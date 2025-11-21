Benja, el bebé de Valentina Cervantes, causó furor en "MasterChef Celebrity"

La participación de los hijos de Valentina Cervantes, Olivia y Benjamín, hizo sonreír a todo el programa. Los mejores momento,s en esta nota

Valentina Cervantes cocinó junto a sus hijos en la última gala de "MasterChef Celebrity"

La última gala de "MasterChef Celebrity" tuvo una particularidad: los hijos de los participantes también fueron parte del programa, ayudando a sus padres en los desafíos culinarios de la noche. Entre ellos, los hijos de Valentina Cervantes, Benja y Olivia, se robaron el protagonismo y causaron furor en redes tras sus apariciones.

Es que Benja, el hijo de "Valu" Cervantes y Enzo Fernández, ya es toda una figura en internet. Hace rato que los usuarios se muestran encantados con su ternura y disfrutan del contenido que comparte la pareja.

Ayer, el bebé de tan solo dos años, junto con su hermana mayor Olivia , estuvo bajo el foco ayudando a su madre a cocinar. Sus ocurrencias y su simpatía no pasaron desapercibidas.

Benja en "MasterChef Celebrity"

La participación de los hijos en el programa consistía en una simple tarea. Los chicos debían recorrer el mercado del canal y elegir los ingredientes con los que después sus padres tenían que cocinar sus platos.

Ante esta misión, las decisiones de Benja hicieron explotar las redes. El bebé fue captado completamente emocionado frente a una pila de naranjas y, de una forma que nadie esperaba, empezó a llenar su carrito con mucha determinación. La cantidad de naranjas que seleccionó el pequeño chef fue el centro de la conversación. Más tarde, Valentina debió cocinar con ellas.

“Puedo hacer un pollo a la naranja para todo el estudio con las naranjas que agarró Benja. Cuatro kilos de naranjas hay seguro acá”, reía Cervantes.

El plato que Valentina Cervantes preparó junto a sus hijos

Algo que se sabía del plato de Valentina es que, sin dudas, iba a llevar naranjas. Fue así que presentó ante el jurado un clásico que no falla con un toque especial. Su preparación consistió en un arroz con pollo y un salteado de verduras en el que incorporó la naranja, inevitablemente.

En todo momento, Cervantes celebró el poder cocinar con sus hijos en el programa. En redes, los usuarios disfrutaron del nuevo contenido de quien llaman “el bebé gordo”.

Los comentarios en redes

Muchos usuarios compartieron risas en torno a las actuaciones de Benja y Olivia en el programa de cocina.

