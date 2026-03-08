Más de 1.200 familias santafesinas resguardan sus viviendas con el programa Protege tu Casa

La iniciativa permite que protejan legalmente su hogar mediante un trámite gratuito que se realiza en el Registro de la Propiedad

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Ya son 1.232 familias santafesinas las que resguardan sus viviendas frente a posibles adversidades económicas con el programa Protege tu Casa . La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y tiene como objetivo acercar a la ciudadanía una herramienta jurídica que protege el hogar familiar ante posibles deudas posteriores a su inscripción.

Según comunicaron desde la provincia, del total de escrituras otorgadas, 640 corresponden al departamento Rosario , 350 a La Capital, 103 a Castellanos, 75 a General Obligado y 64 a General López, siendo estos los departamentos donde más se han concentrado los trámites.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó el crecimiento del programa y el acercamiento del Registro de la Propiedad, por parte de la ciudadanía.

“Creamos este programa para que el Registro de la Propiedad sea también un punto de encuentro con la ciudadanía. El objetivo es que cada vez más santafesinos puedan proteger su hogar de manera simple y gratuita ”, señaló el funcionario.

Protege tu casa

Este programa surge desde el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales, con el objetivo de acercar el Registro de la Propiedad a la comunidad, brindando asesoramiento y facilitando el acceso al trámite. Concretado el trámite, la vivienda afectada no puede ser ejecutada por deudas posteriores a su afectación, salvo los casos de excepción.

La herramienta permite afectar la vivienda como protección del hogar familiar -figura conocida anteriormente como Bien de Familia-, lo que impide que el inmueble pueda ser ejecutado por deudas contraídas con posterioridad a su inscripción, salvo algunas excepciones previstas por la ley.

Desde el gobierno provincial remarcaron que se trata de un trámite completamente gratuito, que en el ámbito privado puede tener costos significativos, y que se puede realizar en las sedes del Registro General de la Propiedad en distintas ciudades de la provincia.