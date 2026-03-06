La Capital | Política | CGT

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

La Central General de Trabajadores se presentó ante el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavie Pico, mismo juez que desarticuló parte del DNU 70/2023

6 de marzo 2026 · 15:07hs
Tras su sanción definitiva en el Senado el pasado 27 de febrero, la Ley de Modernización Laboral quedó promulgada este viernes 6 de marzo. En respuesta a la puesta en vigencia de la reforma laboral, la Central General de Trabajadores (CGT) presentó un amparo ante la Justicia en un intento de bloquear la aplicación de la norma que genera cambios sustantivos en el mundo del trabajo.

En particular, la Central de Trabajadores presentó el recurso judicial ante el Juzgado Contencioso N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Enrique Lavié Pico. Un aspecto interesante es que se trata del mismo magistrado que desarticuló el decreto de desregulación económica que había impulsado Milei a comienzos del 2024 con el DNU 70/2023.

El amparo judicial llega tras la marcha que realizó la CGT a Tribunales el pasado lunes. Allí presentó un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley que recibió sanción definitiva el 27 de febrero en el Senado.

En cuanto a los cambios principales que impulsa la Ley de Modernización Laboral, crea una figura de banco de horas, habilita el fraccionamiento de vacaciones, reduce el cálculo de indemnizaciones y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), entre otros aspectos.

Cuando entra en vigencia la reforma laboral

Con la firma de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el texto oficial indicó: "En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026".

Entre los principales ejes que involucra esta nueva medida, se destacan cambios en las indemnizaciones, la organización de las jornadas, licencias, vacaciones, despidos, el esquema impositivo y la estructura de aportes patronales y sindicales. La norma, compuesta de 25 capítulos, comenzará a regir a partir de este mismo viernes 6 de marzo.

Sin embargo, este esquema de regulación laboral no será aplicable a los trabajadores de la Administración Pública, a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas, a los trabajadores agrarios, al personal de casas particulares y a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial.

Las claves de la reforma laboral

Indemnizaciones

En los casos de indemnización por despido sin causa, el trabajador recibirá un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. Es decir, se reduce la base del cálculo ya que no serán contempladas las vacaciones ni el aguinaldo.

Además, los convenios colectivos estarán habilitados para reemplazar este esquema por fondos o sistemas de cese laboral financiados por los empleadores.

En paralelo, se creará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que será utilizado para el pago obligatorio que realizan los empleadores y será financiado con aportes mensuales de los empleadores: será segmentado en 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes.

Vacaciones

Con esta nueva implementación, el empleador otorgará los días de descanso a los trabajadores entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

Sin embargo, las partes pueden pactar disponerlas fuera de dicho período, en fracciones de mínimo siete días consecutivos. Además, la solicitud de vacaciones debe ser notificada con una carta escrita con una antelación de 30 días.

Banco de horas

En este aspecto, el artículo 197 bis establece que el empleador y trabajador “podrán acordar voluntariamente un sistema de compensación de horas extraordinarias”, debiendo formalizar por escrito el sistema y estar debidamente controlado.

Formalización del Empleo

Se concretó el "Programa de Promoción del Empleo Registrado", el cual establece un mecanismo de blanqueo laboral, permitiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación.

Por otro lado, se creó el "Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral" (RIFL) por un año y establece una reducción del 8% a las contribuciones patronales anuales. Además, se asignó un descuento mayor para quienes contraten a personal previamente no registrado antes del 10 de diciembre de 2025.

Jornada laboral

Otro punto clave es la extensión de la jornada laboral de hasta 12 horas diarias, siempre que haya acuerdo entre empleadores y empleados por escrito. En este sentido, apoyado con la creación del banco de horas, que permitirá compensar horas extraordinarias con descansos. Sin embargo, el esquema de trabajo debe cumplir con los límites legales y el descanso de al menos 12 horas entre turnos.

