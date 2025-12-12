La Capital | Zoom | plataformas

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Netflix, Disney+ y Max renuevan su catálogo. Las principales novedades de las plataformas para maratonear en casa

12 de diciembre 2025 · 09:01hs
El segundo fin de semana de diciembre llega con una agenda cargada en las plataformas de streaming. Entre documentales musicales, regresos de series, cine argentino y clásicos que vuelven al catálogo, Netflix, Disney+ y Max renuevan sus grillas con títulos que ya están disponibles o se estrenan en los próximos días.

Netflix: documentales, animé y cine nacional

Uno de los lanzamientos más esperados es Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out, disponible desde el viernes 12 de diciembre, una nueva entrega del universo creado por Rian Johnson que vuelve a combinar crimen, ironía y elenco estelar.

Ese mismo día se suma Hombre vs. Bebé, una comedia breve pensada para consumo rápido, ideal para maratonear.

El lunes 15 de diciembre, Netflix incorpora una batería de títulos conocidos para el público argentino: Luna de Avellaneda, Elsa y Fred, Vientos de agua, El hombre de tu vida y Dragon Ball Z: La batalla de los dioses, una apuesta fuerte por la nostalgia y el cine ya probado.

>> Leer más: El éxito detrás de "Jay Kelly": la película de Netflix con George Clooney y Adam Sandler como protagonistas

Disney+: Taylor Swift y series en foco

El viernes 12 de diciembre es el gran día para los fans de la música con el estreno de Taylor Swift: The End of an Era, una docuserie que muestra el detrás de escena de The Eras Tour, junto con la película completa del show final. El lanzamiento se convirtió en uno de los eventos del mes dentro de la plataforma.

El domingo 14 de diciembre, Disney+ suma al catálogo completo Mad Men, con sus siete temporadas, uno de los dramas más influyentes de la televisión moderna, ambientado en el mundo de la publicidad en los años 60.

Max: clásicos y stand up

En Max, el sábado 13 de diciembre llega Sarah Squirm: En vivo + en carne y hueso, el primer especial de stand up de la comediante de Saturday Night Live, con un humor provocador y sin filtros.

>> Leer más: Llega a Netflix una película de Agustina Macri: cuenta la historia de la primera minera trans

Además, durante el fin de semana se mantiene disponible El renacido (The Revenant), el film protagonizado por Leonardo DiCaprio, que volvió a posicionarse entre lo más visto desde su incorporación al catálogo.

Un fin de semana con opciones para todos los gustos

Del thriller al documental musical, del cine argentino a las series icónicas, el fin de semana del 12 al 15 de diciembre ofrece un menú variado para quienes buscan desconectar antes del cierre del año. Las plataformas apuestan a títulos conocidos y lanzamientos fuertes, en un tramo clave del calendario de streaming.

