Netflix confirmó que se filmará una tercera temporada de "Envidiosa": toda la data

Fue en ese momento cuando uno de ellos le preguntó si existían “posibilidades de una tercera y cuarta temporada”. A lo que ella respondió: “Creo que mañana [miércoles] se anunciará si la segunda es la última o si habrá tres, cuatro, cinco o hasta doce”. Pero desde aquel momento no había habido más novedades sobre la continuación de “Envidiosa” en Netflix.

La confirmación de Netflix

Este jueves al mediodía, finalmente, Netflix confirmó que habrá tercera parte para "Envidiosa".

"Después de tantos disgustos teníamos que darle un razón para festejar. Vuelve Vicky porque todavía la psicóloga no le dio el alta", fue el guiño con el que la plataforma de streaming más popular confirmó que habrá tercer entrega. "La temporada 3 de Envidiosa se empieza a grabar muy pronto", precisaron en las cuentas oficiales en redes.

Y, por supuesto, llovieron los likes y comentarios de fans celebrando y abriendo caminos de cómo puede continuar esta particular historia. Aunque todavía no hay ninguna confirmación sobre la trama.

El éxito de "Envidiosa"

"Envidiosa", serie protagonizada por Griselda Siciliani, se ubicó entre las producciones más vistas de Netflix en Argentina y en otros países de la región. Fue tal su exitoso comienzo que se metió en el Top 10 global para series de habla no inglesa de la plataforma. De la misma manera, las redes sociales hicieron eco con debates y cuestionamientos que plantean los dramáticos desamores de la serie.

La obsesión de Vicky (Griselda Siciliani) por formar casarse y formar una familia tendrá nuevos capítulos que pondrán a prueba a la mujer que atraviesa una crisis al cumplir 40 años. Durante esta segunda temporada, la protagonista deberá analizar su destino entre dos caminos: casarse y construir un proyecto de vida con Dani, el novio de toda su vida, o dejarse llevar por la posibilidad de una relación con Matías, su más reciente vínculo.

Mientras debate sus sueños a futuro, Vicky cuestiona la vida que siempre buscó y se asusta por el deseo que despierta un nuevo amor. Por eso, se ve más desbordada que nunca y empieza a oscilar entre ambos mundos, incapaz de renunciar a ninguno. No obstante, deberá tomar una decisión y hacerse cargo de su destino.

El elenco y dirección de “Envidiosa”

Los personajes principales de la serie son interpretados por reconocidos actores que se suman a la labor de Siciliani.

Entre ellos se destacan: Esteban Lamothe (Matías), Martín Garabal (Daniel), Benjamín Vicuña (Nicolás), Pilar Gamboa (Carolina), Violeta Urtizberea (Lucila), Marina Bellati (Débora), Bárbara Lombardo (Melina), Débora Nishimoto (Mei), Lorena Vega (Fernanda) y Susana Pampín (Teresa).

Escrita por la guionista Carolina Aguirre y dirigida por Gabriel Medina, esta serie contó con la producción artística de Adrián Suar, quien fue pareja de Siciliani.

Tráiler oficial de la segunda temporada de “Envidiosa”

Quién sirvió de inspiración para “Envidiosa”

Muchos usuarios de redes sociales se pusieron en modo detective y comenzaron a atar cabos. Afloraron entonces todo tipo de teorías, pero la más popular explica que el personaje de Vicky, la envidiosa, estaría inspirado en una ex amiga de la guionista, Carolina Aguirre, que se convirtió en una influencer con una importante comunidad de seguidores.

En el marco del debut de la serie, se hicieron virales una serie de Tiktoks que explican este “chisme”. En ese sentido, la teoría más replicada en redes dice que “Envidiosa” está basada en Lucía Numer, una maquilladora devenida en influencer, cuyo contenido consiste en tips y consejos para conseguir citas de manera rápida y efectiva. Además, escribió un libro “guía” sobre este mismo tema, llamado “Adiós Cachorra”.

En los videos que se hicieron tendencia, una joven que consumía el contenido de Lucía Numer y hasta leyó su libro, explica la teoría: "Ella (Numer) ahí vio la veta comercial (con este tema) y saca un libro de autoayuda sobre soltería, mundo de citas, redes sociales. Con eso le va muy bien", contó.

"Ella (Numer) era muy amiga de la guionista Caro Aguirre, quien escribió la nueva serie de Netflix 'Envidiosa'. Supuestamente, ellas se pelearon porque Aguirre se puso muy de novia en el mismo momento en que ella se separó y la otra medio que la mandó a cag...", añadió la tiktoker.

Por último, la chica añadió que, si bien la guionista desmintió esta versión, quedan algunas dudas: "Caro salió a negarlo pero hay que admitir que quizás sí se basó un poco en ella y en su grupo de amigas porque, en Envidiosa, también son un grupo".

La revelación de la guionista de “Envidiosa”

Claro que los detectives de las redes sociales no pudieron quedarse con la intriga y fueron a llenarle la casilla de mensajes a Carolina Aguirre, la guionista de “Envidiosa”, para conocer la verdad.

Cuando le preguntaron por estas teorías, Aguirre escribió un extenso descargo en el que se encargó de echar por tierra las hipótesis: "Ya me cansé de repetirlo. Son fantasías y suposiciones medio tiradas de los pelos".

"Obviamente, usé anécdotas de distintas amigas, cuñadas, ex cuñadas, hermanas de cuñadas y de mí misma. Aunque yo no no sea muy parecida, sí tengo algo de loca e intensa. Todos los guionistas usamos anécdotas de conmoción pero no, no puede estar basado en nadie porque Vicky es un monstruo espectacular y yo nunca conocí a nadie así de gracioso. Ojalá hubiera tenido una amiga así de ocurrente", aseguró.

"Netflix compra biografías de Senna o de Marilyn Monroe, no de amigas nuestras. Seamos más humildes, chicas. No somos tan interesantes. Es 100 por ciento ficción", cerró Carolina Aguirre, con un toque de ironía.