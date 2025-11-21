La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Benja, el bebé de Valentina Cervantes, causó furor en "MasterChef Celebrity"

La participación de los hijos de Valentina Cervantes, Olivia y Benjamín, hizo sonreír a todo el programa. Los mejores momento,s en esta nota

21 de noviembre 2025 · 12:19hs
Valentina Cervantes cocinó junto a sus hijos en la última gala de MasterChef Celebrity

Valentina Cervantes cocinó junto a sus hijos en la última gala de "MasterChef Celebrity"

La última gala de "MasterChef Celebrity" tuvo una particularidad: los hijos de los participantes también fueron parte del programa, ayudando a sus padres en los desafíos culinarios de la noche. Entre ellos, los hijos de Valentina Cervantes, Benja y Olivia, se robaron el protagonismo y causaron furor en redes tras sus apariciones.

Es que Benja, el hijo de "Valu" Cervantes y Enzo Fernández, ya es toda una figura en internet. Hace rato que los usuarios se muestran encantados con su ternura y disfrutan del contenido que comparte la pareja.

Ayer, el bebé de tan solo dos años, junto con su hermana mayor Olivia, estuvo bajo el foco ayudando a su madre a cocinar. Sus ocurrencias y su simpatía no pasaron desapercibidas.

>>Leer más: Otra renuncia sorpresiva en "MasterChef": por qué Valentina Cervantes dejó el programa

Benja en "MasterChef Celebrity"

La participación de los hijos en el programa consistía en una simple tarea. Los chicos debían recorrer el mercado del canal y elegir los ingredientes con los que después sus padres tenían que cocinar sus platos.

Ante esta misión, las decisiones de Benja hicieron explotar las redes. El bebé fue captado completamente emocionado frente a una pila de naranjas y, de una forma que nadie esperaba, empezó a llenar su carrito con mucha determinación. La cantidad de naranjas que seleccionó el pequeño chef fue el centro de la conversación. Más tarde, Valentina debió cocinar con ellas.

“Puedo hacer un pollo a la naranja para todo el estudio con las naranjas que agarró Benja. Cuatro kilos de naranjas hay seguro acá”, reía Cervantes.

Embed

>>Leer más: Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

El plato que Valentina Cervantes preparó junto a sus hijos

Algo que se sabía del plato de Valentina es que, sin dudas, iba a llevar naranjas. Fue así que presentó ante el jurado un clásico que no falla con un toque especial. Su preparación consistió en un arroz con pollo y un salteado de verduras en el que incorporó la naranja, inevitablemente.

En todo momento, Cervantes celebró el poder cocinar con sus hijos en el programa. En redes, los usuarios disfrutaron del nuevo contenido de quien llaman “el bebé gordo”.

>>Leer más: Maxi López se quebró hasta las lágrimas en "MasterChef Celebrity": la reacción de Wanda Nara

Los comentarios en redes

Muchos usuarios compartieron risas en torno a las actuaciones de Benja y Olivia en el programa de cocina.

Embed

Embed
Embed

Noticias relacionadas
Maxi López y Wanda Nara protagonziaron un divertido episodio en MasterChef Celebrity

Maxi López apuró a Wanda con un supuesto romance: "¿No hubo un marroquí?"

Con esta nueva eliminación, siguen 20 participantes en la competencia

"MasterChef Celebrity": quién fue el cuarto eliminado este miércoles

Indirectas a Mauro Icardi y anécdotas de su relación prevalecieron en este inédito intercambio

Wanda Nara y Maxi López en "MasterChef Celebrity": "¿Habías hecho conejo?"

Cris Morena denunció a un hombre que la acosa desde el año 2020

Cris Morena denunció a un acosador: fotos y anotaciones halladas durante el allanamiento

Ver comentarios

Las más leídas

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Lo último

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?

Macri abrió la ventana y madura la toma de deuda de Pullaro en Wall Street

Macri abrió la ventana y madura la toma de deuda de Pullaro en Wall Street

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Brote de Covid en Formosa: ¿cuál es la situación en Rosario?

En la provincia del noreste, la variante Frankenstein generó un repunte de casos y obligó a reforzar medidas de prevención. Síntomas, y cuidados necesarios

Brote de Covid en Formosa: ¿cuál es la situación en Rosario?
Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes
Policiales

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Central es el campeón de la liga 2025 y suma una nueva estrella a su historial

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Ovación
Los jugadores de Central celebraron el título: Que la cuenten como quieran
Ovación

Los jugadores de Central celebraron el título: "Que la cuenten como quieran"

Los jugadores de Central celebraron el título: Que la cuenten como quieran

Los jugadores de Central celebraron el título: "Que la cuenten como quieran"

La Copa Potrero reparte más premios que la Copa Argentina ganada por la Lepra mendocina

La Copa Potrero reparte más premios que la Copa Argentina ganada por la Lepra mendocina

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Policiales
Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

Hallaron una avioneta abandonada en un campo en el norte de Santa Fe

La Ciudad
Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Van por la regularización impositiva del parque náutico de Rosario

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
La Ciudad

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Economía

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
Política

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
La Ciudad

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
Información General

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones
Economía

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday
Información General

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday

Pullaro y la reforma laboral: Deben considerarse los costos de cada región
Economía

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
La Región

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino
Ovación

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires con un herido leve