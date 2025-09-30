Tango en el CCPE: la Orquesta Utópica se presenta junto a Astillero

La Orquesta Utópica, premiada formación rosarina de tango , se presenta junto a Astillero en el marco del ciclo “Encuentros Utópicos”. El concierto tendrá lugar este sábado 4 de octubre, a las 20.30, en el Teatro del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río).

“Encuentros utópicos” es un ciclo que busca generar reuniones entre músicos de distintas generaciones y géneros. En tiempos de virtualidad, es una invitación a reconectar con el hacer en comunidad.

En el encuentro del sábado, se podrá escuchar tango nuevo del siglo XXI. Habrá música de compositores rosarinos y alrededores, y Astillero compartirá su música compuesta por Julián Peralta.

Ambas agrupaciones desarrollan un repertorio que, con mucho respeto y humildad, intentan una renovación del tango en una clave generacional distinta, tomando todos los elementos técnicos y reconociendo el recorrido y la historia cultural del género.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Orquesta Utópica (@orquestautopica)

>> Leer más: El quinteto rosarino Madreselva presentó su segundo disco "Fronda"

Orquesta Utópica

Con una formación de orquesta típica, integrada por voz, 3 bandoneones, 4 violines, viola, violonchelo, guitarra, piano y contrabajo, Orquesta Utópica interpreta música de autoras y autores rosarinos contemporáneos. Once años de trayectoria, tres producciones discográficas y una miniserie audiovisual, hacen de Orquesta Utópica una de las agrupaciones más distinguidas del Nuevo Tango del país.

La orquesta está conformada por: Gustavo Di Giannantonio, Gabriela Cocilovo, Inés Dotto, Albertina Conde en violines, María Jesús Bonel en viola, Romina Vega Soto en violoncello, Sebastián Jarupkin, Guido Gavazza, Martín Carr en bandoneones, Martín Tessa en guitarra, Federico Abelli en Piano, Mariano Sayago en contrabajo, y Sofía Maiorana en voz. Los arreglos y la dirección musical están a cargo de Martín Tessa y Sebastián Jarupkin.

Embed - Orquesta Utópica - Negro Liso (Sebastián Jarupkin) - Videoclip Oficial

>> Leer más: El tango rosarino: una particular manera de vivir el dos por cuatro

Astillero, "la continuación de Piazzolla"

Se formó en Buenos Aires en el año 2005 con el objetivo de devolverle al tango su lugar dentro de la cultura ciudadana, aportándole un nuevo valor, propio del tiempo en que se desarrolla. Desde entonces el grupo ha editado cinco trabajos discográficos, los cuales sirvieron de puntapié para recorrer algunos de los más prestigiosos escenarios del mundo.

Astillero además ha colaborado en distintos proyectos de cine, teatro y televisión, como la película canadiense “La revanche du tango” o “Romeo y Julieta”. En 2010 la orquesta fue convocada por el reconocido actor y productor londinense Kenneth Branagh para realizar una nueva versión de la clásica obra de Shakespeare en el Mercury Theatre de Colchester (Inglaterra).



Con más de quince años de trayectoria, Astillero se ha consolidado como parte fundamental del Nuevo Tango de Buenos Aires, con su música a la que la BBC calificó como "la continuación de Piazzolla, absolutamente virtuosa, loca y fantástica".