UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas

Los trabajadores de la universidad realizarán una huelga y movilizarán a la plaza San Martín por el Día de la Mujer. Además reclaman una recomposición salarial

No habrá ningún tipo de actividad en las facultades de la UNR por un paro a nivel nacional.

El próximo lunes 9 de marzo las facultades de la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) estarán con guardias mínimas. La medida es del gremio de los no docentes, en el marco de la movilización por el Día de la Mujer . La protesta además es en el marco de un pedido de recomposición salarial, por lo que ya analizan más medidas de fuerza en marzo y abril.

A diferencia de otros años, en 2026 la marcha por el 8M será el lunes 9. En Rosario, la Asamblea Feminista convocó a una concentración en Plaza San Martín a las 17, para luego marchar hacia el Monumento a la Bandera.

La marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora quedó firme para el lunes 9 de marzo en Rosario. Dicho día, el movimiento feminista se congregará en Moreno y Santa Fe a las 17, para luego movilizarse hasta el Monumento Nacional a la Bandera por calle San Lorenzo.

El gremio de los trabajadores nucleados en la Apur continúa además sesionando en el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), donde se analiza la situación salarial de los trabajadores de las universidades nacionales.

"En ese marco, y ante la falta de respuestas del gobierno nacional al reclamo de convocatoria a paritarias y de recomposición salarial, el Consejo Directivo de Fatun resolvió ampliar el plan de lucha con la convocatoria a paros de 24 horas en distintas fechas", adelantaron desde el sindicato universitario.

Cuándo serán los paros en la UNR

Desde Apur adelantaron que las medidas de fuerza están diagramadas para los siguientes días:

Lunes 16 de marzo

Martes 31 de marzo

Miércoles 8 de abril

Viernes 17 de abril

Jueves 23 de abril

Tras esas medidas de fuerza evalúan profundizar el plan de lucha, que será analizado en el Congreso Federativo de Fatun el 28 y 29 de abril en Villa Giardino, Córdoba. "En ese encuentro se evaluará la continuidad de las acciones gremiales en defensa del salario y de los derechos laborales del sector", anticiparon.