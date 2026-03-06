Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos: filtran una foto tras el descargo del influencer

Luego de que la modelo negara la situación en reiteradas oportunidades, Ian Lucas rompió el silencio en redes sociales y Yanina Latorre mostró una imagen comprometedora

El influencer Ian Lucas y la modelo Evangelina Anderson se encuentran en el centro de la atención mediática . Aunque la modelo se encargó de negar repetidas veces el romance con el joven, en las últimas horas se dio a conocer una foto comprometedora de ambos, mientras que Ian Lucas compartió un descargo en sus redes sociales.

Cabe recordar que, tras su separación de Demichelis, Evangelina fue relacionada con su compañero de "MasterChef Celebrity" . Si bien varios de sus compañeros del reality aseguraban que entre ellos había algo más que una amistad, la modelo se encargó de desmentir los rumores . De hecho, había afirmado: “Nosotros somos compañeros y funcionales al show”.

Por otro lado, el influencer no negaba del todo el romance . Cuando fue consultado por las declaraciones de Anderson, el youtuber se mostró decepcionado por los dichos de su compañera y aseguró que el vínculo entre ellos no fue solo un “ shippeo ” para las cámaras.

Aunque con el paso del tiempo los rumores se habían calmado, ahora se suma un nuevo capítulo a este escándalo mediático . Luego de que la modelo volviera a negar el romance, Ian Lucas volvió a publicar un descargo en sus redes sociales. “En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente, lástima ver cómo esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad, sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”, compartió el joven de 26 años.

Paralelamente, la periodista Yanina Latorre compartió una foto de la pareja besándose.

Qué dijo Evangelina Anderson

El escándalo resurgió cuando en una entrevista para el programa "Cortá por Lozano", la modelo fue consultada una vez más por el supuesto romance con Ian Lucas. En la emisión en vivo, la panelista Juariu le contó a la modelo que el influencer la había dejado de seguir en Instagram. Fue en ese momento cuando Anderson dijo: “Me parece infantil que me deje de seguir. Yo nunca lo voy a dejar de seguir”.

Cuando le preguntaron por qué creía que había tomado esa decisión Ian Lucas, Evangelina respondió: “Y... habría que preguntarle a él”.

“El programa lo grabamos y yo no supe más nada de él después. No nos volvimos a ver, éramos compañeros. A la única que seguí viendo fue a Marixa”, sumó la modelo negando una vez más que exista o haya existido un vínculo sentimental entre ambos.

La respuesta de Ian Lucas

Ante los dichos de la modelo, Ian Lucas compartió un fuerte descargo en sus redes sociales. “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo”.

En ese sentido, el influencer aseguró que eligió guardar silencio durante un tiempo, pero decidió hablar “frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona”.

“En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente, es una lástima ver cómo esa persona lo desmerece y lo desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad, sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”, sostuvo.

Finalmente, concluyó: “Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real”.

La foto de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Horas más tarde, en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), la periodista Yanina Latorre reveló una imagen y dio detalles sobre el supuesto romance.

“Acá se sintió boludeado el pibe. Ella dice: ‘Para mí está dolido, se enamoró’, pero la historia es otra”, comenzó diciendo.

Luego aseguró que el vínculo entre ambos habría comenzado una noche en un boliche. Con el tiempo, según relató, iniciaron una relación más cercana en la que Ian Lucas incluso llegó a conocer a los hijos de la modelo. “Él siempre tuvo en claro que no era una novia, pero en un momento ella le pide exclusividad. Muy celosa”, afirmó Latorre.

De acuerdo a su versión, ambos habrían acordado no hacer público el vínculo, aunque compartían mucho tiempo juntos. “Llegaron a dormir juntos, ella iba siempre a la casa y tenía un montón de cosas ahí. Lo sabía todo MasterChef. Ellos chapaban en público en las grabaciones”, agregó.

En ese momento, en el programa repasaron el descargo de Ian Lucas y fue entonces cuando Yanina Latorre mostró una foto comprometedora entre ambos. En la imagen, según contó, se los ve besándose.