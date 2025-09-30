El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Gabriel Caballero tuvo un paso fugaz por Newell's, pero su despegue lo consiguió en Central Córdoba hasta triunfar en el país azteca.

"Es una prensa difícil (la de México). Si te quieren joder, te joden. De eso no hay dudas", opinó Gabriel Caballero, quien tuvo a Bielsa como DT en Newell's.

"Siempre digo que soy hincha de Central Córdoba , mis raíces son Charrúas", "nunca estuvo en mis planes jugar en la selección mexicana", "en el Newell's de Bielsa no jugué porque era muy difícil, había un equipo impresionante", "estoy de acuerdo con la privatización", "al Tata Martino le fue difícil en la selección; al principio estaba muy bien visto", "es una prensa (la mexicana) difícil. Si te quieren joder, te joden", "le debo todo a México y estoy muy agradecido". El nombre Gabriel Caballero quizás no aparezca demasiado en el diccionario futbolero argentino, pero si bien el rosarino no abrazó todas las mieles del éxito en Argentina sí lo hizo en México, donde alcanzó el estrellato y se convirtió en ídolo en su larga etapa como jugador con decenas de títulos. Después se convirtió en entrenador y ahora se desempeña como panelista en la cadena Fox Sports de ese país.

El exvolante (54 años), que surgió de Tablada, cumplirá en diciembre 30 años de estadía en México, lugar donde arribó con el fin de trascender en el fútbol después de que en Argentina lograra sobresalir vistiendo la camiseta del Charrúa. "La verdad que me ha ido bien y he tenido una linda carrera en este país, con muchos éxitos y logros, pero uno nunca se olvida del lugar del que salió. Cómo se inició, cómo fueron las cosas. A mí siempre que me preguntan de qué equipo soy hincha siempre digo que soy de Central Córdoba. El cariño sigue estando porque es de donde salí más allá de mi paso por Newell's. Mis raíces son Charrúas", sostuvo el rosarino en la charla con Ovación desde el país azteca. Si bien en la actualidad trabaja en la TV, su idea es volver a dirigir mientras supervisa el restorán que tiene junto a unos amigos y piensa en la apertura de otro de tinte argentino.

Sí. Ganó el fin de semana de visitante y está haciendo una buena campaña en busca del ascenso. En la Copa Argentina también andaba muy bien, pero bueno ahí hubo una mano mano negra, ja. Trato de estar al tanto de todo, como del fútbol argentino y de otros lugares. A mí me gusta estar informado siempre. Creo que Central Córdoba tiene que estar en otra división.

Ya que mencionás al Charrúa, el club es uno que atrapa la simpatía de hinchas de Central y Newell's.

Sin dudas. Siempre me acuerdo de cuando jugaba y el acompañamiento de mucha gente grande. Con mis abuelos iba a la cancha. Después me tocó jugar y quedó en mi memoria la liguilla para ascender a primera división. Estábamos en el Nacional B con Lito Isabela de técnico, jugamos con Colón la semifinal en cancha de Newell's y la final con Gimnasia (Salta) en Central. Se llenaron las canchas. No pudimos ascender, pero fue un año extraordinario.

Hoy vas al Gabino Sosa y en la tribuna te encontrás con la estatua de un grande como fue el Trinche Carlovich. ¿Lograste conocerlo de cerca?

No lo conocí, pero sí lo admiré porque lo vi jugando porque era alcanzapelota. Me hubiera gustado conocerlo más. Me dio mucha tristeza cuando le sucedió ese episodio que terminó con su vida. Vos sabés que cuando se cambiaron los tablones por la tribuna de cemento me regalaron un cuadro con partes del tablón. Eso sucedió cuando jugamos la final de la Sudamericana entre Pachuca y Colo Colo.

El paso por Newell's y Bielsa

Vos recién mencionabas también que jugaste en Newell's, pero no pudiste pegar el salto.

Estábamos en Central Córdoba con Cristian Domizzi y Ubeda, y Jorge Griffa nos llevó al Pájaro y a mí a Newell's, mientras el Pipa fue a Central. Debuté en el Charrúa cuando tenía 16 años. A los 18 fui a Newell's y Marcelo Bielsa era el entrenador de la cuarta de AFA. Después cuando el Loco agarró la primera el Pájaro y yo subimos al primer equipo. La verdad es que era muy difícil jugar porque había un equipo impresionante. Estaban el Tata Martino, Llop, Berisso, Darío Franco, el Gringo Scoponi, muchos de los cuales después estuvimos juntos en México. Había ido a préstamo por dos años, pero después del primero y tras salir campeón (no jugué un minuto, pero participé de ese plantel) hablé con Bielsa y me dijo: "Yo quiero que te quedes, pero no te puedo garantizar que vayas a jugar". Mi intención era tener rodaje porque lo había hecho en reserva y no pude ni ir al banco de la primera. Deseaba otra cosa y Central Córdoba me representaba. El Charrúa sale campeón de la B, asciende al Nacional B y Lito Isabela, que era el técnico, me llamó para que vuelva. Tuvimos un gran torneo y llegamos a la final, pero lamentablemente no pudimos ascender a primera.

Con la película ya terminada tu carrera fue por otro lado y triunfaste, ¿te quedó una espina por no jugar en Newell's?

Sí, claro. Me quedó la espina de no poder jugar en Argentina en primera división. Después de ese año con Central Córdoba al siguiente torneo me llega una opción de ir al fútbol chileno. Tenía 20 años, no estaba jugando en primera división y opté por buscar otro camino. Me fui a Chile y a partir de ahí empieza a cambiar todo. El primer año en Antofagasta no anduvimos bien, pero el segundo fue extraordinario. Salí campeón, goleador del torneo, fui el mejor medio de salida, el mejor medio ofensivo, el mejor volante extranjero, el mejor jugador del torneo, es decir gané un montón de trofeos que me abrieron las puertas para ir a México.

En México llegaste a convertirte en ídolo por lo hecho en Pachuca, retiraron la camiseta 8 por cinco años y hasta pusieron un palco con tu nombre.

Es algo sumamente increíble para un argentino más allá de que a la mayoría les va bien.

Gabriel Caballero

Pero también hay un poco de recelo de los mexicanos con los argentinos.

Sí, porque siempre hay una competitividad grande. Hay muchos que hemos venido a jugar a México, algunos sin tanto nombre como yo, pero logré progresar. Pero es cierto lo que decís, hay una rivalidad. Se les tiene mucho valor a los argentinos, pero por ahí a algunos se los ve como agrandados, ja. En mi caso me vieron como uno diferente. México es un país hermoso y me dio trabajo, estoy muy agradecido.

¿Al principio te costó un poco entrar?

Sí. En Chile tuve opciones para ir a Colo Colo, U. de Chile y Universidad Católica, quienes querían comprar el pase. Pero surgió lo de México y era una oportunidad muy importante. Hablé con mi esposa, con la que estoy casado hace 33 años, y nos fuimos. Para mí era un paso valioso porque mi intención era dar el salto a Europa.

Más allá de tus pasos por Santos Laguna y Atlas, en Pachuca lograste lo máximo al ganarte el afecto de la gente, pero cuando llegaste las condiciones no eran las ideales.

Con Santos Laguna habíamos salido campeón, al siguiente torneo salí goleador del torneo y me habían hablado varios equipos importantes. Al principio le había dicho a mi representante que no quería ir ni a Celaya ni a Pachuca, porque el primero peleaba el descenso y el otro había ascendido. Venía de salir campeón y tenía otras aspiraciones. Pachuca era una ciudad muy triste, muy apagada, pero el presidente me terminó convenciendo. La primera etapa no fue sencilla porque Pachuca era solamente una cancha de fútbol, no teníamos donde entrenar, nos prestaban una cancha. El estadio era del gobierno, no teníamos agua caliente para bañarnos. La ciudad no atraía, pero ahora creció mucho. Peleamos el descenso, nos salvamos y después empezó una linda historia.

Embed - Trayectoria de "El Eterno" Gabriel Caballero

La privatización

En Argentina ni se quiere hablar de clubes privatizados y en México es todo lo contrario. ¿Cuál es la visión que tenés?

Sé que la pasión de Argentina es diferente a la mexicana y que los socios e hinchas se consideran parte del club. Es un arraigo que tienen y que es difícil cambiarlo. En mi caso estoy de acuerdo con la privatización. ¿Por qué? Porque hay una cabeza que es el dueño del equipo y que te respalda en que no vas a tener ningún problema económico. Santos Laguna era una institución ejemplar porque te pagaban a término. No se pasaba del día 15. Una vez al día 16 me llamaron para decirme: "Si no venís a cobrar, te multamos". Estaba acostumbrado en Chile que me debían dos meses y que para cobrar había que hablar 50 veces con el presidente. Por eso digo que la privatización controla la parte económica y lo institucional y vos te dedicás a jugar. En Talleres está Andrés Fassi, que era del Grupo Pachuca.

A Fassi desde la AFA lo tienen para el cachetazo.

Sí, pero porque él también se metió donde no se tenía que meter, ja. Él es muy ambicioso.

¿Cómo he visto en México al presidente de Talleres?

Mirá, terminó mal con el Grupo Pachuca. Hubo una relación tan fuerte que creo que terminó de mala manera. No sé los porqué y no me interesa saberlo, ja. Hay gente que le tiene afecto o que valora lo que hizo, pero hay otra que no. Tampoco voy a decir mucho porque no me gusta hablar mal de nadie.

Viste que cuando se habla de México en ciertas ocasiones también se mencionan los problemas de violencia y de las drogas. ¿A vos te tocó pasar por algún momento difícil?

Por esas situaciones no. En el fútbol siempre me tocaron equipos limpios, ahora lo están todos. Es decir, hubo una época, hace 25 ó 30 años, donde había participación de "esa gente" en algunos equipos. Pero los fueron limpiando y ahora detrás de cada uno de los equipos hay empresas limpias ciento por ciento. Cuando me retiré del fútbol estuve como DT en Dorados de Sinaloa, en Culiacán, antes que llegara Diego Maradona. Salimos campeones y viví muy bien en esa ciudad. También me tocó vivir en Ciudad Juárez y si buscás en internet vas a encontrar un montón de cosas malas. Pero cuando vivís ahí te das cuenta que es totalmente diferente. No digo que no haya inseguridad porque en México existe, pero normalmente es entre los malos o contra los policías. No se meten con la gente. También estuve en Mazatlán, que también está en Sinaloa, pero en la zona de la playa. Es una hermosa ciudad turística, sería como Mar de Plata o Mar de Ajó. Ahí hubo hubo un acontecimiento que fue cuando agarraron al hijo del Chapo Guzmán. Nos tocaba jugar con León de local y cerraron el aeropuerto, por eso se canceló el partido porque el rival no pudo llegar. Ese día estábamos entrenando y escuchamos balazos, así que se suspendió la práctica y hubo toque de queda. Esa fue la situación más incómoda.

Antes hablábamos del recelo hacia los argentinos y recordé la "amenaza" de Canelo Álvarez a Messi porque supuestamente había pisado la camiseta de la selección de México.

Sí, pero la verdad que son boludeces. Argentina eliminó a México y había bronca, pero Messi es muy admirado por todos. Por eso me parece que fue un poco de circo de Canelo porque le gusta eso.

Maradona y la selección de México

Lo mencionaste a Maradona que estuvo en Dorados. ¿Dejó una buena marca en su paso por el club?

A los jugadores les gustaba mucho su forma de ser, no tanto en el tema del trabajo porque de eso se encargaban sus auxiliares. La motivación era lo suyo y lo captaron muy bien. Creo que dejó una buena imagen porque llegó a dos finales, aunque lamentablemente las dos las perdió. Fue un gran paso. Hoy en día Dorados está desahuciado, abandonado.

Caballero con Maradona

>>Leer más: Maradona en Sinaloa, la etapa mexicana del astro argentino

Te hiciste mexicano, vestiste la camiseta de la selección de México y jugaste el Mundial Corea del Sur-Japón.

Después de cinco años de jugar en México podía hacer los papeles. Fue en 2001 y me lo entregó el gobernador unos días antes de salir campeón con Pachuca. Me cuestionaron mucho cuando Javier Aguirre, quien me había dirigido, me llamó a la selección. No estaba en mis planes jugar en la selección porque no había estado en las Eliminatorias ni en la Copa de Oro. Cuando me empezó a llamar para los amistosos se armó una revolución, ja. Pero más que nada porque era el primer naturalizado en jugar un Mundial después de 50 años. Había un sector periodístico a favor y otro en contra, pero no era por lo deportivo porque en ese entonces había ganado cuatro títulos.

Los periodistas son picantes, incluso Gerardo Martino fue bastante resistido por la prensa.

Sí, es una prensa difícil. Si te quieren joder, te joden. De eso no hay dudas. Con el Tata fue difícil. Al principio estaba muy bien visto, pero después algunas cosas fueron cambiando. No quería dar entrevistas a ciertos sectores o no llamaba a algunos jugadores que creían los periodistas que tenían que estar en la selección, como Chicharito por ejemplo. Además, convocó a Funes Mori, quien se había naturalizado mexicano como lo había hecho yo tiempo atrás.

Actualmente estás como panelista en Fox Sports en México, ¿tu idea es volver a dirigir o seguir en la TV?

Quiero ver a la cancha siempre metida, por eso en mi contrato hay una cláusula de que si me sale una chance me puedo ir. Me han hablado de diferentes países. En Chile hubo una chance y de Argentina también, pero a veces no se dan las circunstancias. Tengo ganas de dirigir y sigo esperando.