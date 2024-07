María Becerra se aleja de las redes sociales para preservar su salud mental

"Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico" , comenzó Becerra en un posteo en su perfil de X.

“Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan”, continuó la cantante de “Automático” y señaló: “Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mi. No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MariaBecerra22/status/1818466899878871247&partner=&hide_thread=false Me voy de esta red social.

He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y panico.

Es despertarme todos los dias y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando — LNDA (@MariaBecerra22) July 31, 2024

>> Leer más: María Becerra defendió a la cultura nacional en su último show en River

“Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles”, siguió, y expresó: “Me voy de aca. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor”.

Por último, la Nena de Argentina afirmó que no solo se tomará un break de X, ex Twitter, red social donde los comentarios de los “haters” afloran, sino de todas las plataformas: “Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya”, sostuvo la artista.

“Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”, cerró María Becerra.

No es la primera vez que un artista de la escena argentina se expresa sobre el “hate” recibido en redes sociales: Tini, Emilia y Lali también atravesaron por procesos similares.