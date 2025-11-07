La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Quién es Ian Lucas, la estrella de "MasterChef Celebrity" que hizo bailar a Di María en TikTok

Con millones de seguidores en redes, Ian Lucas logró ganarse el corazón del público en "MasterChef Celebrity" y es la gran revelación del certamen

7 de noviembre 2025 · 13:37hs
Ian Lucas es uno de los favoritos en el certamen MasterChef Celebrity

Ian Lucas es uno de los favoritos en el certamen "MasterChef Celebrity"

La nueva edición de "MasterChef Celebrity" se convirtió en un verdadero éxito. Con la conducción de Wanda Nara y con el exigente jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, el certamen de cocina emociona, sorprende y atrapa cada noche a los espectadores con las historias personales que los participantes comparten detrás de cada plato.

Entre deportistas, periodistas e influencers, las redes sociales ya eligieron a sus celebridades favoritas, aquellas que, por su carisma, desempeño en la cocina y personalidad, lograron ganarse el corazón del público. Uno de los participantes más reveladores del ciclo es Ian Lucas, un joven influencer de 26 años que recientemente emocionó al jurado y a sus compañeros con una preparación inspirada en su infancia.

Aunque Ian, para algunos es una cara nueva en la televisión, su nombre ya es conocido en el mundo digital. Es una de las figuras más influyentes en YouTube y TikTok, plataformas donde acumula millones de seguidores y donde su contenido es especialmente popular entre el público joven.

De hecho, el creador de contenido protagonizó un encuentro con el futbolista Ángel Di María, con quien compartió una merienda y grabó un divertido video de TikTok junto a las hijas del jugador, que rápidamente se volvió viral.

Quién es Ian Lucas

Ian Lucas De Mendonca nació el 14 de marzo de 1999 en Buenos Aires. Desde muy joven comenzó su camino en las redes sociales como youtuber e influencer. Aunque sus primeros pasos fueron en el mundo digital, más adelante participó en programas de televisión e incluso incursionó en la música. Una de sus canciones más conocidas es “TikTok”, una colaboración con La Joaqui y el youtuber uruguayo Fede Vigevani.

Sus comienzos en redes sociales

Sus inicios en las redes se remontan a Ask.fm, una plataforma en la que los usuarios podían realizar preguntas anónimas. Allí, con tan solo 13 años, Ian Lucas se hizo viral gracias a sus videorespuestas, lo que rápidamente lo llevó a ganar popularidad también en Facebook.

“Justo mis papás se habían divorciado y para mí era como un medio de escape. Me empecé a viralizar con las videorespuestas que hacía y aproveché para publicitar mi Facebook, que recién arrancaba. Subía fotos y me ofrecieron hacer modelaje a los 14 años”, contó el joven influencer en una entrevista.

En 2015, Ian realizó su primera participación en televisión. Aunque muchos lo conocen por su paso en MasterChef, su debut fue en el reality show “Laten Corazones”, un certamen musical en el que padres e hijos competían cantando por un contrato con Sony Music. Junto a su padre, Ian llegó a ser semifinalista, lo que le dio el impulso para abrir su propio canal de YouTube.

Su éxito como youtuber

Fue así como, en el año 2016, Ian Lucas comenzó a compartir su vida cotidiana en su canal de YouTube.

Ahora bien, su gran salto en la plataforma llegó en 2019 cuando comenzó a grabar junto al youtuber uruguayo Fede Vigevani. Juntos crearon contenido dirigido a un público infantil y juvenil. Durante esa etapa, ambos vivieron un tiempo en México, donde colaboraron con otros youtubers de habla hispana.

De hecho, el próximo 22 de diciembre, Ian Lucas compartirá escenario con Fede Vigevani en un show en el estadio Vélez Sarsfield.

Su participación en televisión y su incursión en la música

Ian Lucas también participó en otros programas de televisión, entre ellos la serie infantojuvenil de Disney “Soy Luna” y una breve aparición en la producción “Once”.

Con el tiempo y luego de haber consolidado una comunidad en YouTube, Ian se adentró en el mundo de la música. Su primera canción la lanzó junto a su compañero Fede Vigevani, titulada “No voy a llorar por ti” , tema que hoy reúne 126 millones de visitas. Más adelante, estrenó una colaboración con La Joaqui y Gusty Dj titulada “TikTok”, que hoy cuenta con mas 4 millones de visitas.

El favorito de los hijos de famosas y de los Di María

En este marco, Ian Lucas seconvirtió en el favorito de los hijos de los famosos. El influencer, actor y cantante mantiene una amistad con Eugenia “La China” Suárez y Wanda Nara, ya que los hijos de ambas son fanáticos de su contenido en YouTube.

image
image


Asimismo, hace poco tiempo, Ian visitó a Ángel Di María. El futbolista, referente de Rosario Central, lo invitó a su casa para compartir una merienda y un momento especial junto a sus hijas.

“Gracias por la merienda increíble de hoy. ¡Hermosa familia!”, escribió el youtuber en sus redes sociales, donde publicó imágenes del encuentro. También le agradeció a Mía, la hija mayor de “Fideo”, a quien llamó cariñosamente “la reina de TikTok”.

Durante la visita, Di María le obsequió a Ian la camiseta número 11 que usó en el Mundial de Qatar 2022, firmada y con una dedicatoria especial.

Además de las fotos, el influencer compartió un video “trend” de TikTok junto a Ángel y sus hijas, en una publicación conjunta con Mía. La adolescente, que suele crear contenido en redes, hizo bailar a su papá y a Ian Lucas en un divertido clip que rápidamente se volvió viral.

Su historia de vida en MasterChef Celebrity

Actualmente, Ian Lucas participa en el reality show de cocina MasterChef Celebrity. En una de las últimas galas, el influencer emocionó al jurado al compartir una historia de su niñez detrás del plato que presentó.

La consigna de la noche consistía en preparar una receta que remita a la infancia de los participantes. Fue entonces cuando Ian decidió cocinar milanesas de carne con salsa de verdeo y puré de papas, acompañadas con la opción de salsa golf.

“Yo en ningún programa hablé de mi infancia. No me gusta y lo tengo bloqueado”, confesó el influencer antes de relatar la historia detrás de su preparación. Entre lágrimas, contó que esa comida se la solía preparar su abuela cuando era pequeño. “Después le cociné esto por años a mi hermano Teo. Este plato se llama Lidia y Tei”, agregó, en honor a ambos.

“Mi hermano es como mi hijito para mí, es como mi bebé. Lo cocino desde que yo tenía 13 y él 5. Cuando mis papás se separaron y yo empecé a trabajar, mi mamá trabajaba. Yo me quedaba solo con mi hermano y casi siempre le cocinaba es”, relató emocionado.

