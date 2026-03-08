Turismo Carretera en Viedma: Julián Santero se tomó desquite y le dio a BMW la primera victoria

Excluido en El Calafate por técnica, Julián Santero dominó de punta a punta la segunda del Turismo Carretera en Viedma. Suerte dispar de los santafesinos.

Cuarta largada del Turismo Carretera en Viedma. Muchos toques, con 58 autos en pista.

El Turismo Carretera pasó por Viedma con demasiados autos en pista, muchos toques e infinidad de pace car. En ese panorama, Julián Santero se tomó revancha de la exclusión de El Calafate para ganar una carrera caótica. Muy bien el RUS Med team de base rosarina y el Galarza Racing de Acebal.

La excesiva cantidad de autos en la pista facilitó el amontonamiento y los toques. Por eso, antes de llegar a mitad de carrera, ya hubo dos ingresos de autos de seguridad. Y en total fueron cuatro.

Y Julián Santero dominó casi todas las largadas, sin que Elio Craparo lo inquietara en lo más mínimo hasta el tercer relanzamiento. Ahí no pudo, perdió con Mauricio Lambiris, a quien le quedó la última batalla con el mendocino campeón 2024. No pudo tampoco.

Lambiris había desalojado antes del tercer lugar a Josito Di Palma, el feliz ganador de la tercera serie con el Camry del RUS Med. Y que terminó cuarto.

La pelea de los compañeros del RUS Med Team

Detrás del arrecifeño se apretaron sus compañeros Tobías Martínez y Juan Bautista De Benedictis, quien pecó de un exceso de optimismo al tratar de hacer dos por uno tras haber superado al sanjuanino y buscar a Josito también. Entró en trompo y se fue para atrás.

Antes de eso, el cuarto integrante del equipo con base local, el rosarino Thomas Ricciardi se tocó en el fondo del pelotón con Norberto Fontana, entró en trompo y quedó último. Pero cuando iba remontando, se incendió la planta motriz, debió abandonar e hizo ingresar el tercer pace car.

Ya en el anterior relanzamiento se habían dado con todo y el que penó fue el campeón Agustín Canapino, quien dañó la trompa y abandonó. Otro mal paso como en El Calafate, lo mismo que Mariano Werner, quien pinchó neumático y de pelear en el top ten se retrasó muchísimo.

Piñas por aquí y por allá

Las piñas dejaron a varios en el camino, como Germán Todino, Jerónimo Teti, el local Joaquín Ochoa y Nicolás Impiombato, además del Titán y sobre el giro 15 de 25, se largó por cuarta vez.

Entonces, Ignacio Faín llevaba un digno 9° lugar y el parejense Ardusso el 14°, recuperándose del pésimo estreno del año en el sur del país. Pero sólo hasta ahí.

En esa partida, la cuarta, Craparo sí intento superarlo a Santero, se tocaron, mordió la banquina y casi pierde la posición de escolta, por lo que la maniobra fue investigada.

Craparo perdió rendimiento y Mauricio Lambiris logró superarlo al final de la recta. Hizo justa la maniobra, porque enseguida se despistó Ardusso y volvió a entrar el pace car. El parejense, afuera. Y Craparo a sufrir porque le entró pasto al radiador y casi funde el motor. Alcanzó un gran podio.

Y hubo un quinto relanzamiento

Esta vez fue Lambiris el que apretó a Santero, que se la bancó para mantener el liderazgo. Atrás, Facundo Chapur consumaba dos avances, sobre Tobías Martínez y Andrés Jakos, mientras que el debutante Lucas Carabajal, que venía en el top ten, abandonó con problemas mecánicos.

Así, las dos últimas vueltas transitaron con tranquilidad. Festejó Santero, aunque seguramente esperará la revisión técnica, y le dio a BMW el primer triunfo.

Di Palma fue cuarto con el RUS Med, Tobías Martínez 9° al perder dos posiciones en la última vuelta, por lo que el de Villa Minetti Faín se quedó con un gran 7° puesto, por delante de Jonatan Castellano, con la Dodge del Galarza Racing, que volvió a sumar fuerte.

El de Reconquista, Gaspar Chansard, alcanzó un gran 23° tras haber largado muy atrás.