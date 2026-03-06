La Capital | Política | Javkin

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

La disputa, que data de 2021, volvió a encenderse con el discurso del intendente en el Concejo y la reacción del exministro de Seguridad. "Pus" y "larva", las calificaciones

6 de marzo 2026 · 09:48hs
Chispazos entre el intendente Javkin y el exministro de Seguridad Sain

Chispazos entre el intendente Javkin y el exministro de Seguridad Sain

El intendente Pablo Javkin volvió a protagonizar un tenso cruce con el exministro de Seguridad, Marcelo Sain. Luego de calificarlo de “ pus” al igual que otros actores que entiende no colaboraron con la lucha contra inseguridad años atrás, hubo un ida y vuelta que terminó con un "la vas a pagar"

En su discurso de apertura de sesiones del Concejo, el intendente tomó a la seguridad como matriz de la mejora de la ciudad. Destacó la gestión de Maximiliano Pullaro y le pegó a la anterior de Omar Perotti.

“No dejemos pasar por alto los nombres y apellidos de quienes fueron responsables de la tragedia que vivimos, nunca olvidemos el nombre de Aníbal Fernández, de Marcelo Saín, de Marcelo Bailaque, del ex fiscal Serjal, los ideólogos, los partícipes, los cómplices, toda esa mafia que ahora sale a la luz”, comenzó.

Javkin vs Sain

Luego, disparó: “Nos los trajeron acá, los metieron acá y los echamos de acá. Hagamos un pacto, un juramento. Hacer lo necesario para que toda esa pus no vuelva nunca más a la ciudad de Rosario”.

Sain respondió en su cuenta de X con la publicación de una serie de fotos de ambos en tiempos en que se llevaban bien que acompañó con un irónico "¡Yo también te quiero!".

sain

El intendente no la dejó pasar y afiló el mensaje. "Te dedicaste a engañar a todo el que se te cruzó por tu camino y a espiar ilegalmente", lanzó. "No tenés perdón y la vas a pagar", cerró su mensaje, en relación a la causa de espionaje cuando era ministro. Se trató de, al menos, una recopilación de datos públicos y privados de personalidades santafesinas, que incluye a empresarios periodísticos y periodistas.

Una vieja disputa

Las fotos que publicó Sain pertenecen básicamente al primer año de Javkin y de Perotti en el poder. Sain se juntó en el Palacio de los Leones pero a los meses todo empezó a resquebrajarse a la par que la inseguridad no daba respiro en Rosario.

Hace casi cinco años, en marzo de 2021, Javkin cruzó al entonces ministro de Seguridad y le pidió dejar de lado las “peleítas” para trabajar juntos contra la inseguridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1372190638364635147&partner=&hide_thread=false

Es que Javkin había publicado en sus redes sociales imágenes de un domingo en la calle recreativa. “Esto pasa ahora en Rosario, miren si no sabremos vivir en paz... Las calles tienen que volver a ser de los buenos. Merecemos que nos cuiden mejor”. Sain le respondió: “La Policía de Santa Fe secuestró un 10% más de armas que durante 2019. Es bueno estar informado Pablo Javkin.

"Marcelo, las calles de Rosario no están para informes, la situación es demasiado grave para perder el tiempo en peleítas... Necesitamos que nos cuiden mejor. Sabés que contás conmigo y todo el municipio para tratar de llevar paz".

En junio de 2023, Sain calificó de "larva" al intendente por una foto con dirigentes de Unidos que empezaba a ganar en la provincia. "Qué hermoso", con el habitual tono irónico. "Sain, si la velocidad de tu lengua se correspondiera con tus acciones, no tendríamos la inseguridad cada vez peor…", respondió.

Javkin siempre le ha recriminado la falta de apoyo, algo que logró con Pullaro y el ministro actual, Pablo Cococcioni. Seguramente siga la discusión a la par del desarrollo de la causa de espionaje que lo tendrá al exministro más en la ciudad, en los tribunales puntualmente.

