Octubre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destacan dos películas argentinas y una serie precuela de "IT"

Natalia Oreiro protagoniza la película "La mujer de la fila", que tras un paso por cines es uno de los estrenos destacados de octubre en plataformas

En el mes de octubre, habrá estrenos a lo largo y ancho de las plataformas de streaming. Para acompañar la llegada de la primavera, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, y Disney+ renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón.

Por un lado, este mes se destaca la llegada de dos películas argentinas: "27 noches", dirigida por Daniel Hendler y protagonizada por Marilú Marini, que viene de tener su estreno mundial en el Festival de San Sebastián, y "La mujer de la fila" , dirigida por Benjamín Ávila (“Infancia clandestina”) y protagonizada por Natalia Oreiro, que estuvo entre las candidatas de la Academia de Cine nacional para postular al Oscar. Ambas se estrenan en Netflix.

Por otro lado, en el universo de las series, se distingue el lanzamiento de "IT: Bienvenidos a Derry", una serie original basada en el universo de Stephen King. A modo precuela, se sitúa casi treinta años de los eventos del libro y en los orígenes del terror sobre el pueblo acechado por Pennywise.

A continuación, un repaso por las novedades destacadas del mes:

Netflix

“Rockstar: Duki desde el fin del mundo”. 2 de octubre

Un documental que retrata la vida y la carrera de uno de los artistas más influyentes de la música urbana en Argentina y Latinoamérica. La producción, dirigida por Alejandro Hartmann (destacado documentalista detrás de otros documentales celebrados como “Los hermanos Menéndez”, “El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas”, y “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”) ofrece un recorrido por la trayectoria de Mauro Ezequiel Lombardo, conocido mundialmente como Duki, desde sus inicios en las batallas de freestyle en El Quinto Escalón hasta su consolidación como figura internacional del trap y referente del movimiento urbano. El documental aborda hitos como la formación de Modo Diablo y repasa momentos clave de su vida personal y profesional.

Embed - Rockstar: DUKI desde el fin del mundo | Tráiler oficial | Netflix

“Monstruo: la historia de Ed Gein”. 3 de octubre

En la década de 1950, en los gélidos campos del área rural de Wisconsin, un ermitaño de trato cordial llamado Eddie Gein vivía una vida en apariencia tranquila. Alimentado por el aislamiento, la perturbación mental y una fijación enfermiza con su madre, se convierte en uno de los asesinos seriales más perversos de la historia de Estados Unidos.

Esta historia llega en el marco de la tercera temporada de “Monstruo”, la serie antológica que llevan adelante Ryan Murphy (“Glee”, “American Horror Story”) e Ian Brennan para Netflix, y que en entregas anteriores retrató a otros criminales famosos como Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez. El elenco lo encabeza Charlie Hunnam como Gein, junto a Laurie Metcalf (en el rol de su madre), Tom Hollander (como Alfred Hitchcock) y Alma Reville.

Embed - Monstruo: La historia de Ed Gein | Tráiler oficial | Netflix

“La mujer del camarote 10”. 10 de octubre.

Se trata de un thriller psicológico protagonizado por Keira Knightley y dirigido por Simon Stone. Basada en la exitosa novela homónima de Ruth Ware, sigue a una periodista (Knightley), quien se embarca en un yate de lujo por trabajo y termina envuelta en una red de conspiraciones y misterios. Tras presenciar cómo un pasajero es arrojado por la borda una noche, sus adinerados compañeros de viaje intentan convencerla de que no fue así, por lo que decide investigar por su cuenta.

El elenco lo completan figuras como Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Art Malik, Kaya Scodelario, David Morrissey, Daniel Ings y Gugu Mbatha-Raw.

Embed - La mujer del camarote 10 | Tráiler oficial | Netflix

“La Diplomática”. Temporada 3. 16 de octubre

Esta popular serie se centra en Kate Wyler (Keri Russell), la embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido, que tiene que desactivar las crisis internacionales mientras intenta salvar su matrimonio. En esta tercera temporada, Kate enfrenta una frágil administración nueva y una amenaza mortal con consecuencias globales.

Embed - La diplomática: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

“Un fantasma en la batalla”. 17 de octubre.

En este thriller español escrito y dirigido por Agustín Díaz Yanes, una guardia civil se infiltra en ETA para descubrir sus escondites en el sur de Francia. Inspirada en las vidas y experiencias de varios miembros de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000 en España.

Embed - Un fantasma en la batalla | Avance oficial | Netflix España

“27 Noches”. 17 de octubre

La nueva película de Daniel Hendler como director tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de San Sebastián. El filme, basado en la novela biográfica de ficción “Veintisiete noches” de la autora argentina Natalia Zito, sigue la historia de una mujer adinerada de 83 años que es internada en una clínica psiquiátrica por sus hijas. Un perito (interpretado por el propio Hendler) tiene que investigar si está enferma o solo quiere gozar de su vida. El elenco lo integran Marilú Marini, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson.

“Nadie quiere esto”. Temporada 2. 23 de octubre

Vuelve la comedia romántica nominada al Emmy, protagonizada por Adam Brody y Kristen Bell. En esta segunda temporada, la pareja de Joanne y Noah se pone a prueba frente a los conflictos familiares y distintos desafíos profesionales.

Embed - Nadie quiere esto | Tráiler oficial de la temporada 2 | Netflix

“Una casa de dinamita”. 24 de octubre.

En la nueva película de la ganadora del Oscar Kathryn Bigelow, una investigación contrarreloj debe evitar una catástrofe mundial tras el lanzamiento de un misil en Estados Unidos. El elenco lo encabeza Rebecca Ferguson, junto a Idris Elba,Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee y Jason Clarke.

Embed - Una casa de dinamita | Tráiler oficial | Netflix

“Nadie nos vio partir”. 30 de octubre.

Basada en hechos reales, cuenta la historia de un secuestro de niños en la comunidad judía mexicana de los años 60, donde un padre se lleva a sus hijos para vengarse de su esposa. La historia, basada en la experiencia real de la autora Tamara Trottner, narra la odisea de la madre por recuperar a los niños, enfrentando una guerra entre dos familias influyentes y abordando temas como el poder, los secretos, la culpa y la pérdida de la infancia desde la perspectiva de la hija.

Embed - Nadie nos vio partir | Tráiler oficial | Netflix

“La mujer de la fila”. 31 de octubre

Dirigido por Benjamín Ávila (“Infancia clandestina”), este drama basado en hechos y personas reales tiene como protagonista a Natalia Oreiro. Cuenta la historia de Andrea Casamento, quien fundó una red latinoamericana de familiares de personas detenidas y se transformó en una de las representantes a nivel internaciones ante el Comité de Prevención de la Tortura de la ONU.

En “La mujer de la fila”, el hijo de Andrea (Oreiro) es encarcelado sin muchas explicaciones. Para verlo, deberá vivir la experiencia de visitar una prisión por primera vez. Allí conocerá a otras “mujeres de la fila” en las que, a pesar de las distancias iniciales, encontrará fuerza y apoyo para enfrentar sus batallas y develar la verdad.

Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler

Amazon Prime Video

“Juego sucio” - 1 de octubre

En este thriller de acción, Mark Wahlberg interpreta a un ladrón profesional y meticuloso, que planea el mayor robo de su carrera junto con su equipo. Lo que parecía ser un robo perfecto se complica cuando descubren que su objetivo los enfrenta a la mafia de Nueva York, además de un peligroso dictador sudamericano y el hombre más rico del mundo.

Embed - JUEGO SUCIO Trailer (2025) SUBTITULADO / Play Dirty Trailer [HD] *Activen Subtitulos - MarkWahlberg

“Culpa nuestra”. 16 de octubre.

Llega la tercera entrega de la popular trilogía “Culpables”, adaptación de las novelas homónimas de la escritora argentina española Mercedes Ron. La historia está protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, quienes interpretan a una pareja de enamorados con una relación extremadamente compleja y llena de giros y complicaciones.

Embed - Culpa Nuestra | Amazon Prime

“Hedda” - 29 de octubre

Una reinterpretación contemporánea de la clásica obra de Henrik Ibsen. En esta versión moderna, Hedda (interpretada por Tessa Thompson) vive dividida entre el peso de un amor pasado y una vida presente que la sofoca.

Embed - Hedda - Official Trailer | Prime Video

Disney+

“Vampirina: una vampira adolescente”. 17 de octubre

Esta serie de comedia musical sigue a Vee Hauntley, una adolescente vampiro, que deja Transilvania para ir a una escuela de artes escénicas. Mientras vive entre humanos, persigue su pasión por la música y mantiene en secreto su identidad vampírica para ocultarse de los cazadores de vampiros Van Helsing.

Embed - Vampirina: Una Vampirina adolescente | Tráiler oficial | Disney+

“Star Wars: Visions. Volumen 3”. 29 de octubre

Este nuevo volumen presentará nueve historias animadas cortas producidas por distintos estudios japoneses, reinterpretando el universo Star Wars desde estilos visuales diversos.

Apple Tv

“A través del fuego”. 3 de octubre.

Matthew McConaughey y America Ferrera protagonizan este thriller basado en hechos reales, dirigido por Paul Greengrass. El filme cuenta la historia de un colectivo escolar que queda en medio de uno de los incendios forestales más grandes de Estados Unidos. El chofer (McConaughey) y una maestra (Ferrara) hacen lo imposible para salvar a 22 estudiantes del fuego que acecha.

Embed - A través del fuego — Tráiler oficial | Apple TV+

“The Last Frontier: conspiración en Alaska”. 10 de octubre

Cuando un avión que transporta prisioneros se estrella en la remota tundra de Alaska y docenas de presidiarios violentos quedan en libertad, el único policía de la región debe proteger al pueblo.

Embed - The Last Frontier — Official Trailer | Apple TV+

“Loot”. Temporada 3. 15 de octubre

“Loot” es una serie de perfil bajo y muy alta calidad, protagonizada por la gran Maya Rudolph. La comedia se centra en Molly Wells, una mujer que se convierte en billonaria después de divorciarse de un magnate de la tecnología.

Embed - Loot — Season 3 Official Trailer | Apple TV+

“Stiller & Meara: nada está pedido” - 24 de octubre

En este documental, Ben Stiller cuenta la historia de sus padres, los emblemáticos comediantes Jerry Stiller y Anne Meara, y explora el impacto que tuvieron en la cultura popular.

“Down Cemetery Road” - 29 de octubre

Cuando un niño desaparece tras la explosión de una casa, un vecino se une a un investigador privado para encontrarlo. A medida que se desvelan secretos, el caos se apodera de los tranquilos suburbios del sur de Oxford.

De los creadores de la serie ganadora del Emmy “Slow Horses”, llega esta nueva ficción de misterio protagonizada por Emma Thompson y Ruth Wilson.

Embed - Down Cemetery Road — Official Trailer | Apple TV+

HBO Max

“Exterminio: La Evolución”. 3 de Octubre.

Veintitrés años después del estreno de “Exterminio", la película que abre esta saga postapocalíptica de zombies, llega a plataformas la tercera entrega. Siempre con dirección de Danny Boyle, “Evolución” se centra en una comunidad de sobrevivientes en una isla. Cuando un padre y un hijo van al continente en una misión de reconocimiento hacia el territorio Británico, descubren secretos, maravillas y horrores del mundo exterior.

El elenco está formado por Alfie Williams, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Christopher Fulford, Edvind Ryding, Chi Lewis-Parry. El guion es de Alex Garland, autor también de la primera “Exterminio” y de la novela en la que se basó “La playa”, dirigida por Boyle en el 2000.

Embed - Exterminio: La Evolución | Tráiler Oficial

“IT: Bienvenidos a Derry”. 26 de octubre.

Uno de los estrenos más destacados del mes es la precuela de “IT”. La serie, compuesta por ocho episodios, se sitúa en el año 1962, exactamente 27 años antes de los sucesos narrados en el libro de Stephen King. A lo largo de ocho episodios, explora los orígenes del ciclo de terror que asola a la ciudad ficticia de Derry, a través de las apariciones del terrorífico payaso Pennywise.