La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor: nombres que seducen a los canallas

Tras la perplejidad que los embargó tras conocer la noticia del alejamiento del director técnico, los hinchas canallas ya empezaron a sugerir nombres

Ariel Holan no seguirá en Central y su partida abre las especulaciones sobre quién será su sucesor.

Cuando todo parecía indicar que Ariel Holan renovaría su contrato con Central y seguiría al frente del equipo un año más, el mundo canalla se sorprendió con una bomba: el club y el entrenador se pusieron de acuerdo y el técnico se irá de Arroyito.

Se trata de una partida que casi nadie hubiese sido capaz de anticipar hace apenas unas horas, cuando incluso se sabía que Holan había hablado con los directivos sobre los refuerzos que pretendía para afrontar un exigente calendario en 2026, cuando Central jugará -entre otras cosas- la Copa Libertadores.

Holan llegó a Central en noviembre de 2024 y en un año obtuvo muy buenos resultados. Acomodó al equipo, que no venía bien en el final de esa temporada, y luego lo convirtió en el más rendidor en las fases de grupo de los torneos Apertura y Clausura. Central fue el equipo que más puntos logró en ambos y en la suma, por lo cual la AFA lo premió con la Copa de la Liga Profesional y le otorgó una estrella.

Es cierto que a Central no le fue bien en los playoffs de ambos torneos, en los que quedó eliminado en cuartos de final ante Huracán (Apertura) y octavos de final contra Estudiantes (Clausura), pero nada hacía presagiar un desenlace con Holan fuera de Central.

Leer más: Bomba en Central: sorpresivamente, Ariel Holan dejó de ser el entrenador del equipo

Quién será el sucesor de Ariel Holan

Más allá de la sorpresa y de la búsqueda de razones por las que el club y el entrenador se pusieron de acuerdo para dar por terminado el trabajo de Holan en Central, su partida abre un nuevo escenario. Es que el club de Arroyito tendrá que salir ahora a buscar a un nuevo entrenador, una situación que abrirá un abanico de posibilidades y disparará todo tipo de especulaciones en torno al tema.

Cuando comenzaron a enterarse de la noticia, poco después del mediodía de este jueves, muchos hinchas de Central comenzaron a expresar en redes sociales su perplejidad por el adiós de Holan, y también a deslizar algunos nombres de los técnicos a los que querrían ver en su lugar.

Leer más: Los tremendos números de Ariel Holan en el año exacto en el que dirigió a Central

Los candidatos que les gustan a los hinchas

Y el primer nombre que surgió parecía cantado: Eduardo Coudet. El Chacho es actualmente el director técnico del Alavés de España, donde cursa su segunda temporada. En la 2023/2024 llegó para salvar al equipo del descenso y lo consiguió. Eso le permitió renovar contrato y actualmente su equipo marcha en mitad de tabla de la liga española.

El otro nombre que empezaron a sugerir muchos hinchas canallas no tiene que ver con la historia de Central, pero se trata de un entrenador con un pasado exitoso cuyo perfil -entienden quienes lo proponen- encaja con el equipo. Se trata de Ramón Díaz, quien en este momento no está al frente de ningún equipo.

El primer nombre que surgió entre los hinchas de Central parecía cantado: Eduardo "Chacho" Coudet El primer nombre que surgió entre los hinchas de Central parecía cantado: Eduardo "Chacho" Coudet

Más allá de sus pergaminos, el Pelado viene de dos experiencias frustrantes en Olimpia e Internacional. Al equipo paraguayo llegó a mitad de año y se fue cuando apenas se habían jugado cinco fechas del torneo. Y al de Porto Alegre se sumó un par de meses después, aunque se fue a las pocas semanas.

Las próximas serán horas decisivas

En las próximas horas seguramente habrá quienes propongan otros candidatos. No se sabe si los directivos de Central ya manejan alguna opción y posiblemente no se sepa hasta que no lo abrochen. Así se manejaron cuando hicieron incorporaciones resonantes como las de Ángel Di María y Alejo Veliz, y también con la salida de Holan. No hay razones para suponer que ahora será distinto.