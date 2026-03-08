La Capital | La Ciudad | Mujeres

La agenda completa de Marzo de Mujeres en Rosario: marcha, murales y mucho más

Este 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer. El itinerario completo con actividades para todos los gustos y edades

8 de marzo 2026 · 10:34hs
Marzo de mujeres

Marzo de mujeres, la agenda completa con actividades para todos los gustos

Se acerca el Día Internacional de la Mujer y Rosario prepara una agenda completa para todo el mes de marzo, que comenzaron este viernes 6 de marzo pero que se mantendrán hasta mediados de mes.

Habrá actividades para todos los gustos, que incluyen murales, encuentros, la marcha de este lunes y la entrega del Premio Juana Manso en la Biblioteca Argentina.

La Asamblea Feminista convocó a una concentración en Plaza San Martín para este lunes 9 de marzo, a las 17, para luego marchar hacia el Monumento a la Bandera, en una movilización que promete ser numerosa. En esta ocasión, al caer el 8 de marzo un domingo, los colectivos feministas decidieron que sería mejor manifestarse día hábil, sobre todo por la frecuencia del transporte.

Programación Marzo de mujeres

Lunes 9, 17:00 / Concentración y marcha por el 8M

El movimiento feminista se congregará en Plaza San Martín a las 17, para luego movilizarse hasta el Monumento Nacional a la Bandera por calle San Lorenzo.

Martes 10, 9:00 / CMD Noroeste (Provincias Unidas 150 bis)

Encuentro de la Mesa Consultiva, Ejecutiva y Participativa en Violencias por motivo de Género y presentación de los Equipos Interdisciplinarios de Atención en Violencia de Género (EVG)

Jueves 12, 17:30 / Club deportivo y social Lux (Pascual Rosas 403)

Mural por el 8M. Creación de un mural junto al Club Social Lux en el marco del Día Internacional de las mujeres, producto de una serie de encuentros de sensibilización en temáticas vinculadas a género, igualdad y promoción de derechos.

Viernes 13, 17:30 / Biblioteca Argentina (Pje. Álvarez 1550)

27° edición de la entrega de los Premios Juana Manso (Ord. Nº 6798) a las producciones en medios de comunicación que promueven los derechos de las mujeres, lesbianas y travesti/trans.

Jueves 19, 17:00 / Explanada del Museo Castagnino (Pellegrini 2202)

Festival Mueva. Segunda edición. Programa en vivo 'Noticias de ayer' con Natalí Incaminato, La Barbie científica y Danila Suárez Tomé. Set de DJs en vinilos: Andrea G. y Iva Rough. Artistas musicales: Chula y Mundialmente Famosas. Feria y espacios de recreación. Actividad libre y gratuita. En caso de lluvia se suspende y se realiza el 26/03.

