Dos series argentinas fueron seleccionadas como las favoritas del año por The New York Times

El periódico estadounidense publicó la lista anual de las mejores series del año y, entre sus menciones honoríficas, incluyó dos producciones nacionales

Llega fin de año y, como es habitual, distintos medios y plataformas comienzan a publicar sus balances con lo mejor que dejó el 2025 en materia audiovisual. Entre tantas producciones argentinas que sobresalieron durante el año, varias series lograron destacarse no solo a nivel local, sino también en el circuito internacional.

En los últimos días, la revista TIME presentó su ranking de las 10 mejores películas del año, una selección que reúne lo más relevante del cine mundial y en la que el cine argentino dijo presente. Ahora fue el turno de The New York Times, que publicó su lista anua l d e las mejores series del año y, entre sus menciones honoríficas, incluyó dos producciones nacionales.

James Poniewozik y Mike Hale, críticos del prestigioso diario neoyorquino , elaboran cada año un top 10 global acompañado de reconocimientos especiales para ficciones destacadas de distintas partes del mundo. En esta edición aparecieron producciones de Suecia, Italia, Japón,Dinamarca, Israel, Sudáfrica y Reino Unido y también dos series argentinas: "El Eternauta" y "El mejor infarto de mi vida".

"El Eternauta" , el éxito argentino de Netflix, fue una de las series honoríficas destacadas por The New York Times. La producción, protagonizada por Ricardo Darín como Juan Salvo, se convirtió en una de las ficciones más vistas y comentadas del año.

La serie, basada en la historieta emblemática de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, llegó a la plataforma el 30 de abril de 2024 con seis episodios. Bajo la dirección de Bruno Stagnaro (“Okupas”), la adaptación construye un universo propio que acerca la historia de supervivencia a una audiencia actual, respetando los pilares centrales de la obra original: el héroe colectivo, la resistencia y la idea de que nadie se salva solo.

Casi setenta años después del lanzamiento de la historieta, esta primera versión audiovisual despliega un nivel técnico, visual y narrativo sin precedentes en la industria argentina. Producida por Netflix y K&S Films, la serie logra recuperar el espíritu de la ciencia ficción “de cercanía” que caracterizó al cómic, invitando al espectador a imaginar que la invasión podría suceder en su propio barrio.

¿Habrá una temporada tres de "El eternauta"?

Ya está confirmado que la ficción éxito de Netflix tendrá una segunda temporada, cuyo estreno está previsto para 2026. Ahora bien, todo indica que también habrá una tercera entrega. Así lo dejó entrever Ricardo Darín en una entrevista con Mario Pergolini, donde sugirió que la historia seguirá expandiéndose más allá de lo anunciado oficialmente.

“El año que viene lo tengo muy cubierto por "El eternauta" y el 2027 también, porque no termina en la segunda temporada, aparentemente. De todos modos se puede modificar porque no depende de mí”, lanzó Darín, dando a entender que la serie continuará más allá de lo inicialmente anunciado.

Vale recordar que la primera temporada de la adaptación audiovisual abordó aproximadamente la primera mitad de los eventos clave de la novela gráfica de Oesterheld y Solano López. Incluso teniendo en cuenta las grandes modificaciones que hace la serie, todavía falta que se desarrollen muchos de los hechos importantes del cómic, sin contar siquiera la segunda parte (aunque se incorporaron algunos elementos de esa secuela en la estructura de los episodios ya estrenados).

"El mejor infarto de mi vida" seleccionada por The New York Times

"El mejor infarto de mi vida" es otra de las series destacadas por el ranking del periódico estadounidense. Se trata de una comedia argentina basada en una historia real: el infarto que sufrió Hernán Casciari en Montevideo. Aquel episodio dio origen, en 2017, al cuento "Huéspedes y anfitriones", que más tarde se convertiría en la base de esta ficción.

La serie sigue la historia de Ariel, un escritor frustrado cuya vida cambia drásticamente cuando su pareja lo abandona. El caos se intensifica cuando sufre un infarto mientras se hospeda en una casa de alquiler temporario en otro país, junto a una mujer a la que acaba de conocer. Ariel sobrevive gracias a la solidaridad de los dueños de la casa.

La producción está protagonizada por Alan Sabbagh, realizada por Pampa Films y Tandem Films, y escrita por Lucas Figueroa, con la colaboración autoral de María Zanetti y Mariana Wainstein.

¿Dónde ver "El mejor infarto de mi vida"?

"El mejor infarto de mi vida" está disponible en la plataforma de streaming Disney +.