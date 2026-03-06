La Capital | Política | Milei

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario pero borra a la provincia de la foto

La cuenta de la Oficina del Presidente destacó la caída en los asesinatos, aunque sin mencionar el trabajo en conjunto con la provincia y el municipio

6 de marzo 2026 · 17:53hs
La gestión de Javier Milei busca capitalizar la baja de homicidios en Rosario

La gestión de Javier Milei busca capitalizar la baja de homicidios en Rosario, en detrimento del trabajo de la provincia.

A través de la cuenta de la Oficina del Presidente, la gestión libertaria resaltó la caída de los asesinatos en el primer bimestre de 2026 y el gobierno de Javier Milei destacó especialmente la baja de los homicidios en Rosario, pero con un detalle: no menciona al gobierno provincial ni al municipal.

"El Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional en Rosario, alcanzó un resultado histórico: entre enero y febrero los homicidios bajaron un 57% respecto del mismo período de 2025. Es el primer bimestre con menos homicidios desde que existen registros oficiales", expresó la cuenta de X.

Y agregó: "Este logro se inscribe en una tendencia nacional: durante 2025 la tasa de homicidios en la Argentina descendió a 3,7 cada 100 mil habitantes, mientras que los robos simples y agravados se redujeron un 20,8% frente a 2024".

"Con el liderazgo del Presidente Javier G. Milei y la determinación de enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado y a la delincuencia con ley, orden y respaldo total a las fuerzas de seguridad, la Argentina comienza a recuperar la tranquilidad en sus calles", concluyó la publicación. El texto está acompañado por una imagen de Milei con el puño cerrado, en el Monumento a la Bandera.

El detalle es que en ningún momento se menciona que el corazón del Plan Bandera es la articulación entre las fuerzas federales y la policía provincial, que depende del gobierno de Maximiliano Pullaro.

De esta forma, la Casa Rosada pretende capitalizar la baja de los homicidios en la ciudad después de los niveles récord de violencia que se registraron en 2022 y 2023.

Trabajo conjunto por la baja de homicidios

A comienzos de febrero, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, visitó Rosario y resaltó que el Plan Bandera es resultado de “articulación, coordinación y decisión política”.

Monteoliva participó de un acto en el que Pullaro entregó a las fuerzas federales 100 camionetas cero kilómetro adaptadas para el patrullaje.

En ese evento, realizado en el parque Independencia, Monteoliva dijo que Rosario tiene hoy “tiene otro rostro” y volvió a recuperar espacios públicos, actividades culturales y deportivas, aunque admitió que “en seguridad siempre hay margen para mejorar”.

La ministra destacó además los resultados de enero en materia de seguridad provincial y afirmó que no son fruto del azar, sino de “planificación, seguimiento y trabajo cotidiano” de las fuerzas federales y provinciales.

