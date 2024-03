María Becerra defendió a la cultura nacional en su último show en River

Durante la noche del sábado, la joven de 24 años se lució en un despliegue deslumbrante en el que repasó todos sus éxitos y tuvo de invitada a su amiga Lali Espósito. El domingo, la “Nena de Argentina” le hizo honor a su apodo y reivindicó el talento argentino. Asumiendo el protagonismo de su propia hazaña, aseguró que no hay que ser “de afuera” para presentar un espectáculo de calidad y con total éxito.

Hacia el final del último show, agradeció a todas las personas que hicieron posible las dos jornadas inolvidables para su carrera: "Quiero que le den un fuerte aplauso a todo este increíble equipo: a los bailarines, las bailarinas, los coristas, los músicos, los ingenieros, luces, visuales, vestuario, maquillaje, peinado, a todos los que formaron parte de esto. Trabajamos durante meses para darles el espectáculo que ustedes se merecen".

“Y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento y que en Argentina se pueden hacer cosas increíbles, que no tiene que ser de afuera para que sea mejor , para que esté bueno”, aseguró María desde el escenario, ante la arenga constante de un Monumental repleto. “Es nacional, amigo. ¡Es de acá! Porque Argentina es alto país. Muchísimas gracias”, sumó, emocionada por el cariño y el aguante de su público.

En épocas de cipayismo económico y cultural, una piba de barrio que triunfa y pone en valor su patria.

María Becerra y la cultura nacional

Durante una conferencia de prensa previo a los shows, María había subrayado sus orígenes humildes y el esfuerzo que le significó construir el lugar en la industria que terminó de consolidar con la doble presentación en el Monumental. "Yo sé lo que se siente cuando no te den una oportunidad, y se la voy a dar a todos. Cuando venís de la realidad de la gran mayoría en Argentina, sabés lo que cuestan las cosas. Si viviste cosas que te dolieron, no te las olvidás", había apuntado la artista.



Además, con el gesto de incorporar a Lali en uno de los shows, Becerra ratificó una postura de defensa de la cultura nacional que ya formuló públicamente en distintas oportunidades. Recientemente, participó del prestigioso Festival de Viña del Mar en Chile como jurado, y se mostró crítica de los ataques a colegas formulados por el presidente Javier Milei. "Gracias a Dios estamos en democracia hace bastantes años. Querer silenciar a alguien porque está diciendo lo que piensa no va”, dijo en