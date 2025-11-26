"MasterChef": Ian Lucas, el ¿romance? con Evangelina Anderson y el gesto con Valen Cervantes

Mientras crecen los rumores que lo vinculan a Evangelina Anderson fuera del programa, el influencer tuvo un gesto de solidaridad con Valentina Cervantes

"MasterChef Celebrity " sigue generando conversación noche tras noche y uno de los participantes que más está dando de qué hablar en redes sociales es el influencer Ian Lucas. El joven se convirtió en una de las revelaciones del ciclo por su carisma y evolución dentro de la competencia.

Más allá de sus dotes culinarios, en los últimos días, Ian Lucas quedó en el centro de la atención debido a una serie de rumores que lo vincularon sentimentalmente con Evangelina Anderson, su compañera en el reality.

Cabe recordar que hace ya varios meses, Martín Demichelis y Evangelina Anderson anunciaron su separación tras más de 17 años juntos. Desde entonces, surgieron cientos de rumores y especulaciones sobre posibles romances. En este marco, fue el periodista Luis Ventura quien reveló que el influencer y la modelo estarian formando un vínculo sentimental por fuera de "Masterchef Celebrity".

Asimismo, el influencer llamó al atención de los espectadores por un gesto especial que tuvo con otra participante durante la última gala.

El supuesto romance entre Ian lucas y Evangelina Anderson

El periodista Luis Ventura, en el ciclo "A la tarde", fue quien reveló la información acerca del presunto vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Según detalló, la modelo y el influencer habrían comenzado a tener salidas nocturnas por fuera del reality show. “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”, afirmó Ventura.

En este contexto, una de las panelistas del programa, Cora Debarbieri, compartió su opinión sobre el tema. “Para mí, los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”, sostuvo la periodista.

En la misma línea, Daniel Fava también expresó su opinión sobre el supuesto romance. “No le da para jugar esa liga. No por el chico, sino porque no le da para ella. Evangelina Anderson, que es una diosa, está en otro nivel, está en otra liga. No viene cualquier pelagatos y le dice ‘Hola, ¿querés tomar algo?’ No existe eso, no existe”, opinó el panelista.

El gesto de Ian Lucas con Valentina Cervantes

En la última gala de "MasterChef Celebrity", Ian Lucas protagonizó un admirable gesto con una de sus compañeras. Pero no se trató de Evangelina Anderson, sino de Valentina Cervantes, la pareja del futbolista Enzo Fernández.

Tras ganar el mini desafío de la noche, Ian quedó a cargo de armar las duplas que luego deberían cocinar el mismo plato y dirigirse juntas al mercado. En ese contexto, eligió como compañera a Valentina.

Su preparación, un goulash con spaetzle, recibió los aplausos del jurado y lo llevo directamente al balcón de salvados.

Fue en ese momento cuando el influencer tuvo un gesto que sorprendió a todos. Antes de subir al balcón, expresó: "Quiero decir algo, en serio. No sé si se puede, pero a mí me gustaría que suba Valu, porque ella me ayudó y gracias a ella hice el plato. No sé si yo puedo ir a la gala de eliminación y que ella suba, pero de verdad lo digo".

Valentina respondió: "Está loco Ian que me quiere dar el delantal. No lo voy a permitir de ninguna manera, porque esta noche él se merece subir al balcón".

A pesar de las buenas intenciones del influencer, la conductora y los jurados confirmaron que no era posible cambiar al ganador del desafío. Finalmente, Ian Lucas subió al balcón y quedó fuera de la gala de eliminación.

