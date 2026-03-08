Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

El veloz delantero despegó en Huracán junto al actual técnico rojinegro y se apagó en Independiente, sin goles ni asistencias en 19 partidos desde 2025

Mazzanti jugó 19 partidos en Independiente, sin goles. Al nuevo jugador de Newell's le fue mejor con el Huracán de Kudelka.

Walter Mazzanti es el delantero que aguardaba Frank Kudelka para enriquecer el plantel de Newell’s y al que conoce al detalle. Su contratación, por parte del club del Parque, que todavía que se hizo oficial, les permitirá reencontrarse a ambos luego del ciclo que cumplieron juntos en Huracán entre 2024 y 2025.

El conocimiento mutuo es una ventaja. Cada uno sabe las cualidades, ideas, personalidad y características del otro.

La incógnita es cómo responderá el delantero en Newell’s, considerando que su paso por Independiente desde que se incorporó a mitad de 2025 fue discreto y en los 19 partidos que disputó no tuvo goles , algo que Newell’s requiere cuanto antes.

Tampoco metió ninguna asistencia. Esto explica que su participación en el Rojo fuese discontinua en las 8 primeras fechas del Apertura.

Una sola fecha fue titular: en el Coloso

Tan inconstante fue su juego que el entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, lo confirmó titular en un único partido del actual torneo. Casualmente contra Newell’s (1-1), en el Coloso por la 2ª fecha. Su desempeño fue discreto, Ovación lo calificó con 4,5 y fue reemplazado a los 67’.

En los otros 7 partidos del Apertura, estuvo de suplente. En 2 se quedó sentado en el banco y en los otros 5 ingresó, aunque en 3 de esos encuentros jugó menos de 5’.

Esta poca presencia le facilitó a Newell’s que Independiente se desprendiera del atacante, por el que pagó 3 millones 500 mil dólares por el 90 por ciento del pase. La entidad de Avellaneda, más precisamente Quinteros, lo utilizó poco y por ese motivo se optó por prestarlo hasta fin de año a cambio de 200 mil dólares.

Se fijó una opción de compra de 3 millones de dólares por el 70 por ciento del pase.

El tercer extremo que suma Newell's

Mazzanti, cuya principal característica es la velocidad, se convierte en el tercer extremo que Newell’s incorpora en el mercado de pases que cierra el martes. Se agrega a Walter Núñez, única de las incorporaciones que en este inicio justificó que se lo traiga, y Franco García.

Si se tienen en cuenta los atacantes que llegaron al club, Mazzanti es el sexto que se suma. Antes se contrataron a 3 centrodelanteros: Matías Cóccaro, Michael Hoyos y Juan Ignacio Ramírez, quien regresó del préstamo en Sport Recife.

Hasta el momento, la cantidad de futbolistas de ofensiva no garantizó goles. Newell’s apenas tiene 5 goles en el torneo. Convertidos por los delanteros, apenas 2: Hoyos y Cóccaro (de penal) tienen uno cada uno.

De todos modos, no todo se reduce a los delanteros los problemas de la Lepra para llegar al gol. Debe incluirse a los encargados de la gestación. No es casual que se busque con prisa un enlace.

Sin tratarse de un goleador, Mazzanti aunó goles y asistencias durante su paso por Huracán: 15 y 10 en 115 partidos. Estos son datos positivos. Pero no logró repetir algo ni parecido en Independiente. Lo que Newell’s y Kudelka esperan ahora que revierta su etapa torcida en el Rojo.

Subcampeón con el Globo de Kudelka

El entendimiento que existe, por la experiencia compartida en Huracán, siendo subcampeones del torneo Apertura 2025, le permitirá a Kudelka la utilización de inmediato de Mazzanti, porque además el futbolista se encuentra en condiciones de jugar ya.

Estaba entrenando con normalidad en Independiente y venía jugando, aunque poco. Todo esto abre la chance de que vaya, aunque sea al banco, el martes contra Platense en el Coloso.

La capacidad de adaptación de Mazzanti a sus nuevos compañeros y el reencuentro de su mejor versión son los desafíos a cumplir en un equipo que se encuentra frente a la obligación de mejorar en todo sentido, en el juego y en los resultados.

A esta altura del torneo es complicado que se consigan jugadores que se calcen la camiseta de Newell’s y que su sola presencia sea una garantía de confianza, si es que no se hace una inversión muy fuerte. Porque hay que convencer a un jugador de calidad que cambie de rumbo con la competencia en marcha, y también al club que tiene los derechos de ese jugador.

La otra negociación posible es traer a futbolistas sobre los que se cree que pueden mejorar lo que venía haciendo. Es la situación de Mazzanti. La ilusión pasa por lo que supo dar y no por su presente.

Goles a Newell's y Central

Walter Mazzanti, que de un momento a otro se convertirá de manera oficial en futbolista de Newell's, anotó 32 goles en su carrera, entre Huracán (15), Huachipato de Chile (13) y Atlanta (4).

Con la camiseta del Globo, le metió goles al que será su nuevo club, Newell’s. Y también a Central. Una de esas conquistas contra el Canalla tuvo una enorme importancia.

El primero de sus goles a la Lepra fue en el partido que finalizó 1 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, jugado en junio de 2023. El arquero rojinegro era Lucas Hoyos.

El restante lo hizo en la victoria de Huracán por 4 a 2 en el Coloso, en noviembre de 2024. El tanto se lo metió a Ramiro Macagno.

También registra goles ante Central. El más importante fue en los cuartos de final del Apertura 2025, en el mes de mayo. Huracán venció por 1 a 0 en el Gigante y su gol se lo señaló a Jorge Broun.

En julio de 2024, se dio el mismo resultado y en el mismo estadio. El gol de Mazzanti también fue a Broun