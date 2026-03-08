La Capital | La Ciudad | Barrio Abasto

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Veredas anchas de un arbolado antiguo y frondoso combinan con edificios de alturas controladas y gran categoría en barrio Abasto, el "cuadrado mágico"

Silvia Carafa

Por Silvia Carafa

8 de marzo 2026 · 06:30hs
La plaza Libertad

La plaza Libertad, epicentro del barrio Abasto, donde alguna vez estuvo el mercado. 

El barrio Abasto de Rosario tiene sello propio: un apreciado equilibrio entre una zona tradicional y lugar que los desarrolladores inmobiliarios eligen por conservar la tranquilidad y frescura de sus anchas veredas con uno de los arbolados más antiguos de la ciudad. Una especie de sinergia que lo distingue y valoriza.

Es una de las tres zonas más buscadas para comprar o alquilar, dicen desde el sector de bienes raíces sobre el “cuadrado mágico”, como lo llamó su narrador popular Enzo Burgos por “atesorar la magia de sus historias de artistas, las fiestas populares y el amor de sus habitantes”.

En este barrio, que hoy tiene restó con cocina de autor, nació la pizza La Popular (la de las canchas de fútbol rosarinas). Se trata de un lugar que empezó humilde, con conventillos y fondas, concéntrico al Mercado del que tomó su nombre y que hoy es una plaza donde una vez al año se congrega una de las devociones más numerosas de Rosario, San Cayetano.

El Abasto es un damero de noventa manzanas definido por las avenidas Pellegrini, San Martín, bulevar 27 de Febrero y calle Moreno, como límites norte, este, sur y oeste, que lo convierten en vecino del parque Independencia, y de los barrios República de la Sexta y Hospitales.

El cuadrado alberga actividad, en sus concurridas avenidas, una oferta gastronómica de la ciudad y el resurgir de la zona del ex-Hospital Ferroviario, con el Hospital Privado Rosario. Además de reconocidas escuelas, las parroquias Nuestra Señora del Carmen e Inmaculado Corazón de María, de importante trabajo social y clubes como el histórico Ben Hur. Los vecinos no pasan por alto un dato, en el barrio no hay club con pileta.

El barrio elegido

“Es uno de los barrios que más demanda tiene y apunta a una clase socioeconómica más acomodada”, explica desde Cerre Propiedades, Cintya Reyes Collavino. “Es muy buscado porque todavía conserva carácter de barrio, pero cercano al centro, al parque Independencia y a un paseo comercial y gastronómico; tiene una mística, una mixtura de casas de estilo con departamentos de desarrollos en altura”, señala. En un plano aéreo, la coexistencia es una acuarela de color rojo de San Martín a Moreno hasta Cerrito, y amarillo, desde esta calle a 27 de Febrero, según las alturas permitidas de seis y tres pisos, respectivamente. “Paraguay y Corrientes, a modo de ejemplo, se los considera corredores, y allí se permite mayor altura, planta baja y diez pisos, aún así no es una zona que se promueva con alturas mayores”, explicó desde la comisión de Planeamiento, el edil Manuel Sciutto.

Del Abasto forma parte del primer anillo perimetral del área centro. “Lo que nos pasó a partir de la modificación del Código Urbano es que hay dos zonas, una de Cerrito a Pellegrini, donde hay más edificios, y otra de Riobamba a 27 de Febrero, donde si bien hay edificios, quedan muchas casas del viejo barrio, planta baja o alta, hay manzanas como Sarmiento entre La Paz y Viamonte, donde no hay un solo edificio”, dice una vecina interpretando la acuarela desde la empiria.

“Debe ser el único barrio donde un supermercado, Viamonte y La Paz, cierra al mediodía, a la hora de la siesta, igual que otros comercios”, dice entre risas. Agrega que la mayor actividad comercial se concentra en Corrientes, Entre Ríos, 27 de Febrero, avenida Pellegrini y San Martín, con zonas de rubros específicos, como autopartes, talleres mecánicos, de chapería y servicios automotores. “No hay un centro comercial a cielo abierto, sino que los negocios están muy desparramados dentro del barrio”, comenta.

Solidaridad Social

La Vecinal Solidaridad Social surgió de la Biblioteca Popular del barrio, Paraguay 2545 y heredó su nombre, evocación directa al pasado obrero. Hoy la vecinal divide sus actividades en esa dirección y en su flamante local de Viamonte 1166, con talleres, teatro, jornadas de asesoramiento gratuito, cursos y una revista trimestral que cumple 23 años. Su portavoz, Viviana Buontempo, repasó la extensa lista de iniciativas vecinales que incluye haber impulsado el plan piloto para los contenedores de residuos en la ciudad y logrado semáforos, cámaras, luces led y veredas verdes, entre otras. “Repartimos una parte de las boletas de Aguas Santafesinas, a través de un contrato de locación de servicios, como una forma de ingreso para la vecinal que nos permite afrontar alquiler y servicios”, explica.

Pizza Popular y bodegones míticos

La historia grastronómica del barrio tiene un punto insoslayable, allí nació la legendaria pizza La Popular. “Mi viejo trajo la receta hace 80 años y las empezó a vender en el mercado de frutas y verduras del Abasto, que quedaba en Mitre y Pasco. Allí vendía durante la semana. Y los fines de semana, en las canchas”, dice Armando Lancellotti, en una nota de La Capital.

Hoy, el rubro viene en expansión con cocinas de autor y apuestas como El Federal del Abasto que, en España y Pasco, quiere “devolver al barrio toda la magia y calidez, que tenía en este mismo lugar el Bodegón del Rafa; queremos ser una parte integral del barrio como era él, con platos ricos y accesibles”, explica Alvaro Monserrat.

El nombre

“A tantos años de haber desaparecido el Mercado de Abasto sin pena ni gloria, sin tener algo que lo recuerde ni que dé testimonio del trabajo de tantos gringos que se establecieron en nuestra zona y dieron forma a este territorio, es tiempo de un reconocimiento aunque tarde a los abuelos de este barrio”, fundamentó el Concejo Municipal al nominarlo Barrio del Abasto, por gestión de la vecinal.

“¿Zona roja? Siempre hubo en el barrio, pero las chicas eran unas vecinas más, como Gaby y Zulma. No molestaba la prostitución, sino el escándalo”, cierra Viviana.

Las más leídas
Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo templado y con chances de que vuelvan las lluvias

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Ovación
Walter Mazzanti a Newells: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar
Ovación

Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Walter Mazzanti a Newells: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Walter Mazzanti a Newell's: el aval de su pasado con Kudelka y un presente a mejorar

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto penó por un error de Alpine en una largada tremenda pero dejó buena imagen final

Franco Colapinto penó por un error de Alpine en una largada tremenda pero dejó buena imagen final

Policiales
Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

La Ciudad
La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Por Alicia Salinas
La Ciudad

La autogestión digital de trámites recarga de tareas a los consumidores

Barrio Abasto: la memoria intacta de El Potro en el almacén Jorgito

Barrio Abasto: la memoria intacta de El Potro en el almacén Jorgito

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Barrio Abasto, un lugar de inmigrantes y conventillos de Rosario convertido en zona de gran demanda

Récord histórico: las mujeres ya son el 12 % de los choferes de colectivos

Récord histórico: las mujeres ya son el 12 % de los choferes de colectivos

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región

Por Gonzalo Santamaría
Economía

"Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo
Política

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"