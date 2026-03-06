Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

En un hecho político inusual los legisladores por Santa Fe, a excepción de los libertarios, aunaron fuerzas para reclamar la deuda a Nación y promover la cesión del proyecto a la provincia

Diputados por Santa Fe del peronismo y del oficialismo en la provincia hicieron causa común en pos de finalizar las obras en el Monumento a la Bandera.

Todos bajo una misma bandera: pedirle al gobierno nacional que culminar las obras pendientes en el Monumento. Así lo expresaron los integrantes del bloque de diputados nacionales por Santa Fe de Unión por la Patria en sintonía con sus pares de Provincias Unidas. El pedido "urgente" se complementa con una solicitud para que se traspasen la potestad el gobierno santafesino, tras la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de pedir la jurisdicción para finalizar su refacción.

Tras la paralización anunciada el lunes pasado por la contratista a cargo de las tareas , el 28 por ciento que le resta al completamiento de las obras de refacción sigue navegando en la incertidumbre. Sin embargo, el miércoles pasado, el gobernador Pullaro encendió una luz de esperanza para lograr que los operarios regresen al obrador. "Voy a hablar con el ministro (del Interior de la Nación, Diego) Santilli para que nos dé el Monumento y lo podamos terminar", había declarado el mandatario provincial.

Y este jueves, los diputados nacionales que representan al oficialismo santafesino y al kirchnerismo en la provincia hicieron causa común para definir su terminación. En el proyecto de resolución presentado en la Cámara baja, los firmantes solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del área correspondiente y de manera urgente, agilice los procesos administrativos tendientes a la reanudación de las obras.

A su vez, la iniciativa le requiere al gobierno nacional que, con la mayor celeridad, evalúe la solicitud de traspaso de las obras referidas, presentada por el gobierno de Santa Fe.

Pluraridad de firmas

Quienes estamparon sus firmas fueron, por Unión por la Patria, Germán Martínez, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Caren Tepp, Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta. Y Provincias Unidas acompañó con las rúbricas de Gisela Scaglia, Pablo Farías, José Núñez y Esteban Paulón.

Entre los fundamentos, el proyecto cita la nota de La Capital del pasado 2 de marzo, donde Dyscon anunció la paralización de las tareas. También se destaca que el Estado Nacional mantiene una deuda consolidada que asciende a $1.421.461.457 con contratista, mientras que restan ejecutar trabajos por un monto aproximado de 1.500 millones de pesos para lograr la finalización definitiva del proyecto.

Y para apuntalar el pedido de cesión de jurisdicción para que la provincia intervenga, se señaló el incumplimiento de los convenios firmados entre la Nación y la provincia (Acuerdo Santa Fe) y asumiendo el gobierno provincial la ejecución restante. "El estado actual del Monumento requiere acciones concretas e inmediatas, alejadas de las dilaciones burocráticas", remarcaron.

Voces del proyecto

A su turno, el diputado Martínez consideró "muy importante que diputados y diputadas nacionales por Santa Fe, de distintos bloques y espacios políticos, hayamos podido confluir en este reclamo, y que se evalúe con seriedad y con responsabilidad la solicitud que hizo el gobierno de la provincia para su traspaso". El legislador se lamentó por la actitud de Nación: "Están dejando a los rosarinos sin que uno de sus máximos emblemas brille con todo su esplendor".

La ex vicegobernadora Scaglia recordó que el Monumento fue parte de un acuerdo con Nación, que se hacía cargo de la obra mientras que Santa Fe cumplió su parte. "Nosotros entendemos que para que pueda seguir teniendo la envergadura que tiene, lo mejor sería transferirlo a la provincia para que se haga cargo de su mantenimiento y, sobre todo, de los arreglos, que son muy necesarios. Luego, entendemos como diputados nacionales, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, que se trata del punto de encuentro y símbolo más fuerte que tiene Rosario y es un despropósito que hoy no pueda ser terminado".

También Rossi señaló que "lo importante es que aparecemos firmando diputados de Unión por la Patria y de Provincias Unidas, o sea, con un reclamo, casi diría de la totalidad del arco político de la provincia de carácter muy institucional, lo cual le da una mayor fortaleza a la solicitud que le estamos haciendo al gobierno nacional".

A su turno, el diputado Paulón afirmó: "Las obras de recuperación han sufrido el abandono de los distintos gobiernos nacionales sin distinción de partidos políticos. Parece mentira que el Monumento más importante que tiene Argentina, que honra a su bandera nacional y a su creador Manuel Belgrano, haya sido sistemáticamente olvidado y abandonado en una metáfora de lo que ha sido también el trato de los gobiernos nacionales hacia nuestra ciudad en tantos otros temas". Y recordó que en 2024 presentó junto a Mónica Fein un proyecto para que culminaran las obras, cuando se produjo la anterior paralización.

Monumento a la Bandera de todos

Al respecto, Núñez remarcó que "el Monumento no es un lugar, no es un espacio, es parte de la identidad de todos los argentinos", al destacar su preocupación por la deuda impaga de Nación. "Acá no hay lugar para disputas políticas, ni la bandera ni el Monumento son de un sector. Queremos que todos los argentinos vuelvan a emocionarse frente a este monumento majestuoso y no lo sigan viendo rodeado de andamios y obras inconclusas", finalizó.

Giuliano, diputado y exsecretario de Transporte de la Nación, consideró que este reclamo "debería ser una causa nacional que tenemos que reivindicar todos los días. Independientemente de los partidos políticos, de las orientaciones o de los reproches que uno haga contra otro hay que tener mayor madurez en este tema y buscar las alternativas para que el monumento sea lo que es para la Argentina, el símbolo de la unión nacional".

Tepp marcó la necesidad de que sin distinciones partidarias "podamos alzar la voz para reclamar la reactivación de las obras del Monumento, que gobierno tras gobierno somete a paralizaciones y embates, más allá de cuál sea su tinte político e ideológico. Siguen gobernando Argentina como si el resto de las localidades que estamos por fuera de la Capital Federal fuéramos colonias. Sumarnos al pedido desde todas las fuerzas es un hecho emblemático, y que se haga desde el Congreso, desde una transversalidad multipartidaria, es destacable".

Finalmente, Carignano se refirió al tema en estos términos: "El Monumento a la Bandera es un emblema nacional. Está emplazado en Rosario, pero aquí vienen los chico desde todas partes del país a hacer su promesa a la enseña y a visitar el lugar. Tiene que estar hermoso, refaccionado y las obras no tienen que estar paralizadas como están ahora. Me parece de suma importancia que un monumento tan importante, de los más importantes que existen en el país, tenga la manutención que merece y que Nación invierta lo que tiene que invertir para que esté lindo, refaccionado y disponible para todos los argentinos".