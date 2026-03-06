Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La Capital | La Ciudad | vermut

Durante todos los viernes y sábados de marzo se celebrará Carpano Weekends, un evento federal que Combina gastronomía, música y vermut. En la ciudad, la cita central será el sábado 7 en la zona de la costa.

6 de marzo 2026 · 09:00hs

El vermut, ese ritual que nació hace 240 años en Italia y se transformó en un pilar de la cultura urbana argentina, tendrá su mes de celebración durante todo marzo. Se trata de una edición especial de Carpano Weekends, una iniciativa que recorre los principales polos gastronómicos del país con eventos pop-up, promociones en más de 100 bares y experiencias que fusionan platos de reconocidos chefs con música en vivo.

La propuesta busca conmemorar el origen de la bebida creada por Antonio Benedetto Carpano en 1786. En esta oportunidad, la agenda federal hará escala en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, con un despliegue de 11 experiencias integrales.

image

El evento en Rosario

Como informó La Capital, la ciudad tendrá un rol protagónico en este circuito. El próximo sábado 7 de marzo, a las 20, el bar Los Jardines, ubicado frente al río Paraná, será escenario de una intervención culinaria a cargo de Agustín Baragiola.

El chef, figura central en la renovación de la cocina del Litoral y distinguido con el Prix Baron B – Cuisine, diseñó un menú exclusivo pensado para dialogar con el entorno del río y el carácter del vermut. La velada contará además con la musicalización de Mingus Motion, un proyecto que fusiona jazz y electrónica orgánica para crear una atmósfera envolvente.

Carpano-Loyola-43

Agenda nacional y chefs invitados

El ciclo comenzará el viernes 6 en Villa Crespo con Germán Sitz, referente de la nueva parrilla argentina (La Carnicería y Niño Gordo), quien intervendrá la cocina de Garito Loyola acompañado por la música de Blair Bladdee.

Destacados

En Buenos Aires, la programación continuará con nombres destacados de la escena gastronómica:

  • Lucas Canga (Piedra Pasillo) estará el sábado 7 en Malasangre Bar, en Belgrano.
  • Micaela Najmanovich (Anafe) se presentará el viernes 13 en Isla Flotante.
  • Felicitas Pizarro, el sábado 28 en "Bar Sorpresa".

En tanto, el sábado 14 la acción se trasladará a Mendoza. En el circuito del Challao, el chef Sebastián Weigandt (Azafrán) ofrecerá una experiencia gastronómica de montaña en Isidris.

Por su parte, en Córdoba también se vivirá esta experiencia el 21 de marzo - Dia del Vermut - con la cocina de Javier Rodriguez (El Papagayo) en Los Aroza, acompañado del dúo pop Hipnótica.

carpanoweek-23

Un fenómeno en expansión

El consumo de vermut en Argentina atraviesa un proceso de revitalización. Según señalaron desde la organización, la bebida viene ganando terreno impulsada por nuevas ocasiones de consumo y por una escena gastronómica en expansión, especialmente en polos urbanos.

En este contexto, Carpano Weekends se consolida como una propuesta para quienes buscan integrar gastronomía, música y disfrute compartido en encuentros cotidianos. La agenda completa de los más de 100 bares que ofrecerán promociones durante marzo puede consultarse en los canales oficiales de la marca.

Agenda Completa

Viernes 6 de marzo

Garito Loyola – Villa Crespo – 20.00 h

Germán Sitz, referente indiscutido de la nueva parrilla argentina y creador de proyectos que mantienen en el plano de la innovación a la gastronomía nacional como La Carnicería, Niño Gordo (puesto 21 en Latin America’s 50 Best Restaurants 2025) y su destacado espacio Chori, tomará por una noche la cocina de Garito Loyola.

Su impronta —fuego, técnica y cultura urbana— dialogará con el universo de Blair Bladdee, artista alternativa argentina que transforma cada show en una experiencia sensorial atravesada por el pulso estético de los 70 's a los 00' s. Una noche que inaugura el mes del vermut con alta cocina, música en vivo y una energía imposible de replicar.

Sábado 7 de marzo

Malasangre Bar – Belgrano – 20.00 h

Lucas Canga, mente creativa detrás de Piedra Pasillo (reconocido por Guía Michelin como Best Discovery), Mad Pasta y otros proyectos que redefinen la escena porteña, intervendrá la cocina de Malasangre.

La experiencia se completa con Isla de Caras y Sigal, dos nombres clave en los rankings de las plataformas musicales y escenarios emergentes, que aportarán frescura, identidad generacional y una puesta en escena que convierte la velada en algo más que un show: una celebración cultural.

Rosario – sábado 7 de marzo

Los Jardines – Frente al Paraná – 20.00 h

Agustín Baragiola, figura central en la renovación de la cocina del Litoral y distinguido por el Prix Baron B – Cuisine, tomará la cocina de Los Jardines en una intervención culinaria pensada para dialogar con el río, el territorio y el ritual del vermut.

Mingus Motion, con su fusión sofisticada de jazz y electrónica orgánica, expandirá la experiencia hacia una dimensión sonora envolvente. Gastronomía y música como parte de una misma obra efímera frente al Paraná.

Viernes 13 de marzo

Isla Flotante – Villa Crespo – 20.00 h

Micaela Najmanovich, creadora de Anafe, restaurante distinguido por la Guía Michelin y el premio One To Watch, es una de las voces más disruptivas de esta generación gastronómica. En Isla Flotante realizará una creación conceptual, contemporánea y pensada para dialogar con el vermut como protagonista.

Dobao y Tade Fonk sumarán un set curado especialmente para la noche, combinando groove, distinción y energía urbana en un espacio íntimo donde cada detalle está pensado para amplificar la experiencia.

Sábado 14 de marzo

Café Mar del Plata – La Paternal – 20.00 h

Proyecto Pescado, ganador del Prix Baron B – Cuisine y parte del universo Michelin en Argentina, llevará su impronta marina a la cocina de Café Mar del Plata, recibido por uno de los más destacados actores y directores del cine nacional, Martín Piroyanski. Una noche que unirá al Mar Argentino con el espíritu bohemio de La Paternal.

DJ Pato Mallet e Isa Mammes, referentes de la escena de vinilos y cultura musical contemporánea, convertirán la caída de la tarde en una experiencia vibrante donde el vermut, el sonido y la cocina confluyen en un mismo ritual.

Mendoza, sábado 14 de marzo

Isidris – Circuito del Challao - 19.30 h

Sebastián Weigandt, distinguido por The Best Chef Awards y referente de la excelencia mendocina con Azafrán, tomará la cocina de Isidris frente al imponente paisaje de la montaña. Técnica, territorio y sensibilidad en una intervención gastronómica irrepetible.

Batos aportará un show en vivo con tinte indie y espíritu experimental, amplificando la experiencia en un entorno donde naturaleza y alta cocina se encuentran.

Viernes 20 de marzo

El Aperitivo – Villa Devoto - 20:00hs

Daniela “Buby” Butvilofsky, referente de la cocina orgánica y de estación, realizará un takeover en El Aperitivo para celebrar el vermut. Una propuesta fresca, honesta y contemporánea que solo podrá vivirse esa noche.

Dandara desplegará su universo de R&B, soul y hip hop en un show que transforma la noche en una experiencia multisensorial.

Sábado 21 de marzo

Tomate – Rosedal, Palermo - 20:00hs

Sol Peretti, jefa de cocina de Julia y exponente de la gastronomía indie, intervendrá la cocina de Tomate para celebrar el Día del Vermut. Una creación efímera pensada para ese contexto, ese público y ese momento.

Juan Ingaramo será quién ponga el ritmo a la noche con su impronta y presencia escénica magnética para convertir la celebración en un hito memorable. El cantante y productor cordobés, referente de la escena pop argentina, desplegará un set creado para la ocasión, donde conviven sensibilidad, ritmo y una identidad sonora inconfundible. Su energía en vivo —entre lo íntimo y lo festivo— elevará la experiencia y transformará el ritual del vermut en una celebración cultural con sello propio.

Córdoba – sábado 21 de marzo

Los Aroza – Córdoba – 19.30 h

Javier Rodríguez, creador de El Papagayo (puesto 82 en Latin America’s 50 Best Restaurants), llevará su cocina refinada a Los Aroza en lo que significará una oportunidad única de probar su visión en un formato excepcional.

Hipnótica, uno de los dúos pop más sólidos del panorama actual, sumará un show envolvente que elevará la experiencia a la dimensión de su universo sonoro, lleno de matices y ritmos cautivadores.

Viernes 27 de marzo

Paquito – Palermo - 20:00hs

Teodelina “Toti” Quesada, creadora de Casa Néctar y una de las voces emergentes más interesantes de la escena, tomará la cocina de Paquito para diseñar una intervención que resignifica el ritual urbano del vermut desde una mirada joven y audaz.

Nebula Estudio aportará un DJ set expansivo y vibrante, ideal para una noche donde la coctelería, la música y la cocina conviven en una celebración contemporánea.

Sábado 28 de marzo

"Bar Sorpresa" – OLA Palermo

Para el gran cierre del mes, Felicitas Pizarro —referente de la cocina argentina contemporánea— junto a Franco Rizzaro y Valentín Grondona protagonizarán una noche de alto impacto para cerrar CARPANO WEEKENDS con intensidad.

Para conocer la agenda completa y las próximas novedades, se puede visitar la web oficial y las redes sociales de la marca.'

