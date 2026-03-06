Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

La actividad había arrancado de manera normal, pero el mensaje intimidatorio obligó a los directivos a desobligar a estudiantes y docentes

La policía fue a vigilar el colegio tras el secuestro de la bandera.

La primera semana de clases del año en Rosario tuvo un cierre atípico en la zona sur. La policía comenzó a investigar la denuncia sobre una bandera con amenazas en un colegio y los directivos confirmaron la suspensión de las clases poco después del ingreso a las aulas.

"Es algo totalmente atípico" , advirtió el representante legal de la institución, Fabricio Fernández , a través de LT8 . Así expresó su preocupación por el mensaje intimidatorio hallado en Regimiento 11 al 1100 , a metros del cruce con avenida San Martín.

La sábana colgada de una de las ventanas de la fachada del Colegio del Sur fue hallada en el inicio de la jornada. De acuerdo al protocolo del Ministerio de Educación, estudiantes y docentes quedaron desobligados después de la denuncia y los padres fueron a buscar a sus hijos a partir de las 8 de la mañana.

La bandera secuestrada por la Policía de Investigaciones (PDI) estaba escrita con aerosol negro. Entre otras personas, el mensaje se refería a presuntos miembros de organizaciones narcocriminales de la ciudad.

El trapo fue colgado en un establecimiento que queda a menos de 15 cuadras del lugar donde mataron a Gian Mastocola, el bebé de 15 meses que fue baleado la noche anterior. Sin embargo, las amenazas no tienen ninguna referencia explícita sobre el ataque en la barbería de Melincué al 6100.

La directora de los niveles inicial y primario, Alejandra Aguirre, fue contundente a la hora de despejar dudas sobre la situación del colegio frente a esta acción mafiosa. "Desconocemos los nombres y a quién está dirigido. Es una leyenda atípica", aseveró.

Si bien la docente enfatizó que "el cartel no implica amenaza", las autoridades decidieron aplicar el protocolo de seguridad en la institución. De esta manera, todos los estudiantes y el personal quedaron desobligados y se interrumpieron las clases en el inicio de la mañana.

Amenazas frente a un establecimiento educativo

Dados los antecedentes de maniobras similares en otras instituciones educativas, Aguirre fue cautelosa ante la consulta sobre la posibilidad de que alguien haya intentado usar el colegio para enviar un mensaje intimidatorio. "Lo desconocemos. Ante la duda, estamos tratando con niños y es un lugar donde se construye paz todos los días", subrayó.

La institución cuenta con tres niveles de formación y una escuela de enseñanza media para adultos (Eempa). Alrededor de 300 estudiantes cursan en la primaria y 200 más asisten a la secundaria.

El representante legal del colegio se mostró desconcertado frente el hallazgo de la bandera mafiosa. "Es la primera vez que nos pasa", manifestó. Asimismo aclaró que no recibieron "ninguna amenaza de bomba" y remarcó que no estaban al tanto de la investigación sobre el asesinato del bebé baleado la noche anterior en el barrio Roque Sáenz Peña.