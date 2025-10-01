El rosarino Diego Wacker presenta su nuevo material en un show acústico gratuito El músico compartirá las canciones de su último disco “Ascenso_Descenso” este viernes 3 de octubre en Zenobia Bar 1 de octubre 2025 · 10:12hs

El músico rosarino Diego Wacker presenta las canciones de su último disco este viernes 3 con un show acústico en Zenobia Bar

El cantante rosarino Diego Wacker está de estreno. El músico viene de lanzar en julio el disco “Ascenso_Descenso”, junto al instrumental “Música para Soles”. Algunas de estas canciones nuevas, además de un repaso por su repertorio, sonarán en el show acústico con entrada gratuita que dará el viernes 3 de octubre, a las 21, en Zenobia Bar Cultural (Lavalle y Zeballos).

Wacker amplió recientemente su obra con la aparición en plataformas del videoclip del tema "Un día para desperezar los párpados". El material fue lanzado también en modo de EP y es parte de “Ascenso_Descenso”.

Sobre el concierto acústico, el músico adelantó que contará con temas de su último disco, además de viejas canciones que vienen sonando hace tiempo. Cabe señalar que Wacker lleva unos 20 años en la música de la ciudad, pero fue desde el 2020 que reforzó su carrera solista, que con el video estrenado este jueves contará ya con 29 producciones, entre discos, EPs, y videoclips.

Embed - Un día para desperezar los párpados - Diego Wacker (Video clip)