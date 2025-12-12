La Capital | Zoom | Joaquín Levinton

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

El cantante fue traslado por el SAME luego de sufrir un dolor en el pecho y se encuentra en terapia intensiva

12 de diciembre 2025 · 09:02hs
El líder de la banda Turf permanece fuera de peligro y se recupera favorablemente

El líder de la banda Turf permanece fuera de peligro y se recupera favorablemente

En la madrugada del viernes, Joaquín Levinton sufrió un infarto durante una presentación que estaba llevando a cabo en un bar de Palermo, Buenos Aires. Los presentes en el lugar se comunicaron inmediatamente con el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fue trasladado al Hospital Fernández.

El titular de la entidad confirmó que el líder de "Turf" de 50 años está internado en terapia intensiva, aunque se encuentra fuera de peligro y que seguirán realizando estudios para evaluar su estado de salud.

Hasta el momento, no hubo ningún comunicado de la cuenta oficial de la banda ni del cantante acerca del parte médico. Este jueves por la tarde, el artista de 50 años había subido un posteo en Instagram donde mostraba uno de sus libros publicados "Las 4 puertas hacia el orden interior" junto con la frase "Se vienen cositas".

image - 2025-12-12T082003.074

>> Leer más: Las insólitas confesiones de Joaquín Levinton en el living de Pergolini

El parte médico de Joaquín Levinton

Alberto Crescenti, titular del SAME, afirmó en diálogo con TN que Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio. “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención y se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, expresó.

Además, agregó: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández", explicó.

En ese sentido, destacó: “La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías que se dan cuando estos dolores típicos comienzan. Hay que esperar el resto de los estudios”.

Para finalizar con el diagnóstico, Crescenti aseguró que "se está recuperando favorablemente y lo más probable es que tenga el alta mañana al mediodía".

Noticias relacionadas
Habría romance en puerta entre Luciana Salazar y Ramiro Marra

Luciana Salazar, muy cerca de Ramiro Marra: "Nos unen nuestras infancias"

Leticia Brédice habló por primera vez de sus trastornos alñimenticios

Leticia Brédice y su adicción a las anfetaminas: "Pesaba 40 kilos y me veía gorda"

Lena Headey y Gillian Anderson protagonizan una miniserie que la rompe en Netflix

Netflix: la nueva miniserie de época que cautiva a los usuarios

El mejor indarto de mi vida está entre las series  seleccionadas por The New York Times

Dos series argentinas, entre las favoritas del año de The New York Times

Ver comentarios

Las más leídas

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

Lo último

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Qué ver este fin de semana en las plataformas de streaming: Taylor Swift, clásicos argentinos y animé

Uno de los DT candidato a dirigir a Newells estaría cada vez más lejos del Parque

Uno de los DT candidato a dirigir a Newell's estaría cada vez más lejos del Parque

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado

Cuatro jóvenes iban abordo de una camioneta que era seguida por la policía porque habían sido denunciados por conducción peligrosa y chocaron en Uriburu y España

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado
Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana
Policiales

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de las retenciones a la soja y otros granos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Con la salida de Ariel Holan se viene el cuarto técnico de esta gestión canalla

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Sorpresa en el mundo Canalla: Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La dirigencia de Central juega su partido: qué requisitos debe reunir el sucesor de Ariel Holan

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

La salida de Holan abre en Central las especulaciones sobre el sucesor

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

El especial mensaje de Di María tras la salida de Ariel Holan de Central

Ovación
La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama de salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

DAmico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newells

D'Amico cerró su campaña electoral con un mensaje de reconstruir a Newell's

Policiales
Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado
POLICIALES

Persecución policial y choque en zona sur: uno de los conductores estaba alcoholizado

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

La Ciudad
Advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

Insisten con reglamentar los cercos eléctricos para uso privado

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

Tormentas, sol, chaparrones y un tornado que no fue: cómo sigue el clima en diciembre en Rosario

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario
La Ciudad

Nuevo esquema de subsidios para luz y gas: qué cambia y cómo impactará en Rosario

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios
La Ciudad

La provincia proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones
Política

Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas e indemnizaciones

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia
LA CIUDAD

Una discusión entre chicos tras una fiesta de graduación casi culmina en tragedia

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 
La Ciudad

Leda Bergonzi muda sus encuentros y cierra el año con una jornada espiritual 

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz
El Mundo

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos
La Ciudad

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $4.000 millones

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario
LA CIUDAD

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años
POLICIALES

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen
POLICIALES

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen