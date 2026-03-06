La Capital | Economía | Vaca Muerta

Gustavo Puccini en Vaca Muerta: "Apuntamos a duplicar el número de empresas santafesinas en la región"

El ministro de Desarrollo Productivo dijo que el desarrollo de los hidrocarburos en Neuquén representa una "ventana de oportunidad" para el país y para Santa Fe

Gonzalo Santamaría

6 de marzo 2026 · 14:30hs
Vaca Muerta. Gustavo Puccini (izquierda)

En el marco de la visita institucional del gobierno provincial al corazón de Vaca Muerta, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la importancia de la articulación público-privada para potenciar el crecimiento de las empresas santafesinas en el sector energético. Tras recorrer los yacimientos de Loma Campana junto a representantes de la Mesa de Gas, Minería y Petróleo, el ministro subrayó que el desarrollo de los hidrocarburos en Neuquén representa una "ventana de oportunidad" histórica para el país y para Santa Fe.

En diálogo con la prensa desde el complejo neuquino de Loma Campana, Puccini calificó la visita como un "hito institucional" para la provincia, resaltando el trabajo conjunto con el Gobierno de Neuquén e YPF. "Una cosa es leerlo y otra es venir aquí a ver las capacidades que se están desarrollando. Lo que están invirtiendo ahora en petróleo y lo que se viene en gas hacia 2030 permitirá que al país ingresen tantas divisas como hoy ingresan a través del agro", afirmó.

Cerca de 350 empresas de Santa Fe ya forman parte del clúster que provee servicios a Vaca Muerta. Sin embargo, el objetivo del Ministerio es duplicar esa cifra en el corto plazo. Según Puccini, la oportunidad no es solo para la industria metalmecánica pesada —que ya tiene experiencia por su vínculo con el agro—, sino también para sectores como la alimentación, textiles, logística y transporte.

Aporte de Santa Fe a Neuquén

"Santa Fe vino a aportar logística, industria y talento", señaló el ministro. A cambio, dijo que la provincia ofrece su ecosistema de conocimiento: más de 14 universidades, 28 polos tecnológicos vinculados a la producción y 55 parques industriales que pueden asistir a los desafíos de infraestructura que enfrenta Neuquén para su crecimiento.

El ministro destacó la firma de convenios de colaboración que buscan sortear las barreras de las leyes de "compre local" de Neuquén, permitiendo que las inversiones santafesinas se asocien con actores locales en un esquema de "ganar-ganar". "Ya hay empresas instaladas con sus propios empleados aquí. Queremos que Santa Fe sea un socio estratégico de todo este desarrollo que necesita más viviendas, más servicios y más industria. Y para eso todas las industrias y pymes de Santa Fe tienen un partido que jugar", afirmó.

Esta mañana el ministro Puccini destacó en su cuenta de X que con este viaje "Santa Fe impulsa la vinculación empresarial para ampliar su participación en Vaca Muerta", mediante "rondas de vinculación para integrar más empresas al desarrollo energético de Vaca Muerta y fortalecer la participación de la industria santafesina en la cadena de valor del petróleo y el gas"

"En esta instancia participaron 20 empresas santafesinas, que llegaron para generar espacios de vinculación con firmas de Neuquén a través de rondas de negocios", contó el funcionario.

Acuerdo de colaboración

Este jueves la provincia firmó con Neuquén un acuerdo de colaboración productiva. Puertos, ingenieros, créditos y adhesión al Rigi fueron algunas de las cartas que llevó el gobierno santafesino a la provincia del sur, en una rúbrica que firmaron los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y su par neuquino Rolando Figueroa.

“Desde 2019 veíamos que teníamos que formar una mesa de petróleo, gas y minería para seguir apostando a este país y darle servicios a esta provincia por donde el futuro va a pasar”, dijo Pullaro al presentar las bondades de Santa Fe para Neuquén.

A pesar de los casi 1.200 kilómetros de distancia, Santa Fe busca acercarse a la meca de la energía no convencional en la Argentina: Vaca Muerta. El yacimiento petrolífero es la segunda mayor reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial.

"Ayer también me llevé de parte del ministro de Producción y Economía el interés que tiene esta provincia en desarrollar la agricultura y la ganadería. Y allí Santa Fe tiene también mucho por aportar", agregó Puccini.

