Central y el puntal de una buena campaña: se siente como pez en el agua jugando como visitante

Gran parte de los puntos que logró el Canalla en el torneo los obtuvo jugando fuera de Arroyito. Un buen indicio de cara a la Copa Libertadores

Después de lo que fue el gran triunfo en clásico, en Central se trabaja con muchísima calma, sabiendo que los tres puntos que logró en el Parque fueron fundamentales para acomodarse en la tabla de posiciones, sin la necesidad de tener que ir a cancha de Argentinos Juniors con algún tipo de exigencia mayor. De todas formas, a este equipo de Jorge Almirón si hay algo que no le molesta demasiado es asumir la responsabilidad a la hora de jugar en condición de visitante.

Es más, hasta aquí el Canalla demostró que le sienta mucho mejor jugar fuera de Arroyito que en el mismísimo Gigante. Al menos desde los números, la aseveración es inobjetable.

El panorama es demasiado claro respecto al comportamiento de Central actuando fuera de su casa. En lo que va del torneo, el equipo de Almirón jugó cuatro partidos como visitante y, se insiste, los números son categóricos: ganó tres y empató el restante, con una efectividad del 83,3 por ciento .

Sin dudas que parte de eso se debe a las directivas que parten de este nuevo cuerpo técnico comandado por Jorge Almirón , pero para el Canalla no es novedad esto de hacerse fuerte lejos del Gigante.

Es algo que viene de arrastre desde el proceso de Ariel Holan. Es que ese equipo perdió un solo partido como visitante y nada menos en La Bombonera, donde, se sabe, todo suele hacerse cuesta arriba.

Lo cierto es que Almirón recogió el guante de todo eso bueno que venía haciendo el Canalla desde la temporada anterior y su equipo se mantuvo por la misma senda, al menos hasta aquí.

Visita2MB Copetti marca el segundo gol de Central en el clásico. Fue el gol de la sentencia. Marcelo Bustamante / La Capital

De cara a la Copa Libertadores

Independientemente de lo que ocurra el próximo miércoles por la tarde en La Paternal, Central se muestra hoy como un equipo confiable cada vez que le toca viajar. Y eso es un dato que apuntala las buenas sensaciones teniendo en cuenta lo que se le viene, que no es ni más ni menos que la exigencia extrema de la Copa Libertadores. Pero para ello falta todavía.

“Nosotros intentamos jugar siempre de la misma manera, sea en nuestra cancha como cuando nos toca hacerlo de visitante. Este club exige siempre y la idea es salir a ganar en todas las canchas”, declaró Gastón Avila, tras el partido en La Plata, ante Gimnasia, uno de los cuatro que el Canalla jugó fuera de su estadio.

Si no fuera por ese comportamiento como visitante, Central estaría en una situación un poco más compleja porque el contraste con el rendimiento de local es claramente diferente. Pero eso es harina de otro costal y amerita un análisis aparte.

El primer gran golpe

La primera gran estocada del Canalla en el semestre como visitante fue nada menos que en cancha de Racing, ante un plantel plagado de figuras y que viene marcando protagonismo en los últimos años.

Ese día el Canalla hizo un partido inteligente, apostando más a la contra que a la tenencia del balón (mucho tuvo que ver el mal estado del campo de juego), pero lo concreto es que esa inteligencia le alcanzó para sumar de a tres, después del golpazo que había sufrido en el debut ante Belgrano, en el Gigante de Arroyito.

Visita3LV Central fue a cancha de Gimnasia con una derrota en el lomo, pero se recuperó previo al clásico. Leonardo Vincenti / La Capital

El punto más débil que mostró Central fue en su segunda excursión en el año, donde se le escaparon dos puntos increíbles en los últimos minutos. Había hecho un partido correcto, como para quedarse con la victoria, pero la postura en el tramo final del encuentro hizo que Aldosivi se le viniera demasiado y se lo empatara.

A La Plata con mucha presión

Fue mucha la presión con la que Central viajó a cancha de Gimnasia, porque venía de una derrota de local ante Talleres y era ni más ni menos que la previa del clásico. Es decir, llegar con dos caídas a cancha de Newell’s hubiera significado un verdadero problema.

Pero el equipo respondió, pese a ese primer tiempo apenas discreto que hizo y que en cierta forma lo condicionó. Un segundo tiempo con otra actitud lo llevó a dar vuelta la historia y a volver a hacerse fuerte de visitante.

El clásico, el punto más alto

Que decir del clásico, un partido siempre complejo, donde los nervios suelen estar a la orden del día, condicionando el juego. Y fue, a todas luces, la muestra de carácter más importante que dio el equipo fuera de su casa.

También le costó en el inicio, pero cuando logró hacer pie en el partido no tuvo problemas en marcarle la diferencia al rival de toda la vida.

Cuatro partidos jugados, tres victorias y en empate. Una cosecha de 10 puntos que lo pone como el equipo que más sumó como visitante (lo siguen Defensa y Justicia, Vélez y Belgrano con 8). Con ese plafón el Canalla irá a La Paternal a demostrar que lo hecho hasta aquí no es fruto de la causalidad, sino de algo que tiene que ver con un modo de vida.