La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Lo decidió el Consejo Directivo cegetista este jueves. Aseguran que los cambios propuestos por el gobierno vulneran derechos básicos de los trabajadores

11 de diciembre 2025 · 18:51hs
La CGT se reunió y definió una movilización para el jueves 18 de diciembre. 

La CGT se reunió y definió una movilización para el jueves 18 de diciembre. 

La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este jueves con la presencia de su consejo directivo con el objetivo de fijar una posición unificada frente a la reforma laboral que el gobierno incluyó en el paquete de sesiones extraordinarias. Finalmente, la central sindical convocó a una movilización a nivel nacional para el próximo 18 de diciembre.

Este jueves los triunviros cegetistas Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello llamaron a la dirigencia a concentrarse en la sede histórica de Azopardo para discutir el avance oficial. Tras la reunión, la central sindical convocó una movilización para el próximo jueves 18 de diciembre a las 15 con epicentro en Plaza de Mayo —que coincidirá con el debate del Presupuesto en la Cámara de Diputados— y tendrá repercusiones en todo el país. La protesta estará centrada en el rechazo al proyecto de reforma laboral que comenzó a tratar la Cámara alta.

"Una aclaración que nos parece importante y que también tuvo debate y tratamiento adentro del Consejo Directivo: en la conferencia de prensa que vi ayer de Manuela Adorni omitió varias cosas respecto de la presentación del informe de lo que se denomina Consejo de Mayo. La primera de las cosas que omite decir es el tratamiento que ese informe da a consideraciones importantes respecto de lo que para nosotros son agresiones", explicó el cotitular de la CGT Jorge Sola.

Sobre el debate del proyecto en el Consejo de Mayo, Sola ahondó: "¿Qué vemos? Específicamente, un país que está empobrecido, que está sin inversión económica, los trabajadores tienen que estar debatiendo lo que va a suceder con el futuro, no solamente de sí mismo, sino de sus hijos".

"Claramente, nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este este proyecto de reforma laboral. Es una situación que, efectivamente, transita por la precarización laboral. Es un paso más a esa informalidad", sentenció.

El proyecto de reforma laboral del gobierno

Con la firma de Javier Milei en el proyecto de reforma laboral, el gobierno se prepara para recibir luz verde en el Congreso. El texto legislativo propone importantes transformaciones en el mundo del trabajo y los modos de contratación. Su sanción implicaría modificaciones en diversos aspectos, como una reducción al cálculo de las indemnizaciones, fragmentación de las vacaciones pagas, y la creación de un banco de horas que reemplazaría las horas extra.

Además, el texto que fue enviado al Senado también genera alteraciones en el derecho a huelga, las cuotas solidarias a los sindicatos y la creación de un régimen para los repartidores de aplicaciones móviles, entre otros temas.

En cuanto a la sanción de la ley, el oficialismo prevé obtener media sanción en el Senado antes de que termine el año. Luego, el proyecto de reforma laboral pasará a Diputados.

Un punto importante a aclarar es que todas las modificaciones que se habiliten en caso de ser sancionada la ley no serán de aplicación retroactiva, sino que regirán en nuevos contratos de empleo.

