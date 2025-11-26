Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Estuvo en el equipo que logró el título de la serie B del Brasileirao. Jugó poco y el club no hará uso de la opción de compra

La temprana eliminación de Central del torneo Clausura acelerará las vacaciones del plantel y adelantará las gestiones del cuerpo técnico y los directivos para armar el equipo con el que afrontará la próxima temporada, en la que además de los torneos locales jugará la Copa Libertadores.

Los jugadores volvieron a juntarse este miércoles y se espera que el club comunique de un momento a otro cuándo quedarán liberados para sus vacaciones y en qué fecha deberán volver a presentarse para comenzar la pretemporada.

Respecto al armado del plantel, hay seis jugadores a los que se les termina el contrato el último día del año: Jorge Brou, Carlos Quintana, Ignacio Malcorra, Enzo Giménez, Santiago López y Emanuel Elordi.

Se descarta que los primeros cuatro seguirán en Central. Hay dudas sobre la continuidad de Santi López y parece un hecho que Elordi se marchará.

Leer másCentral campeón: River desmiente a la AFA y sostiene que el título estuvo mal otorgado

Alan Rodríguez vuelve a Central

En ese marco, surgió una novedad que quizás los directivos no esperaban: un jugador que fue cedido a un equipo brasileño volverá al club y los directivos y el cuerpo técnico tendrán que decidir qué harán con él.

Se trata de Alan Rodríguez, actual jugador de Clube do Remo, de la ciudad de Belem, en Brasil. Remo jugó este año en la serie B del Brasileirao y obtuvo el ascenso, por lo que en 2026 jugará en la máxima categoría del fútbol brasileño.

La ficha de Coyote Rodríguez pertenece a Central, pero se lo cedió a Remo con un préstamo con opción de compra. Rodríguez firmó contrato con el equipo del norte de Brasil en febrero de este año hasta el 31 de diciembre. Lo que se sabe ahora es que en Belem no piensan hacer uso de la opción ni le firmarán un nuevo vínculo.

Leer más: En un contexto distinto al que deseaba, el plantel de Central volvió a las prácticas

Jugó en la "B" de Brasil y subió

El lateral izquierdo, que se formó en Cerro Porteño de Paraguay, de donde es oriundo, fue campeón con Central de la Copa de la Liga 2023, cuando el equipo estaba al mando de Miguel Russo. Después perdió continuidad con la llegada de Agustín Sández y se marchó a Remo.

Pero allí no jugó mucho. A lo largo de la temporada, Rodríguez participó en 14 partidos de la serie B del Brasileirao, uno de la Copa Brasil y tres de la Copa Paraense.

Su último partido fue el 14 de septiembre de este año, cuando Remo enfrentó a Volta Redonda por la jornada 28 de la serie B del Brasileirao. Jugó los 90 minutos y su equipo perdió 2 a 1. Después de esa jornada, estuvo en el banco de suplentes en dos partidos y su última convocatoria fue el 19 de octubre. En los partidos del tramo final, cuando el equipo peleaba el ascenso, ya no fue convocado.