Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

El cantante fue traslado por el SAME luego de sufrir un dolor en el pecho y se encuentra en terapia intensiva

El líder de la banda Turf permanece fuera de peligro y se recupera favorablemente

En la madrugada del viernes, Joaquín Levinton sufrió un infarto durante una presentación que estaba llevando a cabo en un bar de Palermo , Buenos Aires. Los presentes en el lugar se comunicaron inmediatamente con el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y fue trasladado al Hospital Fernández.

El titular de la entidad confirmó que el líder de "Turf" de 50 años está internado en terapia intensiva , aunque se encuentra fuera de peligro y que seguirán realizando estudios para evaluar su estado de salud.

Hasta el momento, no hubo ningún comunicado de la cuenta oficial de la banda ni del cantante acerca del parte médico. Este jueves por la tarde, el artista de 50 años había subido un posteo en Instagram donde mostraba uno de sus libros publicados "Las 4 puertas hacia el orden interior" junto con la frase "Se vienen cositas".

El parte médico de Joaquín Levinton

Alberto Crescenti, titular del SAME, afirmó en diálogo con TN que Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio. “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención y se destapó la obstrucción en una de sus arterias y se encuentra fuera de peligro”, expresó.

Además, agregó: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández", explicó.

En ese sentido, destacó: “La rapidez del traslado evitó males mayores, fallas de bombas y otras patologías que se dan cuando estos dolores típicos comienzan. Hay que esperar el resto de los estudios”.

Para finalizar con el diagnóstico, Crescenti aseguró que "se está recuperando favorablemente y lo más probable es que tenga el alta mañana al mediodía".