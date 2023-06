Morena Rial, otra vez en pie de guerra contra su padre

Este lunes, Morena Rial se sentó en un programa especializado en farándula y reveló todo tipo de intimidades del conductor y de su vínculo con él. Incluso hizo un ranking de todas las ex novias de Jorge y no se salvó nadie: habló mal de Agustina Kämpfer, Romina Pereiro y varias más. Después contó que tiene bloqueados a su papá y a su hermana Rocío en Whatsapp, y se quejó de que ante el conflicto, Jorge dejó de pagarle el alquiler y la mucama de su casa en Córdoba.

“No me va a manejar con la plata. Me vuelvo a vivir a Córdoba y si le tiene que agarrar otro infarto porque yo estoy allá, que le agarre ”, dijo al respecto.

Padre e hija Rial tuvieron varios episodios de desencuentro feroz, aunque el último databa de 2018. Un punto de discordia ha sido el vínculo con Francesco Benicio, hijo de More y nieto de Jorge. Tras el episodio cardíaco que estuvo cerca de causarle la muerte, el conductor aseguró que fue la existencia de su nieto lo que mantuvo en este plano. Sin embargo, en este nuevo momento conflictivo, More aseguró que Jorge ignoró a Fran desde que volvió de Colombia. “¿Vos te pensás que cuando volvió de Colombia lo vio aunque sea 20 minutos? Es mi hijo. Mi hijo pregunta por su abuelo, pero ya se va a olvidar. Que no se preocupe”, afirmó la joven en diálogo con un móvil farandulero.