Leones FC, el equipo de los Messi, debuta de local el lunes en la Primera C

La entidad de la Liga Rosarina será local en la cancha de Unión de Arroyo Seco frente a El Porvenir, en el postergado de la primera fecha

Mario Senra, de Leones FC, lleva la pelota en el duelo ante Central Ballester.

Este lunes, a las 17, Leones FC , el equipo de la familia Messi, debutará como local en la Primera C. Jugará el partido postergado de la primera fecha ante El Porvenir (había fallecido la hija del presidente del club bonaerense), en el estadio del club Unión de Arroyo Seco .

La entidad que participa en la Rosarina viene de igualar 0 a 0 ante Central Ballester.

Leones tuvo su bautismo en la AFA , igualando 0 a 0 en su visita a Central Ballester en José León Suárez. Hay que recordar que el equipo con base en Alvear es el tercer representante del fútbol de la Rosarina en Primera C y lo conduce Matías Messi , hermano de Lionel.

El cruce entre Leones FC y El Porvenir será dirigido por Agustín Panizza, el asistente 1 será Matías Panozzo, el dos Rodolfo Rodríguez y el cuarto árbitro Valentín Pérsico.

Los once de Leones FC

La única modificación en Leones FC sería la salida de Patricio Acevedo por lesión con el ingreso de Valentino Stizza, tal como ocurrió en la etapa inicial en el empate 0 a 0 ante Central Ballester.

Así, los once dirigidos por Franco Ferlazzo serían: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Kevin Coyera, Franco Tanneur, Juan Vieyra y Francisco Ocampo; Alejo Fernández y Lucas Manochi.

La tercera fecha de la Primera C

En tanto, por la tercera fecha de la Primera C, por la zona A, Argentino recibirá a Leandro N. Alem, el sábado 14 de marzo, a las 15.30.

Mientras que por la zona B, Central Córdoba será visitante de Atlas y Leones FC recibirá a Claypole en la cancha de Unión Arroyo Seco, ambos cotejos el sábado 14 de marzo, a las 15.30.