Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

La causa penal sobre grooming en Helvecia despertó la sospecha sobre una red de distribución de videos con connotaciones sexuales a través de internet

6 de marzo 2026 · 09:17hs
La PDI allanó un supermercado chino por la viralización del material en TikTok.

La PDI allanó un supermercado chino por la viralización del material en TikTok.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe confirmó este jueves que las denuncias penales vinculadas a videos de niños, niñas y adolescentes de Helvecia en TikTok son un tema prioritario en la agenda. Según fuentes oficiales, ya hay 30 posibles víctimas identificadas en la causa sobre grooming y corrupción de menores que involucra a un supermercado chino.

La Justicia provincial ordenó el allanamiento del negocio ubicado en el departamento Garay bajo la sospecha de que allí se hicieron filmaciones de niños, niñas y adolescentes que tienen entre 8 y 17 años. El material con connotación sexual fue detectado en redes sociales y encendió la preocupación de sus familias por comentarios obscenos.

En total, las autoridades recibieron 14 denuncias sobre la viralización de videos e imágenes en TikTok. La fiscal Rosario Haeffeli abordó el caso junto a la Oficina de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Policía de Investigaciones (PDI).

Filmaciones de un supermercado chino en TikTok

Según explicaron las autoridades, los videos se grabaron en un supermercado de Helvecia, perteneciente a una mujer china de 52 años y a su pareja de 52. Las publicaciones posteriores saltaron a la vista por comentarios con connotaciones sexuales de distintas cuentas y en varios idiomas.

La jefa del Área de Investigación sobre Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI en Santa Fe, Brenda Fernández, detalló que la investigación fue remitida recientemente al área especializada de Helvecia. Así comenzó a avanzar el trabajo para analizar las primeras declaraciones de las madres de algunas víctimas.

>> Leer más: Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

“Las denunciantes señalaron que una mujer mayor de edad, de nacionalidad china, invitaba a menores a participar en videos que luego eran publicados en su cuenta personal de TikTok", comentó la funcionaria. Luego añadió: "Lo que llamó la atención fue la presencia de comentarios de tinte sexual en distintos idiomas realizados por usuarios de la plataforma”.

Fernández señaló que, hasta el momento, se secuestraron dos teléfonos celulares que están siendo sometidos a peritajes informáticos. “Tenemos identificadas más de 30 posibles víctimas, de entre 8 y 17 años. Por ahora no hay personas detenidas porque se trata de una investigación muy reciente y todavía se están analizando los dispositivos incautados”, remarcó.

Respecto del tiempo durante el cual los videos habrían estado circulando en internet, la investigadora señaló que aún no existe una determinación precisa. Todavía faltan los resultados de pericias digitales.

Recomendaciones ante posibles casos de grooming

Durante la conferencia de prensa, la comisaria supervisora de la PDI, Zulma Rapela, brindó una serie de consejos para prevenir situaciones de grooming y proteger a niños, niñas y adolescentes en el uso de redes sociales. “La primera recomendación es mantenerse informados. Tanto los chicos como los adultos deben conocer los riesgos que existen en internet para poder detectarlos a tiempo”, señaló.

La funcionaria remarcó la importancia de las herramientas de seguridad que ofrecen las aplicaciones y, sobre todo, de dialogar con los menores sobre los riesgos del entorno digital. "Es fundamental enseñarles a los chicos qué es el grooming, cómo funciona y cuáles son las señales de alerta. Si reciben un mensaje extraño o detectan un perfil sospechoso, deben tener la confianza de contárselo a un adulto”, afirmó.

Rapela también advirtió que es riesgoso publicar información personal en redes sociales. “Muchas veces se comparten datos que parecen inofensivos, como la escuela a la que asisten, el club o sus actividades. Pero esa información puede ser utilizada por delincuentes para realizar ingeniería social y acercarse a los menores”, sostuvo.

Por último, subrayó la importancia de realizar la denuncia de manera inmediata ante cualquier sospecha. “Cuando se trata de delitos que involucran tecnología, es fundamental actuar rápido para preservar la evidencia digital y permitir que los investigadores puedan trabajar sobre los dispositivos y las plataformas”, concluyó.

