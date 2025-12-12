La Capital | Zoom | Lisandro Aristimuño

Lisandro Aristimuño: "La música es como el amor, no se puede morir"

El cantautor sureño vuelve a Rosario. Por primera vez en formato trío, se presentará este viernes 12, en la Sala de las Artes

12 de diciembre 2025 · 06:30hs
Lisandro Aristimuño se presenta este viernes 12 en La Sala de las Artes en formato trío

Foto: Ignacio Arnedo

Lisandro Aristimuño se presenta este viernes 12 en La Sala de las Artes en formato trío

Con más de veinte años de carrera, Lisandro Aristimuño apuesta a la novedad permanente. A lo largo de 2025, se presentó por primera vez en formato trío: acompañado por dos de sus músicos históricos, Lucas Argomedo en bajo y Martín Casado en batería, hizo una gira internacional que lo llevó por todo el país, Latinoamérica y varias ciudades europeas. En lo que será una de las últimas fechas del año, se presenta en Rosario este viernes 12, en la Sala de las Artes (Suipacha 98 Bis).

Desde su debut hace más de dos décadas con “Azules Turquesas”, el artista oriundo de Viedma lanzó toda su música a través de su sello propio “Viento Azul”, apostando a trabajar por fuera del circuito comercial y sus requisitos algorítmicos. En 2024, estrenó su octavo disco “El rostro de los acantilados”, el cual le valió su noveno Premio Gardel.

Ese extenso repertorio, en toda su diversidad, entra en el nuevo espectáculo en formato trío. Las canciones descubren nuevas formas y texturas con espacio para la improvisación, y con Aristimuño en el centro de la tríada con un despliegue de guitarras, pedales, samplers y máquinas de efectos.

De esta manera, y con un show potente que promete una sonoridad única en cada iteración, recorrieron distintos rincones de Argentina, además de Chile, Uruguay, y España, y llegaron por primera vez a Paraguay, Londres y Dublín. La fecha en la Sala de las Artes será la penúltima del año, antes de cerrar en Ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre.

Antes de su paso por Rosario, Aristimuño dialogó con La Capital y habló de la potencia del nuevo formato, de la importancia de viajar con sus canciones y de cómo la música prevalecerá

- ¿Cómo surge la idea de este formato de trío?

- Es un formato con el que nunca habíamos tocado. En realidad, lo principal fue algo sumamente económico de achicar la banda y poder seguir girando, seguir viajando y tocando. Yo soy independiente y autogestionado desde que empecé, y a veces las situaciones del país y de la cultura se ponen más difíciles y hay que achicar un poco. Surgió de ahí pero después le empezamos a lo musical del trío y a las versiones. Ahora estoy totalmente feliz con este formato, porque estamos indagando también en otras canciones. Estamos haciendo un repertorio que está buenísimo porque va pasando por muchos lugares. Mi primer disco salió hace 21 años ya entonces vamos pasando por todo el repertorio hasta el último disco. Con el trío vamos buscando las canciones con las que más podemos jugar. Entonces el repertorio quedó súper variado y estamos muy contentos la verdad. Ya llevamos una gira de 30 shows.

- ¿Qué nuevas texturas o posibilidades encontraste en tus canciones a través de este formato?

- Siempre intento mutar, siempre estoy cambiando, en los discos, en el vivo. Voy cambiando formatos e incluso salí con uno que se llamaba Set1 que era yo solo con máquinas. Así que siempre me gustó cambiar. Con el trío, siempre aclaro que no es un trío rockero. Acá en Argentina sobre todo, tenemos muy vinculado el formato trío con el power trío como Divididos. En este caso, no es así. Es un trío más tirando a la electrónica que al rock. Yo uso muchos pedales, muchas máquinas, y no estoy sólo tocando la guitarra, sino también samplers y teclados. Creo que la sonoridad del trío suena más a Radiohead, a Depeche Mode, o al disco “Dynamo” de Soda Stereo, un rock electrónico. Vamos buscando los temas que mejor queden en este formato y a veces me gusta más la versión que hacemos con el trío que la que está grabada. Me llevé una sorpresa enorme con este formato, porque todo se escucha muy claro. Al no haber tantas capas, los arreglos que yo propuse para los discos se escuchan más presentes y más directos.

Embed - Los Niños del Amanecer (En Vivo) + Sobre Flotar (Lisandro Aristimuño 2024)

- El show en vivo del trío es bastante vivo literalmente, porque tiene mucha improvisación, mucho juego. ¿Cómo sentís eso?

Sí, el vivo es muy literal y hay mucha improvisación. Yo con Martín y Lucas toco desde los primeros discos, nos conocemos mucho y al más mínimo cabezazo ya sabemos dónde ir. Todo eso aparece en el show y está buenísimo. Al principio, me daba un poco de miedo porque estoy acostumbrado a tocar con ocho integrantes en el escenario. Pero ahora siento que este formato va a tener mucha vida, incluso no sé si para un disco nuevo.

- Decías que el trío inicialmente surgió a raíz de una cuestión económica, y eso abrió la posibilidad de que incluso visites ciudades por primera vez.

Lo económico tiene que ver con poder seguir girando y llegar a muchos lugares, seguir yendo a todas las ciudades de Argentina que vamos siempre. Porque tocar, se puede tocar, pero no queríamos tocar sólo en las grandes ciudades. Esta vez pude tocar por primera vez en Londres y en Dublin, y fue un flash. Yo soy de Biedma, del sur y nunca me hubiera imaginado ni siquiera sacar un disco. Todas las cosas fueron sucediendo y de pronto estar en la ciudad donde nació U2 o en Londres. Son dos ciudades donde nacieron músicos de los que soy muy fanático. Miraba las calles y pensaba que por ahí habían pasado los Beatles. Es muy flashero eso. Estuvo muy bueno, los dos shows fueron muy hermosos. Ahí toque solo, con el formato Set1. A veces hay que cambiar los formatos porque si no es imposible con lo que cuesta todo. Por suerte, yo soy bastante todoterreno. Dependiendo del lugar, agarro tres violas, las máquinas y toco. Lo más importante para mí es poder llegar con la música, con las canciones.

- Siempre le diste importancia a girar por todo el país y no sólo por las ciudades grandes. ¿De qué manera sentís que ese movimiento constante aparece en tu música?

Wow, un montonazo. Siempre te preguntan tus influencias y en general se refieren a otros músicos. A mí como músico me influencian mucho las ciudades, la naturaleza, la gente, sus diferencias, las costumbres únicas de cada lugar. Ponele, en una ciudad se juntan todos los domingos en la plaza a tocar folklore y hacer una peña gratis para darle felicidad a la gente. Todas esas cosas las voy anotando en un cuaderno interno y cuando escribo letras las voy sacando. Esa es una de las cosas que más me motiva a hacer canciones, el hecho de haber conocido toda la Argentina gracias a la música. No sólo Argentina, toqué un montón por Latinoamérica. Este año fuimos por primera vez a Paraguay. Todo eso es un regalo y lo uso como herramienta para hacer letras sobre todo. Después, conocer otros músicos en cada lugar es alucinante. A esta altura, después de veinte años de carrera, ya tengo amigos en cada lugar. Empezás a tener familias. Eso es genial.

Embed - Vida (Set1 en Vivo) - Lisandro Aristimuño

- En esta época hipermediada, la música en vivo es un gran oasis, donde todavía ocurre algo que no ocurre en otro lado. ¿Cómo vivís eso desde el escenario?

Recién estaba leyendo sobre la IA, algo que decía que un músico de country y otro de rythm and blues estaban primeros en el chart de Billboard y estaban hechos con IA. Obviamente era bastante fatalista y hablaba de que la música está por morir. Yo entiendo todo eso, y creo que la tecnología tiene cosas muy buenas, pero esa música hecha por IA no existe en vivo. Salvo que vayas a ver hologramas, pero ya es otra cosa y no lo llamaría recital. El mundo está muy loco. Yo sigo creyendo que a la música en vivo no hay con qué darle y creo que la gente lo sabe. Soy de la vieja escuela y creo que el ser humano quiere probar cosas nuevas y hace estas pavadas pero después vuelve a su corazón. Son ratitos nada más y hay que tener paciencia.

- Además de músico, sos melómano y coleccionista de vinilos. ¿Cómo hacés para descubrir música nueva?

A mí me pasa mucho que amigos y amigas me piden recomendaciones, como si yo fuese un chef con recetas. Porque están re podridos de escuchar siempre lo mismo. Yo les paso cosas y después me lo super agradecen. Para la gente es como un regalo, porque es como abrir una ventana y te puede llegar a cambiar el día conocer algo que te guste. Eso para mí nunca va a morir. La música es como el amor, no se puede morir, porque estamos hechos para eso y lo necesitamos para vivir.

