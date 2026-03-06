La Capital | Zoom | Evangelina Anderson

Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos: filtran una foto tras el descargo del influencer

Luego de que la modelo negara la situación en reiteradas oportunidades, Ian Lucas rompió el silencio en redes sociales y Yanina Latorre mostró una imagen comprometedora

6 de marzo 2026 · 10:47hs
Yanina Latorre reveló una foto de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Yanina Latorre reveló una foto de Ian Lucas y Evangelina Anderson

El influencer Ian Lucas y la modelo Evangelina Anderson se encuentran en el centro de la atención mediática. Aunque la modelo se encargó de negar repetidas veces el romance con el joven, en las últimas horas se dio a conocer una foto comprometedora de ambos, mientras que Ian Lucas compartió un descargo en sus redes sociales.

Cabe recordar que, tras su separación de Demichelis, Evangelina fue relacionada con su compañero de "MasterChef Celebrity". Si bien varios de sus compañeros del reality aseguraban que entre ellos había algo más que una amistad, la modelo se encargó de desmentir los rumores. De hecho, había afirmado: “Nosotros somos compañeros y funcionales al show”.

Por otro lado, el influencer no negaba del todo el romance. Cuando fue consultado por las declaraciones de Anderson, el youtuber se mostró decepcionado por los dichos de su compañera y aseguró que el vínculo entre ellos no fue solo un “shippeo” para las cámaras.

Aunque con el paso del tiempo los rumores se habían calmado, ahora se suma un nuevo capítulo a este escándalo mediático. Luego de que la modelo volviera a negar el romance, Ian Lucas volvió a publicar un descargo en sus redes sociales. “En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente, lástima ver cómo esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad, sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”, compartió el joven de 26 años.

Paralelamente, la periodista Yanina Latorre compartió una foto de la pareja besándose.

>> Leer más: Evangelina Anderson habló de Maxi Kilates y Ian Lucas afirmó: "Pasan cosas atrás"

Qué dijo Evangelina Anderson

El escándalo resurgió cuando en una entrevista para el programa "Cortá por Lozano", la modelo fue consultada una vez más por el supuesto romance con Ian Lucas. En la emisión en vivo, la panelista Juariu le contó a la modelo que el influencer la había dejado de seguir en Instagram. Fue en ese momento cuando Anderson dijo: “Me parece infantil que me deje de seguir. Yo nunca lo voy a dejar de seguir”.

Cuando le preguntaron por qué creía que había tomado esa decisión Ian Lucas, Evangelina respondió: “Y... habría que preguntarle a él”.

“El programa lo grabamos y yo no supe más nada de él después. No nos volvimos a ver, éramos compañeros. A la única que seguí viendo fue a Marixa”, sumó la modelo negando una vez más que exista o haya existido un vínculo sentimental entre ambos.

La respuesta de Ian Lucas

Ante los dichos de la modelo, Ian Lucas compartió un fuerte descargo en sus redes sociales. “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo”.

En ese sentido, el influencer aseguró que eligió guardar silencio durante un tiempo, pero decidió hablar “frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona”.

“En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente, es una lástima ver cómo esa persona lo desmerece y lo desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad, sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”, sostuvo.

Finalmente, concluyó: “Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real”.

image
image

>> Leer más: La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

La foto de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Horas más tarde, en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), la periodista Yanina Latorre reveló una imagen y dio detalles sobre el supuesto romance.

“Acá se sintió boludeado el pibe. Ella dice: ‘Para mí está dolido, se enamoró’, pero la historia es otra”, comenzó diciendo.

Luego aseguró que el vínculo entre ambos habría comenzado una noche en un boliche. Con el tiempo, según relató, iniciaron una relación más cercana en la que Ian Lucas incluso llegó a conocer a los hijos de la modelo. “Él siempre tuvo en claro que no era una novia, pero en un momento ella le pide exclusividad. Muy celosa”, afirmó Latorre.

De acuerdo a su versión, ambos habrían acordado no hacer público el vínculo, aunque compartían mucho tiempo juntos. “Llegaron a dormir juntos, ella iba siempre a la casa y tenía un montón de cosas ahí. Lo sabía todo MasterChef. Ellos chapaban en público en las grabaciones”, agregó.

En ese momento, en el programa repasaron el descargo de Ian Lucas y fue entonces cuando Yanina Latorre mostró una foto comprometedora entre ambos. En la imagen, según contó, se los ve besándose.

image
Noticias relacionadas
La película india la rompe en Netflix y es número 1 en 26 países

El nuevo thriller de menos de dos horas que arrasa en Netflix

Britney Spears, otra vez envuelta en la polémica

Britney en problemas: fue detenida por conducir en estado de ebriedad

Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

Ricky Martin agotó la preventa de entradas en Rosario: precios y ubicaciones para su show

Alejandro Sanz hizo su primera parada en Argentina en el Autódromo de Rosario 

Alejandro Sanz conquistó a Rosario en una noche de hits, invitados y sorpresas

Ver comentarios

Las más leídas

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Lo último

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newells: La historia del club está en juego

La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newell's: "La historia del club está en juego"

La Justicia decretó la quiebra de Garbarino: cuál fue la causa y por qué no pudo evitar la crisis

La Justicia decretó la quiebra de Garbarino: cuál fue la causa y por qué no pudo evitar la crisis

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

El Colegio de Farmacéuticos confirmó que arribaron vacunas para el sector privado. ¿Cuál es el precio? El 10 de marzo empieza la campaña gratuita

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas
Policiales

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Ovación
Ojo, Colapinto: el argentino sufrió dentro y fuera de la pista en el inicio del GP de Australia
Ovación

Ojo, Colapinto: el argentino sufrió dentro y fuera de la pista en el inicio del GP de Australia

Ojo, Colapinto: el argentino sufrió dentro y fuera de la pista en el inicio del GP de Australia

Ojo, Colapinto: el argentino sufrió dentro y fuera de la pista en el inicio del GP de Australia

Newells: tras ir en la búsqueda de un volante ofensivo, ¿tiene que ir por un arquero?

Newell's: tras ir en la búsqueda de un volante ofensivo, ¿tiene que ir por un arquero?

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Policiales
Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

La Ciudad
Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario
La Ciudad

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
La ciudad

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores
Policiales

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?
La Región

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal