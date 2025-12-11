Nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos explicó cómo impactarán los cambios en Rosario. Habrá dos únicas categorías: hogares con y sin subsidio

Subsidios. Habrá bonificaciones acotadas por consumo, migración automática del RASE y un fuerte proceso de depuración del padrón.

La Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario difundió información clave sobre el nuevo sistema de subsidios energéticos anunciado por el gobierno nacional , que elimina la segmentación N1–N2–N3 y unifica todos los regímenes vigentes, incluido el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas. El esquema comenzará a regir en los próximos meses y supone un cambio profundo en la manera en que se asignan los beneficios.

“Es fundamental que los vecinos y vecinas comprendan cómo impacta este nuevo esquema en sus facturas y quiénes pueden acceder al beneficio. Nuestro compromiso es brindar información clara, acompañar cada consulta y garantizar que la ciudadanía conozca sus derechos”, sostuvo Nadia Amalevi, jefa del organismo local.

El nuevo régimen contempla solo dos grupos de usuarios: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. La asignación dependerá del nivel de ingresos, el patrimonio y la situación socioeconómica. Recibirán subsidio quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales , hoy equivalentes a $3.641.397 .

Además, el gobierno revisará el padrón: las personas ya inscriptas en el RASE no deberán volver a anotarse, ya que habrá una migración automática de datos con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

La revisión del sistema anterior expuso irregularidades significativas: 2.590.000 usuarios que recibían subsidios sin cumplir requisitos, 370.000 inscriptos fallecidos y 15.518 hogares en countries o clubes de campo que figuraban como beneficiarios de bajos ingresos

Electricidad: bonificación del 50%

En los hogares que califiquen, el subsidio se aplicará sobre un consumo acotado:

• 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda

• 150 kWh en meses templados

En enero de 2026 habrá una bonificación extraordinaria del 75%, que luego se irá reduciendo de manera progresiva hasta estabilizarse nuevamente en el 50%.

>> Leer más: Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Gas por redes: subsidio solo en meses fríos

Para el gas natural, el beneficio del 50% regirá únicamente entre abril y septiembre, mientras que en el resto del año no habrá bonificación. En enero de 2026, se aplicará un subsidio extraordinario del 25%.

Gas propano y garrafas

Las personas usuarias podrán inscribirse desde enero en www.argentina.gob.ar/subsidios, dado que este segmento no migra automáticamente.

Mientras tanto, sigue abierta la consulta pública sobre el nuevo régimen, donde cualquier persona puede expresar opiniones o presentar observaciones: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/consulta-por-subsidios-energeticos-focalizados

Dónde consultar en Rosario

La Oficina Municipal ofrece acompañamiento y asesoramiento personalizado: 0800 666 8845. También en sus oficinas de Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16.