Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Instituciones de la Siberia y otros espacios de la UNR fueron escenarios de una toma en 2025.

A pesar del pedido de agrupaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) de garantizar mesas de examen en las próximas semanas, el sindicato de docentes mantiene la mira en una suspensión de actividades por tiempo indeterminado . "El esquema de paros sueltos con el que veníamos hasta ahora no va más" , argumentó uno de los principales representantes.

El secretario general del gremio, Federico Gayoso , se mostró sorprendido por el reclamo en la Facultad de Psicología. A través de La Red Rosario se refirió a la reunión que habían tenido la semana anterior con integrantes de organizaciones de distintos signos políticos: "En el momento, al menos por lo que expresaron, entendían la situación y estaban a disposición para dar la pelea de manera conjunta" .

" Frente a lo que está en juego, tenemos que ser solidarios con las generaciones futuras que van a estudiar en la universidad", planteó el titular de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) . Luego estimó que las próximas medidas de fuerza ya no serán de 24 o 48 horas porque el gobierno nacional quiere profundizar el ajuste a través del proyecto para modificar la ley de financiamiento aprobada el año pasado.

El referente del sindicato remarcó que el paro por tiempo indeterminado es un paso necesario porque está en juego "la supervivencia misma del sistema" de educación pública en el nivel superior. A continuación advirtió que el vaciamiento no sólo se debe a la cuestión salarial, sino también a la falta de presupuesto para garantizar cuestiones básicas en diferentes carreras.

Gayoso hizo una descripción de un problema que ya lleva varios años y sólo se viene agravando en el último tiempo. "Esto tiene que ver con el éxodo que estamos viendo de la docencia. El sueldo alcanza hasta mediados de mes. Todos los días tenemos que ver cómo un compañero o compañera renuncia a su cargo", manifestó.

Según explicó el gremialista, muchos profesores e investigadores dejan lugares a los que accedieron por concurso, donde se les garantiza mucha estabilidad. Algunas personas se van a trabajar al sector privado y otras directamente se mudan al exterior. Luego señaló: "Si esto no cambia, no sé qué tipo de profesionales vamos a tener en 30, 40 o 50 años".

Ante el reclamo de las agrupaciones para garantizar las mesas de examen, el secretario general de Coad recordó que en 1988 hubo un paro por tiempo indeterminado que duró ocho meses. "Hoy no estarían en una universidad gratuita, pública, con acceso irrestricto y becas si los compañeros que estaban entonces no hubieran salido a dar la lucha junto a docentes y no docentes", expresó.

El vaciamiento del sistema universitario de Argentina

Al margen de esa referencia, el dirigente cree que la situación todavía se puede agravar muchísimo en caso de que no mejoren el presupuesto y las condiciones salariales en la UNR. Entre otras cuestiones, expresó su preocupación por las renuncias de personas con mucha formación y experiencia. Mientras "se corta la cadena formativa dentro de las cátedras", otros profesores "tienen que apelar a la creatividad para ver cómo explican un fenómeno práctico sin recursos" en los laboratorios.

El titular del sindicato consideró que los estudiantes deben apoyar las medidas de fuerza de los docentes para preservar el acceso a la educación superior, pública y gratuita en los próximos años. Al respecto, manifestó: "Si no salimos a dar la lucha en conjunto, ese horizonte se aleja cada vez más".

Por otro lado, Gayoso se quejó del incumplimiento de la normativa referida al financiamiento universitario, ratificada en el Congreso después del rechazo del veto del presidente Javier Milei. "No contento con esto, ahora presenta un proyecto para modificar la ley que jamás cumplió y está vigente desde octubre", explicó.

El secretario general de Coad planteó que los docentes deben recibir un aumento salarial del 54 por ciento sólo para estar en las mismas condiciones de diciembre de 2023. Si prospera el cambio propuesto por el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, la recomposición se reducirá a un 12,3 por ciento en cuotas que recién se terminaría de aplicar en el cuarto trimestre del año. A partir de esa evaluación, afirmó: "El gobierno está profundizando la situacion y frente a esto, nosotros proponemos profundizar el plan de lucha".

¿Qué reclaman los estudiantes de psicología?

La discusión sobre la protesta en la UNR se agitó a partir de un comunicado de distintas agrupaciones de la Facultad de Psicología. El mensaje difundido el último domingo expresaba malestar por “materias que no se rinden, correlatividades que se traban, egresos que se postergan, familias que hacen enormes esfuerzos para sostener el estudio y estudiantes que recién ingresan y ven quebrada, desde el inicio, la idea de comunidad universitaria”.

“La toma de exámenes finales en los turnos establecidos (o sus eventuales reprogramaciones en acuerdo entre estudiantes y docentes) es imprescindible para avanzar en los acuerdos que nos sostienen", reza el texto publicado este fin de semana. La lista de organizaciones firmantes va desde Pulsión, el sector radical más cercano al rector Franco Bartolacci, hasta el Alde, pasando por La Masotta y Santiago Pampillón.

Los representantes estudiantiles ratificaron su apoyo al reclamo docente, aunque también afirmaron: "No podemos desoír los planteos que hoy hace gran parte de los estudiantes y, detrás de ellos, el esfuerzo de sus familias en la Argentina de hoy”. Así pidieron que se garanticen las mesas de examen "sin entorpecer las medidas tomadas" por los gremios, algo que parece difícil si finalmente se lanza un paro por tiempo indeterminado. De momento, la principal alternativa que baraja Coad es una extensión progresiva de los ceses de actividades: una semana en marzo, dos semanas en abril y tres semanas en mayo antes de la huelga sin plazo definido.