Luis Ventura, cada vez más involucrado en el conflicto entre Morena Rial y su papá El conductor, ex amigo de Jorge Rial, hizo fuertes declaraciones a los medios en medio de otra pelea familiar. 14 de junio 2023 · 12:59hs

Luis Ventura, fuertemente involucrado en el conflicto entre Morena y Jorge Rial.

Luis Ventura se muestra cada vez más comprometido en el nuevo conflicto que se desató entre Morena Rial y su papá Jorge. La joven mediática aseguró que había bloqueado la comunicación con su padre y que incluso le podría iniciar acciones legales. Con el tema en agenda, todos opinan sobre este drama familiar que ya tuvo varios episodios en los últimos años.

Ventura es parte del círculo cercano de Morena y Jorge. Fue amigo íntimo y socio de Rial durante mucho tiempo, antes de que se distancian, e incluso es el padrino de More. Recientemente, apuntó duramente contra su ex socio, a quien acusó de haber maltratado a Morena durante su infancia y de descuidarla cuando tuvo una grave crisis en su adultez.

Abel Pintos presentará nuevo disco en julio con ocho canciones patrias Ezra Miller sorprendió con su aparición en el estreno de "Flash"

Cuando Marcela Tauro le sugirió que debería haberse corrido del panel del programa "A la tarde" cuando la joven estuvo como invitada, Luis respondió con contundencia. "Yo le quiero decir una cosa (a Tauro), yo no la fui a buscar (a More). Cuando el papá se estaba muriendo me llamó a mí. Yo no fui a buscar, yo recibí. Cada uno tiene su opinión. A mí nadie me la contó, yo la viví", aseveró Ventura en diálogo con un móvil farandulero, en referencia a la grave crisis cardíaca que Jorge Rial sufrió recientemente durante un viaje a Colombia.

Después, atravesado por un visible enojo, Luis hizo fuertes y enigmáticas acusaciones: "Soy respetuoso de muchas cosas que yo no cuento, con gente que va a terminar presa. Y sí, cuando se cometen delitos la gente tiene que ir presa. Hablamos de muchos, hay muchos metidos en la historia", dijo. Todo este intercambio se da luego de que se filtrara un audio que Jorge le mandó a More, donde le pedía que se aleje de Ventura: "¿Te puedo pedir un favor? No hables más con Ventura. Bloquealo, sino me voy a enojar con vos. Bloquealo. Habla boludeces y te involucra a vos". En medio del conflicto, Jorge Rial, que sigue en recuperación después del episodio cardíaco, se tomó unos días y se fue a Madrid a pasear y descansar. Desde allá habría enviado el polémico audio donde le pide a su hija que se aleje de Ventura.