Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

“Siguen siendo trabajadores y no solo delegados", destacó la legisladora al celebrar el envío del proyecto de reforma laboral

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró el envío del proyecto de reforma laboral y destacó el límite de diez horas mensuales remuneradas que tendrán los delegados sindicales para desarrollar actividades gremiales dentro del horario de sus jornadas de trabajo.

“Los delegados van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”, desafió Bullrich, quien compartió un panel con el CEO de Techint, Paolo Rocca.

Bullrich expresó así que el proyecto de reforma laboral apunta directamente al descuento salarial de forma proporcional para aquellos delegados que dediquen más de diez horas mensuales al ejercicio de sus funciones sindicales.

Al participar del cierre del Seminario Propymes organizado por el Grupo Techint, la exministra de Seguridad recordó que “siguen siendo trabajadores y no solo delegados”, por lo que deben cumplir las responsabilidades inherentes a sus tareas.

La legisladora remarcó que la medida apunta a equilibrar el derecho a la representación gremial en los lugares de trabajo con las obligaciones laborales y el tiempo de trabajo propiamente dicho.