Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

En esta ocasión, los colectivos feministas decidieron que sería mejor movilizarse día hábil, sobre todo por la frecuencia del transporte

6 de marzo 2026 · 10:49hs
Las mujeres volverán a salir en la calle en Rosario por el 8M

Las mujeres volverán a salir en la calle en Rosario por el 8M, pero la movilización será ele lunes 9 de marzo

Una vez más, Rosario sale a la calle en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, efeméride que toma lugar cada 8 de marzo, conocido como 8M en pancartas, pintadas, flyers y publicaciones en redes sociales. No obstante, este 2026 se decidió que la icónica marcha de mujeres y disidencias que termina en el Monumento a la Bandera tenga lugar el lunes 9 de marzo. ¿Por qué? Por cuestiones organizativas, y, sobre todo, logísticas en cuanto a la poca frecuencia del transporte público durante el fin de semana, y especialmente los domingos.

También en Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país se convocó para el lunes 9 de marzo, y no para el domingo 8, como es costumbre. A nivel nacional, uno de los lemas principales de la movilización es el rechazo a la reforma laboral.

De esta manera, se espera que este lunes termine con una foto de la fuerza del movimiento feminista en todo el país. En Rosario, la Asamblea Feminista convocó a una concentración en Plaza San Martín a las 17, para luego marchar hacia el Monumento a la Bandera.

Por qué se marcha el lunes 9 y no el domingo 8

En particular, la decisión de cambiar del día la movilización del 8 de marzo -que este este 2026 cae domingo-, al día siguiente, lunes 9 de marzo, fue tomada en asamblea entre diferentes organizaciones que pertenecen al colectivo feminista. Uno de los argumentos principales fue la baja frecuencia de colectivos los fines de semana.

"Los domingos, las compañeras que van a la marcha y son de barrios alejados no pueden volver a sus casas porque casi no hay colectivos. La frecuencia es muy muy mala en los días no laborables", explicó una de las organizadoras de la convocatoria en conversación con La Capital, y agregó, sobre el tenor de la decisión: "Lo definimos en asamblea".

Además, consultada sobre si la convocatoria de Rosario busca plegarse a la marcha en Ciudad de Buenos Aires -que también tomará lugar para el 9 de marzo-, la participante de ela Asamblea Feminista respondió: "La decisión de Rosario fue anterior a la decisión de CABA. Pero creo que es muy bueno que sean el mismo día. Una imagen de fuerza".

Recorrido de la marcha del 8M

Entonces, la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora quedó firme para el lunes 9 de marzo en Rosario. Dicho días, el movimiento feminista se congregará en Plaza San Martín a las 17, para luego movilizarse hasta el Monumento Nacional a la Bandera por calle San Lorenzo.

El recorrido será por las siguientes calles: Moreno- San Lorenzo- Laprida- Córdoba, hasta llegar al Parque a la Bandera. Una vez allí, habrá lectura de un documento en conjunto y acto de cierre. De forma paralela, también habrá una feria con emprendimientos de distintos tipos.

Por Florencia O’Keeffe

