Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

El Colegio de Farmacéuticos confirmó que arribaron vacunas para el sector privado. ¿Cuál es el precio? El 10 de marzo empieza la campaña gratuita

Las vacunas antigripales llegaron este viernes a la mañana a las farmacias de Rosario. Estas primeras dosis están destinadas a quienes se vacunan en forma particular . La campaña oficial de vacunación gratuita , que incluye a afiliados de Iapos y Pami se iniciará el próximo 10 de marzo . Así lo confirmaron a La Capital desde el Colegio de Farmacéuticos.

Este año, el movimiento para vacunar a la población más proclive a tener complicaciones por gripe se inició mucho antes que el año pasado en la Agentina. ¿El motivo? El brote de gripe A subclado K que atravesaron Europa, Estados Unidos y otras regiones del hemisferio en los meses de otoño invierno (nuestro verano). Popularmente se denominó Súper Gripe.

Las vacunas que están disponibles desde este viernes en la ciudad para el sector privado son las Influvac , una vacuna cuadrivalente inactivada que cumple con las recomendaciones de la OMS para la temporada 2025/2026 y que protege contra dos cepas A y dos cepas B de la influenza.

¿Qué es la gripe?

La gripe es una enfermedad contagiosa, frecuente, que puede ser severa y provocar la muerte, especialmente en personas vulnerables. Por eso, la campaña gratuita y obligatoria está destinada a mayores de 65 años, menores de 6 meses a dos años de edad, personas con enfermedades crónicas, (cardíacas, respiratorias, renales, con inmunosupresión, cáncer, trasplante, obesidad, diabetes) y embarazadas.

Entre los síntomas más comunes se encuentran: fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares y una sensación profunda de cansancio. Incluso la fiebre puede reaparecer. La falta de apetito también es habitual en estos casos. La gripe puede empeorar el asma, los problemas respiratorios y otras enfermedades y afecciones crónicas. A veces afecta en forma severa a quien no tiene antecedentes de problemas de salud. Cuando el cuadro empeora puede provocar complicaciones respiratorias, cardiológicas o neurológicas.

antigripal.jpg

¿Cuánto cuesta la vacuna?

En las farmacias, y de manera privada pueden vacunarse las personas que tengan recomendación médica pero por alguna razón no se vacunen en el sector público. Al contar con indicación profesional en general tienen un descuento de su obra social o prepaga.

Leonardo Jurado, del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, dijo a este diario que las vacunas que arribaron este viernes tienen un costo particular de 65 mil pesos, y agregó: "Las obras sociales y las prepagas cubren un porcentaje y si hay una enfermedad prevalente o se trata de personas de más de 65 años la cobertura es mayor. Les recomiendo que consulten con su prestador habitual".

El farmacéutico comentó que este año "el registro de las aplicación de las vacunas antigripales será en forma digital: contamos con un sistema que se comunica en forma permanente con el registro provincial y entonces quien se vacuna en la farmacia queda anotado en el sistema, esto permite un seguimiento nominal y una trazabilidad, que es muy importante".

resfrio gripe

Iapos, Pami y otros

En las farmacias de la ciudad se vacuna a afiliados a Pami y Iapos (quienes también puede inocularse en efectores públicos). Las correspondientes a Iapos están ingresando y distribuyéndose, dijo Jurado, y comenzarán a aplicarse a partir del martes 10 de marzo. Las de Pami deberán esperar un poco más. Peo habrá información en los próximos días.

"Les recordamos que los menores de 65 años, tanto de Pami como Iapos, necesitan receta. Los mayores de 65 años no", detalló el profesional.

Los afiliados a Iapos deben solicitar turno en su farmacia de cercanía o hacerlo desde la aplicación (app) "donde les dan un OK y les indican fecha y hora de cuando estará su dosis en farmacia".

La campaña gratuita

Se anunció que Santa Fe iniciará la campaña oficial el 10 de marzo. De esta manera se suma a la estrategia de aplicación establecida en el Calendario Nacional de Inmunizaciones. Esta vacuna es clave para disminuir las hospitalizaciones, secuelas y muertes que ocasiona la infección en las poblaciones con mayor vulnerabilidad.

La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, confirmó el inicio de la estrategia y explicó que “las dosis son provistas por el gobierno nacional y ya fueron distribuidas en Santa Fe, con las indicaciones correspondientes a los equipos de salud”. En ese sentido remarcó la importancia de la aplicación temprana: “Es fundamental poder vacunar durante el mes de marzo para que, cuando llegue el invierno, las personas que integran los grupos de riesgo ya estén inmunizadas".

Detalló que las dosis estarán disponibles tanto en efectores públicos como en farmacias, para afiliados de Iapos y Pami. “Al igual que el año pasado, a través de un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos facilitamos la descentralización de la estrategia de vacunación. A partir de la interoperabilidad entre el sistema informático del Colegio y nuestro Sistema Sicap, cada dosis aplicada en farmacias se registra de manera nominal en la base provincial. Esto nos permite contar con información integrada, fortalecer la trazabilidad de las vacunas y evaluar de manera permanente el avance de la campaña en todo el territorio”, remarcó.

virus chicos fiebre tos

Población objetivo y factores de riesgo

En la provincia de Santa Fe, el universo de personas comprendidas en los grupos priorizados alcanza a 810.000 santafesinos. La población que debe recibir la dosis incluye a:

► Personal de salud.

► Embarazadas: en cada embarazo y en cualquier trimestre. En cada embarazo se debe recibir la vacuna antigripal y contra el Covid-19 en cualquier trimestre, la vacuna triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36 semanas de gestación.

► Puérperas: hasta el egreso de la maternidad _máximo 10 días_, si no tuvo oportunidad de recibir la vacuna durante el embarazo.

► Entre los 6 meses a 24 meses de edad: esquema de dos dosis, si no recibió la vacuna anteriormente.

► Entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes entre las que se encuentran: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

► 65 años y mayores.

► Personal estratégico, cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales (fuerzas de seguridad del Estado, por ejemplo).