Marcelo Tinelli se emocionó al aire con un mensaje de Lionel Messi

Marcelo se mostró emocionado hasta las lágrimas con las palabras de Messi. “El enorme amor que te tengo a vos de chiquito, desde que pateabas al arco en el viejo estudio de Ideas del Sur, desde que te fuiste a Barcelona. Y lo que quiero a tu mamá Celia, a tu papá Jorge, a Anto, a tus hijos, a toda esa familia hermosa que tenés”, dijo el conductor, dando cuenta del estrecho vínculo que lo une al rosarino.

“Yo te quiero agradecer por esa amistad, por ese cariño, por ese amor de tantos años. Y gracias en nombre de todos los argentinos por no haber abandonado nunca, por saber que siempre hay que intentarlo como vos lo hiciste, aun en los peores momentos. Y por darnos lo más lindo que nos has dado en toda la historia por lo menos para mí, que es esta Copa del Mundo que la pude vivir junto a mi hijo, junto a mi hermano y junto a mis mejores amigos”, sumó Tinelli, todavía conmovido.



"Sé que ves el programa permanentemente, que lo ve Anto y lo ve toda la familia, porque me lo decís siempre. Pero nunca supe que había un mensaje tuyo, sinceramente, te mando un beso gigante, te amo con toda mi alma, de siempre”, cerró Marcelo, quien abrazo a su primo "El Tirri", también emocionado.



El productor, quien fue el encargado de organizar el saludo de Lio, contó cómo fue el proceso de pedirle al rosarino. "No me animaba a pedirle que te mande un saludo. Y él tiene esa grandeza que mostro y mandó dos minutos saludando a todo el mundo. Por eso, Leo te amo, amo a toda la familia. Eso demuestra lo grande que sos. Gracias por esto, por este momento inolvidable. A él y a todos los chicos”, cerró, extendiendo el agradecimiento a toda la Selección.