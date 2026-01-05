Mickey Rourke, ícono de los ochenta, pide ayuda a sus seguidores para pagar el alquiler

Se armó una campaña online de recaudación de fondos para evitar que el actor sea desalojado de su casa de Los Ángeles.

Mickey Rourke , el actor que se convirtió en un ícono de Hollywood en los años ochenta, pidió ayuda económica a sus seguidores para evitar ser desalojado de su casa de Los Ángeles. Con su permiso, se armó una campaña en el sitio GoFundMe, usado para recaudar fondos para distintas causas, y explicó su delicada situación.

El nominado al Oscar (en 2009 por su rol en “The Wrestler”) contó que enfrenta una deuda de aproximadamente 60 mil dólares por alquiler atrasado, según informó la revista People.

La campaña se titula “Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”, tiene como objetivo reunir 100 mil dólares, y ya juntó más de la mitad. La descripción recupera la trayectoria del actor, su impacto cultural y cómo fue su transición de Hollywood al boxeo profesional.

“Mickey Rourke entró en el cine estadounidense como una fuerza de la naturaleza: crudo, valiente y totalmente original. A finales de los años 70 y 80, no era solo una estrella de cine; era un símbolo de algo raro: peligro acompañado de vulnerabilidad, dureza con corazón. Desde ‘Diner’ hasta ‘Rumble Fish’ y ‘Nueve semanas y media’, Mickey ofreció actuaciones que se sentían vividas, no interpretadas, y dejó una huella permanente en la cultura cinematográfica estadounidense”, asegura el texto, escrito por Liya-Joelle Jones, amiga de Rourke y miembro de su equipo de representación.



Fama y después: los altibajos de Mickey Rourke

“La vida de Mickey nunca fue por el camino seguro o protegido. En su mayor punto de éxito, se alejó de Hollywood en búsqueda de verdad y autenticidad, eligiendo el riesgo por sobre la comodidad. El boxeo le dejó cicatrices duraderas, tanto físicas como emocionales, y la industria que alguna vez lo celebró lo olvidó rápidamente. Lo que siguieron fueron años de lucha, no definidos por el espectáculo sino por la supervivencia: dificultades de salud, sequía financiera, y el daño silencioso de ser dejado atrás. Hoy, Mickey enfrenta una situación urgente y real: la amenaza de ser desalojado de su casa”, agrega.

“Esta campaña fue creada con permiso total de Mickey para ayudar a cubrir gastos inmediatos relacionados a su situación habitacional. Mickey Rourke es un ícono, pero su trayectoria es también una trayectoria humana, con todo el dolor que eso implica. Es la historia de alguien que dio todo a su trabajo, tomó riesgos reales y pagó costos reales. La fama no te protege ante las dificultades, y el talento no garantiza estabilidad. Lo que queda es una persona que se merece dignidad, techo, y la chance de volver a estar de pie”, cierra la descripción de la campaña.

Sin dudas, la carrera de Mickey Rourke, estuvo marcada por los altibajos. Actualmente, con 73 años, no está vinculado a ningún proyecto de alto perfil. En los últimos años, hizo varias apariciones en películas independientes y de bajo presupuesto. También fue parte de la edición británica de "Gran Hermano Famosos".

A mediados de 2025, se lo mencionó como parte de “Mascots”, un thriller escrito y dirigido por Kelly Mondragon que comenzaría a filmarse en el otoño del hemisferio norte. Sin embargo, el fallecimiento del actor Udo Kier, otro de los protagonistas del proyecto, postergó de manera indefinida el comienzo de la producción.