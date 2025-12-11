La Capital | La Ciudad | subsidios

Nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos explicó cómo impactarán los cambios en Rosario. Habrá dos únicas categorías: hogares con y sin subsidio

11 de diciembre 2025 · 13:02hs
Subsidios. Habrá bonificaciones acotadas por consumo

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Subsidios. Habrá bonificaciones acotadas por consumo, migración automática del RASE y un fuerte proceso de depuración del padrón.

La Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario difundió información clave sobre el nuevo sistema de subsidios energéticos anunciado por el gobierno nacional, que elimina la segmentación N1–N2–N3 y unifica todos los regímenes vigentes, incluido el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas. El esquema comenzará a regir en los próximos meses y supone un cambio profundo en la manera en que se asignan los beneficios.

“Es fundamental que los vecinos y vecinas comprendan cómo impacta este nuevo esquema en sus facturas y quiénes pueden acceder al beneficio. Nuestro compromiso es brindar información clara, acompañar cada consulta y garantizar que la ciudadanía conozca sus derechos”, sostuvo Nadia Amalevi, jefa del organismo local.

Dos categorías: con subsidio y sin subsidio

El nuevo régimen contempla solo dos grupos de usuarios: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. La asignación dependerá del nivel de ingresos, el patrimonio y la situación socioeconómica. Recibirán subsidio quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, hoy equivalentes a $3.641.397.

Además, el gobierno revisará el padrón: las personas ya inscriptas en el RASE no deberán volver a anotarse, ya que habrá una migración automática de datos con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

La revisión del sistema anterior expuso irregularidades significativas: 2.590.000 usuarios que recibían subsidios sin cumplir requisitos, 370.000 inscriptos fallecidos y 15.518 hogares en countries o clubes de campo que figuraban como beneficiarios de bajos ingresos

Electricidad: bonificación del 50%

En los hogares que califiquen, el subsidio se aplicará sobre un consumo acotado:

300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda

150 kWh en meses templados

En enero de 2026 habrá una bonificación extraordinaria del 75%, que luego se irá reduciendo de manera progresiva hasta estabilizarse nuevamente en el 50%.

>> Leer más: Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Gas por redes: subsidio solo en meses fríos

Para el gas natural, el beneficio del 50% regirá únicamente entre abril y septiembre, mientras que en el resto del año no habrá bonificación. En enero de 2026, se aplicará un subsidio extraordinario del 25%.

Gas propano y garrafas

Las personas usuarias podrán inscribirse desde enero en www.argentina.gob.ar/subsidios, dado que este segmento no migra automáticamente.

Mientras tanto, sigue abierta la consulta pública sobre el nuevo régimen, donde cualquier persona puede expresar opiniones o presentar observaciones: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/consulta-por-subsidios-energeticos-focalizados

Dónde consultar en Rosario

La Oficina Municipal ofrece acompañamiento y asesoramiento personalizado: 0800 666 8845. También en sus oficinas de Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16.

Tras una fiesta de graduación, un grupo de chicos se juntaron a tomar algo en la zona de Santa Fe y Vera Mujica. Minutos después se produjo la violenta pelea

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

El alerta amarillo se emitió antes del mediodía.

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarillo para este jueves

La Copa Santa Fe de Ciclismo unirá a la capital provincial con Rosario mediante la autopista.

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Los rosarinos pasaron por sitios emblemáticos de la ciudad.

Cinco rosarinos corrieron 84 kilómetros en 48 horas por la ciudad "para desafiar los límites humanos"

