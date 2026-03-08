La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA y la FIA se lo pagó con una desmedida sancion

Franco Colapinto evitó el temido accidente que podía producirse en la largada con salvada providencial pero al toque la FIA lo castigó duro por una nimiedad.

Gustavo Conti

8 de marzo 2026
Sólo los que pudieron ver la carrera de Franco Colapinto desde la cámara on board advirtieron la magnitud de lo que Franco Colapinto acababa de hacer en la largada del GP de Australia. Y en igual medida, se desconcertaron con el castigo desmedido que recibió enseguida por parte de la FIA, sin saber bien qué había pasado.

El mayor temor de este polémico nuevo reglamento de la FIA en la Fórmula 1 que debutaba en Australia, estaba centrado en lo que podía pasar en largada. Habia miedos fundados de que uno o más pilotos pudieran salir lentos y eso podría provocar un grave accidente. Pasó lo primero, Colapinto evitó lo segundo.

La magnitud de lo que hizo Colapinto quedó claramente en evidencia en el living íntimo en que los ganadores se reponen antes de ir al podio. Allí, George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc veían las imágenes de la carrera y cuando pasaron el tremendo momento en que el argentino evitó el choque con Liam Lawson, se agarraron la cabeza. Especialmente el ganador.

La reacción a la maniobra de Franco Colapinto

Ese instante como ninguno la extraordinaria maniobra de Colapinto. Pero al toque se informó que la FIA lo investigaba. Antes del giro 10, ya el argentino debió parar en boxes por 10 segundos y volver a pista, en el castigo más duro que podía recibir antes de una exclusión. Se había informado que había sido por el procedimiento de largada.

La revisión de la largada de Colapinto fue perfecta y la FIA no había hecho público ningún documento. Minutos después de finalizada la carrera, un vídeo de la cámara on board de Colapinto pareció develar el motivo. Un ingeniero de Alpine movió para atrás el auto cuando estaba parado en la grilla, esperando arrancar la vuelta previa y cuando todos los asistentes ya se habían movido hacia un costado.

Ni siquiera pareció que el auto de Colapinto estuviera fuera de lugar. Y de hecho no sacó ventaja porque no se estaba largando. Pero la sanción fue dura y le arruinó la carrera.

Es cierto que el hombre de Alpine que entró pudo ser peligroso, por si se ordenaba justo arrancar. Pero fue mucho más peligrosa la largada misma y no por responsabilidad de Colapinto, si no por un reglamento que inevitablemente podía crear situaciones como las de Lawson. Y que pueden repetirse en China la semana próxima.

No fueron 5 ni 10 segundos de sanción sino más de 40 en boxes. Una locura. Debieran agradecerle a Colapinto haber evitado un desastre en la recta principal, que hubiera puesto en jaque el nuevo reglamento de la FIA.Al menos los videos de sus tremendos reflejos dieron la vuelta al mundo después de la carrera y elevó las acciones del argentino, que espera que todo encaje a su favor de una vez por todas.

