La Capital | La Ciudad | UNR

UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas

Los trabajadores de la universidad realizarán una huelga y movilizarán a la plaza San Martín por el Día de la Mujer. Además reclaman una recomposición salarial

6 de marzo 2026 · 16:38hs
No habrá ningún tipo de actividad en las facultades de la UNR por un paro a nivel nacional.

No habrá ningún tipo de actividad en las facultades de la UNR por un paro a nivel nacional.

El próximo lunes 9 de marzo las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) estarán con guardias mínimas. La medida es del gremio de los no docentes, en el marco de la movilización por el Día de la Mujer. La protesta además es en el marco de un pedido de recomposición salarial, por lo que ya analizan más medidas de fuerza en marzo y abril.

A diferencia de otros años, en 2026 la marcha por el 8M será el lunes 9. En Rosario, la Asamblea Feminista convocó a una concentración en Plaza San Martín a las 17, para luego marchar hacia el Monumento a la Bandera.

La marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora quedó firme para el lunes 9 de marzo en Rosario. Dicho día, el movimiento feminista se congregará en Moreno y Santa Fe a las 17, para luego movilizarse hasta el Monumento Nacional a la Bandera por calle San Lorenzo.

Reclamo universitario

El gremio de los trabajadores nucleados en la Apur continúa además sesionando en el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), donde se analiza la situación salarial de los trabajadores de las universidades nacionales.

"En ese marco, y ante la falta de respuestas del gobierno nacional al reclamo de convocatoria a paritarias y de recomposición salarial, el Consejo Directivo de Fatun resolvió ampliar el plan de lucha con la convocatoria a paros de 24 horas en distintas fechas", adelantaron desde el sindicato universitario.

Cuándo serán los paros en la UNR

Desde Apur adelantaron que las medidas de fuerza están diagramadas para los siguientes días:

  • Lunes 16 de marzo
  • Martes 31 de marzo
  • Miércoles 8 de abril
  • Viernes 17 de abril
  • Jueves 23 de abril

Tras esas medidas de fuerza evalúan profundizar el plan de lucha, que será analizado en el Congreso Federativo de Fatun el 28 y 29 de abril en Villa Giardino, Córdoba. "En ese encuentro se evaluará la continuidad de las acciones gremiales en defensa del salario y de los derechos laborales del sector", anticiparon.

Noticias relacionadas
Los docentes de la UNR se manifestaron en la plaza Pringles. 

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Rosario será sede de la Expo Inclusión: una feria de empleo para personas con discapacidad 

La UNR invita a feria de trabajo para personas con discapacidad: abren convocatoria a empresas

Docentes de Psicología y de Ciencia Política, dentro de La Siberia, emitieron una carta a la comunidad educativa 

"Equivocan el camino": docentes de la UNR critican a alumnos que exigen rendir

Docentes de la UNR van al paro este lunes 2 de marzo, junto a Sadop y Amsafé

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

Ver comentarios

Las más leídas

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Lo último

Nueva Vicentin acordó con Algodonera Avellaneda reactivar las desmotadoras de Chaco y Santiago del Estero

Nueva Vicentin acordó con Algodonera Avellaneda reactivar las desmotadoras de Chaco y Santiago del Estero

Rugby: hace 60 años terminaba la histórica gira de Sagrado Corazón por Europa organizada por el cura Torres

Rugby: hace 60 años terminaba la histórica gira de Sagrado Corazón por Europa organizada por el cura Torres

UNR: las facultades estarán cerradas el próximo lunes por un paro de los no docentes

UNR: las facultades estarán cerradas el próximo lunes por un paro de los no docentes

UNR: las facultades estarán cerradas el próximo lunes por un paro de los no docentes

Los trabajadores de la universidad realizarán una huelga y movilizarán a la plaza San Martín por el Día de la Mujer. Además reclaman una recomposición salarial
UNR: las facultades estarán cerradas el próximo lunes por un paro de los no docentes
Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Ovación
Estafas en la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo operan y recomendaciones para evitarlas
Ovación

Estafas en la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo operan y recomendaciones para evitarlas

Estafas en la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo operan y recomendaciones para evitarlas

Estafas en la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo operan y recomendaciones para evitarlas

Franco Ibarra, el motor del mediocampo de Central y uno de los mejores del Apertura

Franco Ibarra, el motor del mediocampo de Central y uno de los mejores del Apertura

Milei recordó un video donde elogia a Messi en 2018: Sus números son impresionantes

Milei recordó un video donde elogia a Messi en 2018: "Sus números son impresionantes"

Policiales
El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Por Martín Stoianovich

Policiales

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

La Ciudad
UNR: las facultades estarán cerradas el próximo lunes por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: las facultades estarán cerradas el próximo lunes por un paro de los no docentes

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario
La Ciudad

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
La ciudad

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores