La Capital | Política | Bullrich

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

“Siguen siendo trabajadores y no solo delegados", destacó la legisladora al celebrar el envío del proyecto de reforma laboral

11 de diciembre 2025 · 20:45hs
Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró el envío del proyecto de reforma laboral y destacó el límite de diez horas mensuales remuneradas que tendrán los delegados sindicales para desarrollar actividades gremiales dentro del horario de sus jornadas de trabajo.

“Los delegados van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”, desafió Bullrich, quien compartió un panel con el CEO de Techint, Paolo Rocca.

>> Leer más: Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas, indemnizaciones y salarios "dinámicos"

Bullrich expresó así que el proyecto de reforma laboral apunta directamente al descuento salarial de forma proporcional para aquellos delegados que dediquen más de diez horas mensuales al ejercicio de sus funciones sindicales.

Al participar del cierre del Seminario Propymes organizado por el Grupo Techint, la exministra de Seguridad recordó que “siguen siendo trabajadores y no solo delegados”, por lo que deben cumplir las responsabilidades inherentes a sus tareas.

La legisladora remarcó que la medida apunta a equilibrar el derecho a la representación gremial en los lugares de trabajo con las obligaciones laborales y el tiempo de trabajo propiamente dicho.

Noticias relacionadas
La Legislatura santafesina se prepara para convertir en ley la próxima semana el presupuesto y la ley tributaria. 

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

La CGT se reunió y definió una movilización para el jueves 18 de diciembre. 

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Las modificaciones en el mundo del trabajo que llegarían con la reforma laboral

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

El presidente Javier Milei firmó el proyecto de ley de Reforma Laboral

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?

Ver comentarios

Las más leídas

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

Lo último

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Un frente inestable dejó intensos chaparrones durante este jueves. A qué se debe el fenómeno climático en esta parte del año

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Por Matías Petisce
Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre
Policiales

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué chances tiene de seguir en Central

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

Ovación
DAmico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

D'Amico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newell's

DAmico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newells

D'Amico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newell's

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newells y Central el fixture confirmado

El clásico en el Coloso del Parque ya tiene fecha, y Newell's y Central el fixture confirmado

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

Policiales
En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

Barrio Martin: imputan a una mujer por explotar a la cuidadora de su madre

La Ciudad
Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarillo para este jueves
La Ciudad

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarillo para este jueves

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?
Política

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?

El sorprendente árbol de Navidad elaborado en María Susana con rollos de pasto

Por Luis Castro
La Región

El sorprendente árbol de Navidad elaborado en María Susana con rollos de pasto

Cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para la mesa navideña

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para la mesa navideña

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Corina Machado reapareció en Oslo: Venezuela ya ha sido invadida
Política

Corina Machado reapareció en Oslo: "Venezuela ya ha sido invadida"

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años
POLICIALES

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen
POLICIALES

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones
Información General

Pami: cómo saber qué centro médico tengo asignado para guardias e internaciones

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas