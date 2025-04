Lorena Vega, la psicóloga de "Envidiosa", llega a Rosario con "Las cautivas"

En "Las Cautivas", escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, Lorena interpreta a Rosalila, una mujer originaria, que a mediados del siglo XIX cruza su camino con la francesa Celine (Laura Paredes) en algún kilómetro remoto de la llanura argentina. Entre malones, alimañas, territorios hostiles y temporales, emprenderán un viaje en el que el cuidado y amor se manifestarán más allá de lo romántico. Una oportunidad de ver a la actriz en un trabajo descomunal (y muy distinto al de la serie), en el cual transforma su cuerpo y su voz de manera notable.

Entre aquella visita y esta, ocurrió el fenómeno “Envidiosa”. La serie protagonizada por Griselda Siciliani, plantea en tono de comedia la crisis de una mujer que se separa a los 40 y enfrenta tanto la frustración de su sueño de casarse como la sensación de fracaso ante las expectativas sociales.

No sólo fue un suceso en Argentina, donde se convirtió en lo más visto de la plataforma, lo más comentado en las charlas casuales y hasta en objeto de profundos análisis, sino que también se posicionó en el top 5 de los contenidos más vistos de habla no inglesa en Netflix a nivel global. En la primera semana posterior a su estreno en septiembre de 2024, acumuló casi dos millones y medio de espectadores. La segunda temporada llegó en marzo pasado, con similar recepción.

Una de las fortalezas de “Envidiosa” es su potente elenco, que Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Martín Garabal, Bárbara Lombardo, Benjamín Vicuña, y, por supuesto, Lorena Vega. En la ficción, interpreta a Fernanda, la psicóloga de Vicky, la protagonista. Con notable paciencia y una cualidad incisiva, intenta con distintos niveles de éxito acompañar al personaje de Siciliani en sus derivas neuróticas.

Lorena habló con La Capital en ocasión de su inminente visita a la ciudad y compartió cómo atraviesa este momento de visibilidad masiva. “Lo vivo con sorpresa por lo que generó. No lo esperaba. También lo vivo con mucha alegría. Pienso en las viejas actrices conocidas a las que una siempre escuchó hablar del cariño del público, y es como si lo estuviese comprendiendo”, afirmó la actriz entre risas. “Era esto, es absolutamente cierto y real. Es muy emocionante que la gente se acerque a agradecerte, a pedirte que sigas, a contar que la serie le cambió el ánimo, que la mira porque se ríe, que decidió empezar terapia, que ahora entiende lo que le dice su psicoanalista. Mucho rebote, reflejo, espejo de cosas que estaban por ahí dando vueltas y que la serie capturó”, agregó.

Sin dudas, “Envidiosa” ofreció a la audiencia, sobre todo a las mujeres adultas, un espejo incómodo donde mirarse. Aunque con los avances de los feminismos en los últimos años se esperaría que la idea de casarse y formar una familia ya no forme parte del imaginario de ideales de las mujeres, la realidad es que las expectativas sociales y ciertas estructuras siguen pesando ampliamente sobre los deseos de muchas personas.

“Por suerte, en lo personal pude hacer puntería con la composición del personaje, y en lo grupal hubo muchas ganas de hacerlo bien. Particularmente con Griselda, fue un placer y siento que fue clave el código que pudimos armar entre las dos. Estábamos con muchas ganas de hacer esto juntas. Lo armábamos, lo pensábamos, lo disfrutábamos y todo eso se tradujo y llegó”, afirmó Vega respecto de su trabajo con Siciliani. La química entre ambas en pantalla es notable, y da cuenta de un enorme oficio.

Del streaming al teatro

Las devoluciones agudas de Fernanda hacia Vicky, que muchas veces la ubican de un hondazo, hicieron que muchas personas se enamoren de la honestidad seca pero amorosa del personaje. Esa fascinación que generó Lorena en pantalla suscitó, además de elogios en redes y en encuentros de la vida real, una “multiplicación virtuosa muy linda”: mucha gente está descubriendo y yendo a ver sus obras de teatro.

Y si algo tiene Vega para ofrecer, además de cantidades abundantes de talento y ganas de trabajar, son obras de teatro. Entre marzo y abril, había seis propuestas en la cartelera porteña que la tenían como actriz o directora. En el primer rol, está en “Las Cautivas” (de Mariano Tenconi Blanco, con Laura Paredes), “La vida extraordinaria” (también de Tenconi Blanco, con Valeria Lois), y el unipersonal “Yo encarnación”. Con Vega en dirección, se puede ver (en Buenos Aires) “Precoz” (con Valeria Lois y Tomás Wicz, de Ariana Harwicz), “Testosterona” (Con Cristian Alarcón y Tomás de Jesús), y “Civilización”.

“Por suerte, son todas obras bellas y muy sólidas, así que siento que los invito a una buena fiesta. Porque a cualquier obra que vengan, va a ser una obra de calidad, en la que también van a pasar un buen momento”, apuntó Lorena sobre esta inconmensurable cartelera propia. Tanta es la cantidad y variedad de obras en las que participa, que para guiar a todos los nuevos espectadores que se acercan a su trabajo teatral traccionado por la serie, hizo un video de Instagram repasando una por una.

“Es tan grande el alcance de la plataforma y la serie que el público se amplía muchísimo y es muy diverso. Además, me escriben que no me conocían, que me vieron en una nota, que vieron que hago teatro, dónde me pueden ver. La gente que no va al teatro muchas veces ni sabe dónde buscar. Me pareció que era un buen momento para que, así como se acercan a mí, yo también acercarme. Así que ese video busca orientar el encuentro”, contó la actriz, animada.

Sin embargo, es menester subrayar que ser parte de una multiplicidad de proyectos tiene que ver con la necesidad de subsistir y generar trabajo dentro del teatro independiente. “Estrené hace poco una obra que dirijo, ‘Civilización’. Es una comedia buenísima porque no te da respiro para la risa. Está actuada muy bien por cinco actores y actrices excelentes: Julieta Brito, Pablo Fusco, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni, y Mariano Sayavedra. Cuando decidimos hacer la obra, un poco tenía que ver con la obra está buena, con que ya habíamos hecho una versión corta para el Cervantes, pero por otro lado porque necesitábamos trabajo. Teníamos que abrir una fuente de trabajo a ver si funcionaba, para generar ingresos”, remarcó Vega.

En este sentido, se subraya la potencia de que existan contenidos nacionales en plataformas como Netflix, sobre todo en un momento donde los grandes streaming son casi la única fuente de trabajo para el sector audiovisual nacional. En el caso de “Envidiosa”, tuvo el rebote virtuoso de llenar butacas de salas: “Me parece hermoso porque viene de un interés genuino. A la gente le genera un afecto el personaje que vio en la serie y quieren ver más. Y generar que alguien tenga ganas de moverse, de pagar una entrada y de ir hasta el teatro, ya es un montón”, cerró Lorena.