, Guido Gavazza, Martín Carr en bandoneones, Martín Tessa en guitarra, Federico Abelli en Piano, Mariano Sayago en contrabajo, y Sofía Maiorana en voz. Los arreglos y la dirección musical están a cargo de Martín Tessa y Sebastián Jarupkin.

Embed - Orquesta Utópica - Negro Liso (Sebastián Jarupkin) - Videoclip Oficial

>> Leer más: El tango rosarino: una particular manera de vivir el dos por cuatro

Astillero, "la continuación de Piazzolla"

Se formó en Buenos Aires en el año 2005 con el objetivo de devolverle al tango su lugar dentro de la cultura ciudadana, aportándole un nuevo valor, propio del tiempo en que se desarrolla. Desde entonces el grupo ha editado cinco trabajos discográficos, los cuales sirvieron de puntapié para recorrer algunos de los más prestigiosos escenarios del mundo.

Astillero además ha colaborado en distintos proyectos de cine, teatro y televisión, como la película canadiense “La revanche du tango” o “Romeo y Julieta”. En 2010 la orquesta fue convocada por el reconocido actor y productor londinense Kenneth Branagh para realizar una nueva versión de la clásica obra de Shakespeare en el Mercury Theatre de Colchester (Inglaterra).

Con más de quince años de trayectoria, Astillero se ha consolidado como parte fundamental del Nuevo Tango de Buenos Aires, con su música a la que la BBC calificó como "la continuación de Piazzolla, absolutamente virtuosa, loca y fantástica".

Embed - Astillero - Promesa (Visualizer)

Noticias relacionadas
Pamela David habló con Brindis TV y recordó su pelea con Karina Milei

Pamela David, filosa contra Karina Milei: "Me corriste por un reloj y por las barbaridades no salen a aclarar"

Aizemberg fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores y Actrices

Murió Adriana Aizemberg, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, a los 86 años

La ficción Margarita, el nuevo proyecto de Cris Morena, se alzo como la gran ganadora de la noche: el elenco se llevó 14 Martín Fierro

Martin Fierro 2025: uno por uno, todos los ganadores de la gran noche de la televisión

Santiago del Moro se  se consagró ganador del galardón de oro

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Lo último

Quién es Lola Abraldes, la actriz revelación premiada en los Martín Fierro

Quién es Lola Abraldes, la actriz revelación premiada en los Martín Fierro

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Pami: un grupo de jubilados puede cobrar un bono de $45 mil en octubre

Pami: un grupo de jubilados puede cobrar un bono de $45 mil en octubre

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años

La ciudad celebrará este miércoles un nuevo aniversario de la propuesta que invita a jugar a personas de todas las edades. Cuáles serán las propuestas

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años
Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Policiales

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito
Ovación

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Red Bull apunta a Alex Albon y podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Policiales
Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

La Ciudad
Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento
Economía

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza
El Mundo

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina
Política

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje
Información General

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos
Información General

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos

La leche de vaca es un alimento imprescindible y otros mitos sobre los lácteos
Información General

"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid
La Ciudad

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe
Información General

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial